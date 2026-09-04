https://sputniknews.uz/20260904/tshimoliy-qutb-60040289.html
Тошкентлик ўқувчи қиз Шимолий қутбни қандай забт этди – видео
Тошкентлик ўқувчи қиз Шимолий қутбни қандай забт этди – видео
Sputnik Ўзбекистон
Эъзоза Бешимжонова 246-сонли умумтаълим мактабининг 11-синфида ўқийди. Бу йил у дунёнинг турли бурчакларидан мактаб ўқувчилари ва коллеж талабаларини бирлаштирувчи “Росатом”нинг халқаро лойиҳаси бўлган “Билимлар музёрари” 7-халқаро илмий-маърифий экспедициясининг иштирокчисига айланди. 2026 йилда ушбу экспедицияда 23 та давлатдан 68 нафар ўқувчи қатнашди.
2026-09-04T19:17+0500
2026-09-04T19:17+0500
2026-09-04T19:17+0500
видео
ўзбекистон
арктика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60210009_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_5b0d02ecec66c40fa46022ca7331fb91.jpg
Эъзоза Бешимжонова 246-сонли умумтаълим мактабининг 11-синфида ўқийди. Бу йил у дунёнинг турли бурчакларидан мактаб ўқувчилари ва коллеж талабаларини бирлаштирувчи “Росатом”нинг халқаро лойиҳаси бўлган “Билимлар музёрари” 7-халқаро илмий-маърифий экспедициясининг иштирокчисига айланди. 2026 йилда ушбу экспедицияда 23 та давлатдан 68 нафар ўқувчи қатнашди.Саёҳат “Ғалабанинг 50 йиллиги” атом музёрарида бўлиб ўтди ва ўн кун давом этди. Маршрут Мурманскдан Шимолий қутб ва Франц-Иосиф Ерига, сўнг яна Мурманскка қайтишни ўз ичига олган.Саёҳатдан олдин Эъзоза Арктикани сурат ва видеолар орқали тасаввур қилар эди: муз, бўрон ва қаҳратон совуқ. Ҳақиқат у интернетда кўрганларига ўхшаса-да, ҳиссиётлар бутунлай бошқача эди.Энг ёрқин лаҳзалардан бири оқ айиқларни кузатиш имконияти бўлди. Эъзозани, унинг фикрича, афсонавий “Титаник”ка ўхшайдиган музёрар кеманинг ўзи ҳам таассурот қолдирди..Кема бортида иштирокчилар учун мазмунли илмий-маърифий дастур тайёрланди. Улар атом музёрар кемасининг тузилиши ва унинг экипажи билан танишиб, атом саноати мутахассислари, олим, педагог ҳамда ёзувчиларнинг маърузаларини тинглашди.Франц-Иосиф Ери яқинидаги маъруза Эъзозада алоҳида таассурот қолдирди. Очиқ ҳавода болаларга қушлар бозори ва архипелагнинг ташландиқ станциялари ҳақида гапириб берилди.Иштирокчилар олимлар билан биргаликда иккита тажриба ҳам ўтказишди: Арктиканинг етиб бориш қийин бўлган ҳудудларида алоқа ўрнатиш учун радиозонд учиришди ва дунёдаги илк қайтувчи стратосфера платформасини синовдан ўтказишди. Бундан ташқари, сўнгги 30 йил ичида илк бор Шимолий қутбдан жонли эфирлар узатилди.Шу билан бирга, дастур фақат илмий фанлар билангина чекланиб қолмади. Иштирокчилар ўзларини журналистикада ҳам синаб кўришди, кема бортида оқшомлар ва “Арктиковидение” бўлиб ўтди.Шунингдек, хитой тили ва лойдан оқ айиқ ясаш бўйича ғайриоддий маҳорат дарслари ҳам ташкил этилди. Шимолий қутбга етиб борилган куни энг шимолий халқаро хоровод қилинди. Бир кун аввал болалар рақсни ўрганишган эди, қутбда эса уни ижро этишди, машҳур AY YOLA гуруҳи ўзининг янги қўшиғини куйлади.Аммо, охир-оқибат Эъзоза учун нафақат Арктиканинг ўзи, балки бошқа нарсалар ҳам энг муҳим хотирага айланди. Саёҳат давомида у ўзи танишган инсонлар қанчалик қадрли бўлиб қолганини англаб етди.Энди Эъзоза бошқа тенгдошларига ҳам бундай лойиҳаларда иштирок этишдан қўрқмасликни маслаҳат беради. Унинг фикрича, айнан шундай имкониятлар келажакда нима билан шуғулланишни исташингизни яхшироқ англашга ёрдам беради.Эъзозанинг ўзи учун эса экспедиция ўзига хос изланиш нуқтаси бўлди. Унинг айтишича, “Билимлар музёрари”дан сўнг ўзини биргина соҳа билан чеклаб қўймаслик кераклигини тушуниб етган. Турли танлов ва лойиҳалардаги иштирок этиш янгиликларни синаб кўришга ҳамда ўз қизиқишларини аста-секин аниқлаб олишга ёрдам беради.Sputnik Ўзбекистон суратга олиш майдончасини ташкил этишда кўрсатган ёрдами учун Тошкент шаҳридаги ММФИ МТЯУ филиалига ўз миннатдорлигини билдиради. Эъзоза саёҳатининг ёрқин кадрларини эса видеомизда томоша қилинг.
ўзбекистон
арктика
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60210009_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_a42c9d888f3b51bcb722b2530cdb0aa9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, ўзбекистон, арктика, видео
видео, ўзбекистон, арктика, видео
Тошкентлик ўқувчи қиз Шимолий қутбни қандай забт этди – видео
Эксклюзив
Эъзоза Бешимжонова учун “Билимлар музёрари” лойиҳасидаги иштирок шунчаки мароқли саёҳат бўлибгина қолмай, ўз келажагига янгича назар ташлаш имконияти бўлди.
Эъзоза Бешимжонова 246-сонли умумтаълим мактабининг 11-синфида ўқийди. Бу йил у дунёнинг турли бурчакларидан мактаб ўқувчилари ва коллеж талабаларини бирлаштирувчи “Росатом”нинг халқаро лойиҳаси бўлган “Билимлар музёрари” 7-халқаро илмий-маърифий экспедициясининг иштирокчисига айланди. 2026 йилда ушбу экспедицияда 23 та давлатдан 68 нафар ўқувчи қатнашди.
Саёҳат “Ғалабанинг 50 йиллиги” атом музёрарида бўлиб ўтди ва ўн кун давом этди. Маршрут Мурманскдан Шимолий қутб ва Франц-Иосиф Ерига, сўнг яна Мурманскка қайтишни ўз ичига олган.
Саёҳатдан олдин Эъзоза Арктикани сурат ва видеолар орқали тасаввур қилар эди: муз, бўрон ва қаҳратон совуқ. Ҳақиқат у интернетда кўрганларига ўхшаса-да, ҳиссиётлар бутунлай бошқача эди.
“Юзингизга урилаётган совуқни ҳис қилганингизда, бу тамоман ўзгача туюлади”, — дейди у.
Энг ёрқин лаҳзалардан бири оқ айиқларни кузатиш имконияти бўлди. Эъзозани, унинг фикрича, афсонавий “Титаник”ка ўхшайдиган музёрар кеманинг ўзи ҳам таассурот қолдирди..
Кема бортида иштирокчилар учун мазмунли илмий-маърифий дастур тайёрланди. Улар атом музёрар кемасининг тузилиши ва унинг экипажи билан танишиб, атом саноати мутахассислари, олим, педагог ҳамда ёзувчиларнинг маърузаларини тинглашди.
Франц-Иосиф Ери яқинидаги маъруза Эъзозада алоҳида таассурот қолдирди. Очиқ ҳавода болаларга қушлар бозори ва архипелагнинг ташландиқ станциялари ҳақида гапириб берилди.
Иштирокчилар олимлар билан биргаликда иккита тажриба ҳам ўтказишди: Арктиканинг етиб бориш қийин бўлган ҳудудларида алоқа ўрнатиш учун радиозонд учиришди ва дунёдаги илк қайтувчи стратосфера платформасини синовдан ўтказишди. Бундан ташқари, сўнгги 30 йил ичида илк бор Шимолий қутбдан жонли эфирлар узатилди.
Шу билан бирга, дастур фақат илмий фанлар билангина чекланиб қолмади. Иштирокчилар ўзларини журналистикада ҳам синаб кўришди, кема бортида оқшомлар ва “Арктиковидение” бўлиб ўтди.
Шунингдек, хитой тили ва лойдан оқ айиқ ясаш бўйича ғайриоддий маҳорат дарслари ҳам ташкил этилди. Шимолий қутбга етиб борилган куни энг шимолий халқаро хоровод қилинди. Бир кун аввал болалар рақсни ўрганишган эди, қутбда эса уни ижро этишди, машҳур AY YOLA гуруҳи ўзининг янги қўшиғини куйлади.
Аммо, охир-оқибат Эъзоза учун нафақат Арктиканинг ўзи, балки бошқа нарсалар ҳам энг муҳим хотирага айланди. Саёҳат давомида у ўзи танишган инсонлар қанчалик қадрли бўлиб қолганини англаб етди.
“Уларнинг маданияти ва тиллари ҳақида билиш қизиқ бўлди”, — дейди мактаб ўқувчиси.
Энди Эъзоза бошқа тенгдошларига ҳам бундай лойиҳаларда иштирок этишдан қўрқмасликни маслаҳат беради. Унинг фикрича, айнан шундай имкониятлар келажакда нима билан шуғулланишни исташингизни яхшироқ англашга ёрдам беради.
Эъзозанинг ўзи учун эса экспедиция ўзига хос изланиш нуқтаси бўлди. Унинг айтишича, “Билимлар музёрари”дан сўнг ўзини биргина соҳа билан чеклаб қўймаслик кераклигини тушуниб етган. Турли танлов ва лойиҳалардаги иштирок этиш янгиликларни синаб кўришга ҳамда ўз қизиқишларини аста-секин аниқлаб олишга ёрдам беради.
Sputnik Ўзбекистон суратга олиш майдончасини ташкил этишда кўрсатган ёрдами учун Тошкент шаҳридаги ММФИ МТЯУ филиалига ўз миннатдорлигини билдиради. Эъзоза саёҳатининг ёрқин кадрларини эса видеомизда томоша қилинг.