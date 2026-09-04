Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260904/sputnik-rossiya-ozbekiston-60203663.html
“Sputnik”да Россия ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг асосий йўналишлари муҳокама қилинади
“Sputnik”да Россия ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг асосий йўналишлари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Диққат марказида гуманитар ҳамкорлик, миграция ва таълим ҳамда Россия ва Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий устувор йўналишлари бўлади. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T12:59+0500
2026-09-04T12:59+0500
матбуот маркази
жамият
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866458_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_701d7a0f080a82ff5269a3fe0225e033.jpg
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Sputnik матбуот марказида “Россия ва Ўзбекистон: ҳамкорликнинг асосий йўналишлари” мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтади.Тадбир 7 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 16:00 да бошланади.Россиялик экспертлар ўзгариб бораётган геосиёсий ва иқтисодий вазиятда Россия–Ўзбекистон ҳамкорлигининг асосий йўналишларини муҳокама қилади.Иштирокчилар:Асосий эътибор минтақавий хавфсизлик, энергетика, транспорт йўлаклари, рақамли трансформация, гуманитар ҳамкорлик, миграция ва таълим ҳамда Россия ва Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий устувор йўналишларига қаратилади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866458_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d779f54c7882b1dc8f6573a97649d453.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, россия
жамият, ўзбекистон, россия

“Sputnik”да Россия ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг асосий йўналишлари муҳокама қилинади

12:59 04.09.2026
© SputnikПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Диққат марказида гуманитар ҳамкорлик, миграция ва таълим ҳамда Россия ва Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий устувор йўналишлари бўлади.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Sputnik матбуот марказида “Россия ва Ўзбекистон: ҳамкорликнинг асосий йўналишлари” мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 7 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 16:00 да бошланади.

Россиялик экспертлар ўзгариб бораётган геосиёсий ва иқтисодий вазиятда Россия–Ўзбекистон ҳамкорлигининг асосий йўналишларини муҳокама қилади.

Иштирокчилар:
Максим Сучков – Россия ТИВ Москва давлат халқаро муносабатлар институти (МГИМО) ХТИ директори;
Екатерина Энтина – Миллий тадқиқот университети “Олий иқтисодиёт мактаби” Ўрта ер денгизи тадқиқотлари маркази директори, сиёсий фанлар доктори;
Анна Ситник – “Колаборатория” АНТ директори;
Дарья Сапринская – шарқшунос, Москва давлат халқаро муносабатлар институти (МГИМО) ўқитувчиси;
Сергей Орлов — Горчаков жамғармаси ижрочи директорининг ўринбосари.
Асосий эътибор минтақавий хавфсизлик, энергетика, транспорт йўлаклари, рақамли трансформация, гуманитар ҳамкорлик, миграция ва таълим ҳамда Россия ва Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий устувор йўналишларига қаратилади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0