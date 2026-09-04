https://sputniknews.uz/20260904/sputnik-rossiya-ozbekiston-60203663.html
“Sputnik”да Россия ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг асосий йўналишлари муҳокама қилинади
“Sputnik”да Россия ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг асосий йўналишлари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Диққат марказида гуманитар ҳамкорлик, миграция ва таълим ҳамда Россия ва Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий устувор йўналишлари бўлади. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T12:59+0500
2026-09-04T12:59+0500
2026-09-04T12:59+0500
матбуот маркази
жамият
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866458_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_701d7a0f080a82ff5269a3fe0225e033.jpg
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Sputnik матбуот марказида “Россия ва Ўзбекистон: ҳамкорликнинг асосий йўналишлари” мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтади.Тадбир 7 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 16:00 да бошланади.Россиялик экспертлар ўзгариб бораётган геосиёсий ва иқтисодий вазиятда Россия–Ўзбекистон ҳамкорлигининг асосий йўналишларини муҳокама қилади.Иштирокчилар:Асосий эътибор минтақавий хавфсизлик, энергетика, транспорт йўлаклари, рақамли трансформация, гуманитар ҳамкорлик, миграция ва таълим ҳамда Россия ва Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий устувор йўналишларига қаратилади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866458_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d779f54c7882b1dc8f6573a97649d453.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, россия
жамият, ўзбекистон, россия
“Sputnik”да Россия ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг асосий йўналишлари муҳокама қилинади
Диққат марказида гуманитар ҳамкорлик, миграция ва таълим ҳамда Россия ва Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий устувор йўналишлари бўлади.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Sputnik матбуот марказида “Россия ва Ўзбекистон: ҳамкорликнинг асосий йўналишлари” мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 7 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 16:00 да бошланади.
Россиялик экспертлар ўзгариб бораётган геосиёсий ва иқтисодий вазиятда Россия–Ўзбекистон ҳамкорлигининг асосий йўналишларини муҳокама қилади.
Иштирокчилар:
Максим Сучков – Россия ТИВ Москва давлат халқаро муносабатлар институти (МГИМО) ХТИ директори;
Екатерина Энтина – Миллий тадқиқот университети “Олий иқтисодиёт мактаби” Ўрта ер денгизи тадқиқотлари маркази директори, сиёсий фанлар доктори;
Анна Ситник – “Колаборатория” АНТ директори;
Дарья Сапринская – шарқшунос, Москва давлат халқаро муносабатлар институти (МГИМО) ўқитувчиси;
Сергей Орлов — Горчаков жамғармаси ижрочи директорининг ўринбосари.
Асосий эътибор минтақавий хавфсизлик, энергетика, транспорт йўлаклари, рақамли трансформация, гуманитар ҳамкорлик, миграция ва таълим ҳамда Россия ва Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий устувор йўналишларига қаратилади.