https://sputniknews.uz/20260903/galati-tarix-60180397.html
Мамонтларнинг қадимий дўстлари: Украина дарсликлари нимани ўргатади? — “Ғалати тарих”
Мамонтларнинг қадимий дўстлари: Украина дарсликлари нимани ўргатади? — “Ғалати тарих”
Sputnik Ўзбекистон
“Ғалати тарих”нинг биринчи сонида мамонтлар даври, “Русь - Украина” тушунчаси ва Рюриковичлардан олдинги давлатчилик ҳақида украин дарсликларидаги талқинлар кўриб чиқилади.
2026-09-03T18:04+0500
2026-09-03T18:04+0500
2026-09-03T18:04+0500
видео
тарих
украина
sputnik
лойиҳа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/03/60189957_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_94258ae390642cc6816a687f32fba85a.png
Мамонтлар давридаги Украина ҳудуди, “Русь-Украина” тушунчаси ва Рюриковичлардан олдинги давлатчилик ҳақидаги қарашлар — буларнинг барчаси украин мактаб дарсликларида қандай талқин қилинади?Sputnik каналида Кирилл Орловнинг “Ғалати тарих” ҳужжатли лойиҳасининг рус тилидаги биринчи сони намойиш этилади.Муаллиф Украина тарихига оид дарсликлардаги айрим концепциялар, жумладан, қадимги даврлардан бошлаб давлатчилик тарихи қандай баён қилинишига эътибор қаратади.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/03/60189957_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_3fd0b470422b658b84be280ffd5862b9.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, тарих, украина, sputnik, лойиҳа, видео
видео, тарих, украина, sputnik, лойиҳа, видео
Мамонтларнинг қадимий дўстлари: Украина дарсликлари нимани ўргатади? — “Ғалати тарих”
Кирилл Орловнинг янги ҳужжатли лойиҳасида Украина мактаб дарсликларида тарих қандай талқин қилиниши таҳлил қилинади.
Мамонтлар давридаги Украина ҳудуди, “Русь-Украина” тушунчаси ва Рюриковичлардан олдинги давлатчилик ҳақидаги қарашлар — буларнинг барчаси украин мактаб дарсликларида қандай талқин қилинади?
Sputnik каналида Кирилл Орловнинг “Ғалати тарих” ҳужжатли лойиҳасининг рус тилидаги биринчи сони намойиш этилади.
Муаллиф Украина тарихига оид дарсликлардаги айрим концепциялар, жумладан, қадимги даврлардан бошлаб давлатчилик тарихи қандай баён қилинишига эътибор қаратади.