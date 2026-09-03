Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260903/galati-tarix-60180397.html
Мамонтларнинг қадимий дўстлари: Украина дарсликлари нимани ўргатади? — “Ғалати тарих”
Мамонтларнинг қадимий дўстлари: Украина дарсликлари нимани ўргатади? — “Ғалати тарих”
Sputnik Ўзбекистон
“Ғалати тарих”нинг биринчи сонида мамонтлар даври, “Русь - Украина” тушунчаси ва Рюриковичлардан олдинги давлатчилик ҳақида украин дарсликларидаги талқинлар кўриб чиқилади.
2026-09-03T18:04+0500
2026-09-03T18:04+0500
видео
тарих
украина
sputnik
лойиҳа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/03/60189957_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_94258ae390642cc6816a687f32fba85a.png
Мамонтлар давридаги Украина ҳудуди, “Русь-Украина” тушунчаси ва Рюриковичлардан олдинги давлатчилик ҳақидаги қарашлар — буларнинг барчаси украин мактаб дарсликларида қандай талқин қилинади?Sputnik каналида Кирилл Орловнинг “Ғалати тарих” ҳужжатли лойиҳасининг рус тилидаги биринчи сони намойиш этилади.Муаллиф Украина тарихига оид дарсликлардаги айрим концепциялар, жумладан, қадимги даврлардан бошлаб давлатчилик тарихи қандай баён қилинишига эътибор қаратади.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/03/60189957_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_3fd0b470422b658b84be280ffd5862b9.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, тарих, украина, sputnik, лойиҳа, видео
видео, тарих, украина, sputnik, лойиҳа, видео

Мамонтларнинг қадимий дўстлари: Украина дарсликлари нимани ўргатади? — “Ғалати тарих”

18:04 03.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Кирилл Орловнинг янги ҳужжатли лойиҳасида Украина мактаб дарсликларида тарих қандай талқин қилиниши таҳлил қилинади.
Мамонтлар давридаги Украина ҳудуди, “Русь-Украина” тушунчаси ва Рюриковичлардан олдинги давлатчилик ҳақидаги қарашлар — буларнинг барчаси украин мактаб дарсликларида қандай талқин қилинади?
Sputnik каналида Кирилл Орловнинг “Ғалати тарих” ҳужжатли лойиҳасининг рус тилидаги биринчи сони намойиш этилади.
Муаллиф Украина тарихига оид дарсликлардаги айрим концепциялар, жумладан, қадимги даврлардан бошлаб давлатчилик тарихи қандай баён қилинишига эътибор қаратади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0