https://sputniknews.uz/20260902/uzbekistan-central-asia-savdo-60144625.html
ЕОТБ: Ўзбекистоннинг Марказий Осиё билан савдоси рекорд даражага етди
ЕОТБ: Ўзбекистоннинг Марказий Осиё билан савдоси рекорд даражага етди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари билан савдоси беш йилда 70 фоизга ўсиб, рекорд даража — 7,7 млрд долларга етди. Унинг қарийб 60 фоизи Қозоғистон ҳиссасига тўғри келди.
2026-09-02T14:29+0500
2026-09-02T14:29+0500
2026-09-02T14:29+0500
марказий осиё
савдо
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
иқтисод
импорт
экспорт
ўзбекистон ва еоии
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1280/69/12806906_603:442:2433:1472_1920x0_80_0_0_2a3b3f3b53eb2cf81d7edd09700cb65b.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми 2025 йил якунларига кўра 7,7 млрд долларни ташкил этиб, тарихий юқори даражага етди. Бу ҳақда Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан тайёрлаган шарҳида маълум қилди.Банк ҳисоб-китобларига кўра, Ўзбекистоннинг Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон билан савдоси 2020 йилга нисбатан 70 фоизга ошган. Беш йил ичидаги мутлақ ўсиш 3 млрд доллардан зиёдни ташкил этган.ЕОТБ экспертларининг қайд этишича, минтақа ичидаги савдонинг кенгайиши саноат кооперациясини чуқурлаштириш, қўшма корхоналар ташкил этиш ҳамда мамлакатларни ўзаро боғловчи транспорт ва логистика занжирларини ривожлантиришга туртки бермоқда.Марказий Осиё давлатлари орасида Қозоғистон Ўзбекистоннинг энг йирик савдо шериги бўлиб қолмоқда. Икки мамлакат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 2025 йилда 4,67 млрд долларга етган.Ушбу кўрсаткич Ўзбекистоннинг минтақа давлатлари билан жами савдосининг қарийб 60 фоизига тенг. Айни пайтда беш йил ичида энг юқори ўсиш суръати Туркманистон билан савдода қайд этилди.Банк маълумотларига кўра, Ўзбекистон Марказий Осиё мамлакатларига асосан қуйидаги маҳсулотларни экспорт қилмоқда:Ўзбекистоннинг минтақа мамлакатларидан амалга ошираётган импортида эса нефть ва газ маҳсулотлари, дон, қора металлар, кунгабоқар мойи ҳамда мис рудалари асосий ўринни эгаллайди.Маълумот учун, Ўзбекистон 2025 йилда ЕОТБнинг еттинчи иштирокчи давлати бўлди. 2026 йилдан банкнинг республикадаги амалий фаолияти бошланди, инвестиция лойиҳалари портфели шакллантирилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260830/uzbekistan-tashqi-savdo-60080064.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1280/69/12806906_735:403:2243:1534_1920x0_80_0_0_8869a5d6be43dde9ebe8ed55b324909e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марказий осиё, савдо, евроосиё тараққиёт банки (еотб), иқтисод, импорт, экспорт, ўзбекистон
марказий осиё, савдо, евроосиё тараққиёт банки (еотб), иқтисод, импорт, экспорт, ўзбекистон
ЕОТБ: Ўзбекистоннинг Марказий Осиё билан савдоси рекорд даражага етди
Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми беш йилда 70 фоизга ўсиб, 2025 йилда рекорд даража — 7,7 млрд долларга етди.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми 2025 йил якунларига кўра 7,7 млрд долларни ташкил этиб, тарихий юқори даражага етди. Бу ҳақда Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан тайёрлаган шарҳида маълум қилди
.
Банк ҳисоб-китобларига кўра, Ўзбекистоннинг Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон билан савдоси 2020 йилга нисбатан 70 фоизга ошган. Беш йил ичидаги мутлақ ўсиш 3 млрд доллардан зиёдни ташкил этган.
Ҳозир республика умумий ташқи савдо айланмасининг қарийб 12 фоизи минтақадаги қўшни мамлакатлар ҳиссасига тўғри келади.
ЕОТБ экспертларининг қайд этишича, минтақа ичидаги савдонинг кенгайиши саноат кооперациясини чуқурлаштириш, қўшма корхоналар ташкил этиш ҳамда мамлакатларни ўзаро боғловчи транспорт ва логистика занжирларини ривожлантиришга туртки бермоқда.
Марказий Осиё давлатлари орасида Қозоғистон Ўзбекистоннинг энг йирик савдо шериги бўлиб қолмоқда. Икки мамлакат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 2025 йилда 4,67 млрд долларга етган.
Ушбу кўрсаткич Ўзбекистоннинг минтақа давлатлари билан жами савдосининг қарийб 60 фоизига тенг.
Айни пайтда беш йил ичида энг юқори ўсиш суръати Туркманистон билан савдода қайд этилди.
Ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 2020 йилга нисбатан 2,4 баробар кўпайган. ЕОТБ бу ўсишни, асосан, Ўзбекистоннинг Туркманистондан табиий газ импорти ошгани билан изоҳлаган.
Банк маълумотларига кўра, Ўзбекистон Марказий Осиё мамлакатларига асосан қуйидаги маҳсулотларни экспорт қилмоқда:
автомобиллар ва уларнинг бутловчи қисмлари;
пластмасса ва ундан тайёрланган маҳсулотлар;
минерал ва кимёвий ўғитлар.
Ўзбекистоннинг минтақа мамлакатларидан амалга ошираётган импортида эса нефть ва газ маҳсулотлари, дон, қора металлар, кунгабоқар мойи ҳамда мис рудалари асосий ўринни эгаллайди.
Маълумот учун, Ўзбекистон 2025 йилда ЕОТБнинг еттинчи иштирокчи давлати бўлди. 2026 йилдан банкнинг республикадаги амалий фаолияти бошланди, инвестиция лойиҳалари портфели шакллантирилмоқда.