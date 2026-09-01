Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260901/toshkent-teleminorasidan-shahar-manzaralari--foto-60015406.html
Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари — фото
Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари — фото
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент телеминорасидан очиладиган манзара пойтахтни ноодатий ракурсда кўриш имконини беради — унинг замонавий бинолари, яшил ҳудудлари, кўчалари, турар жой мавзелари ва машҳур меъморий объектлари яққол намоён бўлади.
2026-09-01T18:57+0500
2026-09-01T18:57+0500
фото
тошкент
шаҳар
ўзбекистон
пойтахт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1c/60016482_0:187:1448:1002_1920x0_80_0_0_fdeffa6b59df2fa7dd59b016b57f98d7.png
Тошкент телминораси пойтахт манзарасини баландликдан кузатиш учун ўзига хос нуқталардан биридир. Бу ердан шаҳарнинг марказий қисми, замонавий бинолар, кўп қаватли уйлар, кўкаламзор ҳудудлар, йўллар ва транспорт ҳаракатини яхлит манзарада кўриш мумкин.Баландликдан қараганда Тошкентнинг турли даврларга хос меъморий қиёфаси — анъанавий маҳаллалардан тортиб замонавий иншоотларгача бўлган шаҳар муҳити янада яққол намоён бўлади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1c/60016482_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_7bf1895029e6f143928eb540d1d2e460.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, тошкент, шаҳар, ўзбекистон, пойтахт, фото
фото, тошкент, шаҳар, ўзбекистон, пойтахт, фото

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари — фото

18:57 01.09.2026
Oбуна бўлиш
Тошкент телеминораси баландлигидан пойтахт машҳур меъморий объектлари яққол намоён бўлади.
Тошкент телминораси пойтахт манзарасини баландликдан кузатиш учун ўзига хос нуқталардан биридир. Бу ердан шаҳарнинг марказий қисми, замонавий бинолар, кўп қаватли уйлар, кўкаламзор ҳудудлар, йўллар ва транспорт ҳаракатини яхлит манзарада кўриш мумкин.
Баландликдан қараганда Тошкентнинг турли даврларга хос меъморий қиёфаси — анъанавий маҳаллалардан тортиб замонавий иншоотларгача бўлган шаҳар муҳити янада яққол намоён бўлади.

"Шаҳарга баландликдан назар ташласангиз, Тошкентнинг нафақат бугунги қиёфасини, балки унинг жадал ривожланиши ва ўзгаришларини ҳам ҳис қилиш мумкин".

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
1/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
2/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
3/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
4/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
5/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
6/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
7/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
8/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
9/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
10/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
11/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
12/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0