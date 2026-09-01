Тошкент телеминорасидан шаҳар манзаралари — фото

Тошкент телеминорасидан очиладиган манзара пойтахтни ноодатий ракурсда кўриш имконини беради — унинг замонавий бинолари, яшил ҳудудлари, кўчалари, турар жой мавзелари ва машҳур меъморий объектлари яққол намоён бўлади.
Тошкент телминораси пойтахт манзарасини баландликдан кузатиш учун ўзига хос нуқталардан биридир. Бу ердан шаҳарнинг марказий қисми, замонавий бинолар, кўп қаватли уйлар, кўкаламзор ҳудудлар, йўллар ва транспорт ҳаракатини яхлит манзарада кўриш мумкин.Баландликдан қараганда Тошкентнинг турли даврларга хос меъморий қиёфаси — анъанавий маҳаллалардан тортиб замонавий иншоотларгача бўлган шаҳар муҳити янада яққол намоён бўлади.
Тошкент телеминораси баландлигидан пойтахт машҳур меъморий объектлари яққол намоён бўлади.
Тошкент телминораси пойтахт манзарасини баландликдан кузатиш учун ўзига хос нуқталардан биридир. Бу ердан шаҳарнинг марказий қисми, замонавий бинолар, кўп қаватли уйлар, кўкаламзор ҳудудлар, йўллар ва транспорт ҳаракатини яхлит манзарада кўриш мумкин.
Баландликдан қараганда Тошкентнинг турли даврларга хос меъморий қиёфаси — анъанавий маҳаллалардан тортиб замонавий иншоотларгача бўлган шаҳар муҳити янада яққол намоён бўлади.
"Шаҳарга баландликдан назар ташласангиз, Тошкентнинг нафақат бугунги қиёфасини, балки унинг жадал ривожланиши ва ўзгаришларини ҳам ҳис қилиш мумкин".