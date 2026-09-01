ШҲТ ўтган 25 йил ичида кўп қиррали дунёнинг таъсирли марказига айланди — Путин
11:41 01.09.2026 (янгиланди: 13:12 01.09.2026)
© POOL/
Oбуна бўлиш
Россия президенти ШҲТ саммитида қатор муҳим баёнотларни эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. ШҲТ ўтган 25 йил ичида шаклланаётган кўп қиррали дунёнинг таъсирли марказига айланди. Бугунги кунда у нафақат Евроосиё қитъасида, балки бутун дунёдаги энг йирик минтақавий бирлашма, деди Россия президенти Владимир Путин Бишкекдаги ШҲТ саммитидаги нутқида.
Россия президентининг асосий баёнотлари:
ШҲТ аъзолари сиёсат, иқтисодиёт ва гуманитар соҳаларда фаол ҳамкорлик қилмоқда ва бу ҳамкорлик ҳар бир давлатнинг режалаштирилган ва барқарор ривожланишини таъминлашга ёрдам беради ва умумий Евроосиё қитъамизда тинчлик ва барқарорлик, ишонч ва ҳамкорлик муҳитини яратади.
Мен ШҲТ аъзо давлатлар орасида тижорат алоқаларини янада мустаҳкамлашни алоҳида таъкидлаган бўлардим. Бу барчамизга аниқ фойда келтиради ва ижтимоий-иқтисодий ўсишнинг изчил динамикасига ва аҳолининг фаровонлигини оширишга чинакам ҳисса қўшади.
ШҲТ ҳамкорлари учун ягона мақом жорий этилмоқда, бу ташкилотнинг барча кузатувчи давлатлари ва мулоқот ҳамкорларига берилади. Бу қарор ШҲТ ва манфаатдор давлатлар орасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни оптималлаштириш ва кенгайтиришга ёрдам беради.
ШҲТнинг 2030 йилгача энергетика соҳасидаги ҳамкорлик стратегиясида кўзда тутилганидек, мувофиқлаштирилган ва мувозанатли энергетика сиёсатини давом эттириш — барчанинг манфаатларига мос келади.
ШҲТ доирасида ташкил этилаётган Тараққиёт банки халқаро ишларда бир томонлама устунликка эришиш учун иқтисодий воситалардан қурол сифатида фойдаланадиган давлатларнинг молиявий тизимларидан иложи борича мустақил бўлиши керак.
ШҲТ доирасидаги маданий-гуманитар ҳамкорликнинг динамик ва мазмунли табиати қувонарли. Мамлакатларимиз таълим, соғлиқни сақлаш, атроф-муҳит, илмий ва ёшлар лойиҳалари соҳасидаги алоқаларни ривожлантирмоқда. ШҲТ университети 100 тадан ортиқ университетни бирлаштириб муваффақиятли ишламоқда.
ШҲТ мамлакатлари аёлларнинг ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий ҳаётдаги ролини оширишга бағишланган аёллар форумларини ўтказилмоқда. Бундай ўзаро таъсир ҳар бир давлатимизнинг режалаштирилган ва барқарор ривожланишини таъминлашга ёрдам беради.
Россия навбатдаги Кўчманчилар ўйинларини 2028 йилда Қозон шаҳрида ўтказишга тайёр. Биз манфаатдор давлатлар жамоаларини кўришдан хурсанд бўламиз.
Азиз дўстлар, сизга эслатиб ўтмоқчиманки, бугун, 1 сентябрь, Иккинчи жаҳон уруши бошланган кун. Биз глобал амалиётдан қуролли можароларнинг ҳар қандай провокациясини бартараф этиш учун қўлимиздан келган барча ишни қилишимиз керак.
Бугун Бишкек шаҳрида ШҲТнинг 25-саммити бўлиб ўтмоқда. ШҲТ ва ШҲТ+ саммитларида унда 18 та давлат раҳбарлари ва 6 та халқаро ташкилот раҳбарлари иштирок этмоқда.