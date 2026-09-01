https://sputniknews.uz/20260901/ozbekiston-mustaqillikning-35-yilida-qanday-ozgardi-60124551.html
Ўзбекистон мустақилликнинг 35 йилида қандай ўзгарди?
Ўзбекистон мустақилликнинг 35 йилида қандай ўзгарди?
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Мустақиллик куни — ўзбек халқи учун алоҳида фахр манбаи бўлиб, у миллат бирлиги ва унинг барқарор тараққиёт сари ишончли ҳаракатини ўзида мужассам этади. 01.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-01T15:18+0500
2026-09-01T15:18+0500
2026-09-01T15:23+0500
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ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. 1991 йилда Ўзбекистон мустақил давлат сифатида ўз йўлини бошлаган эди.Ўтган 35 йил мобайнида мамлакат ўз давлатчилигини яратди, молия тизимини шакллантирди, иқтисодий ва сиёсий ислоҳотларни амалга оширди, дунё учун очилди ва кенг кўламли ўзгаришларни бошдан кечирди.1991 йилдан 2026 йилгача Ўзбекистон қандай ўзгарганини видеомизда томоша қилинг.
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видео, ўзбекистон, мустақиллик куни, ўзгаришлар, янгиликлар, видео
видео, ўзбекистон, мустақиллик куни, ўзгаришлар, янгиликлар, видео
Ўзбекистон мустақилликнинг 35 йилида қандай ўзгарди?
15:18 01.09.2026 (янгиланди: 15:23 01.09.2026)
Мустақиллик куни — ўзбек халқи учун алоҳида фахр манбаи бўлиб, у миллат бирлиги ва унинг барқарор тараққиёт сари ишончли ҳаракатини ўзида мужассам этади.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. 1991 йилда Ўзбекистон мустақил давлат сифатида ўз йўлини бошлаган эди.
Ўтган 35 йил мобайнида мамлакат ўз давлатчилигини яратди, молия тизимини шакллантирди, иқтисодий ва сиёсий ислоҳотларни амалга оширди, дунё учун очилди ва кенг кўламли ўзгаришларни бошдан кечирди.
1991 йилдан 2026 йилгача Ўзбекистон қандай ўзгарганини видеомизда томоша қилинг.