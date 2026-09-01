Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260901/ozbekiston-mustaqillikning-35-yilida-qanday-ozgardi-60124551.html
Ўзбекистон мустақилликнинг 35 йилида қандай ўзгарди?
Ўзбекистон мустақилликнинг 35 йилида қандай ўзгарди?
Sputnik Ўзбекистон
Мустақиллик куни — ўзбек халқи учун алоҳида фахр манбаи бўлиб, у миллат бирлиги ва унинг барқарор тараққиёт сари ишончли ҳаракатини ўзида мужассам этади. 01.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-01T15:18+0500
2026-09-01T15:23+0500
видео
ўзбекистон
мустақиллик куни
ўзгаришлар
янгиликлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/01/60118571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f976271fa3814b4c8044b82ca09ca572.png
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. 1991 йилда Ўзбекистон мустақил давлат сифатида ўз йўлини бошлаган эди.Ўтган 35 йил мобайнида мамлакат ўз давлатчилигини яратди, молия тизимини шакллантирди, иқтисодий ва сиёсий ислоҳотларни амалга оширди, дунё учун очилди ва кенг кўламли ўзгаришларни бошдан кечирди.1991 йилдан 2026 йилгача Ўзбекистон қандай ўзгарганини видеомизда томоша қилинг.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/01/60118571_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23bfb2e4e2e1dc158eb8e609f7c6a9f4.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, ўзбекистон, мустақиллик куни, ўзгаришлар, янгиликлар, видео
видео, ўзбекистон, мустақиллик куни, ўзгаришлар, янгиликлар, видео

Ўзбекистон мустақилликнинг 35 йилида қандай ўзгарди?

15:18 01.09.2026 (янгиланди: 15:23 01.09.2026)
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Мустақиллик куни — ўзбек халқи учун алоҳида фахр манбаи бўлиб, у миллат бирлиги ва унинг барқарор тараққиёт сари ишончли ҳаракатини ўзида мужассам этади.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. 1991 йилда Ўзбекистон мустақил давлат сифатида ўз йўлини бошлаган эди.

Ўтган 35 йил мобайнида мамлакат ўз давлатчилигини яратди, молия тизимини шакллантирди, иқтисодий ва сиёсий ислоҳотларни амалга оширди, дунё учун очилди ва кенг кўламли ўзгаришларни бошдан кечирди.

1991 йилдан 2026 йилгача Ўзбекистон қандай ўзгарганини видеомизда томоша қилинг.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0