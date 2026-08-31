https://sputniknews.uz/20260831/gaz-neft-komir-ishlab-chiqarish-60097890.html
Ўзбекистонда газ, нефть ва кўмир ишлаб чиқариш камайди
Ўзбекистонда газ, нефть ва кўмир ишлаб чиқариш камайди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда етти ойда табиий газ ишлаб чиқариш 15 фоизга камайиб, 21,6 млрд куб метрни ташкил этди. Нефть қазиб олиш 2,7, газ конденсати 15,1, кўмир ишлаб чиқариш эса 12,5 фоизга қисқарди.
2026-08-31T19:35+0500
2026-08-31T19:35+0500
2026-08-31T19:35+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
газ
кўмир маҳсулоти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60093288_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ea78931e7c35d49e6f2b24bb9ea4ebf.png
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–июль ойларида табиий газ, нефть, газ конденсати ва кўмир ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан камайди. Бу Миллий статистика қўмитаси маълумотларидан келиб чиқади.Ҳисобот даврида республикада 21,6 млрд куб метр табиий газ ишлаб чиқарилди. 2025 йилнинг дастлабки етти ойида бу кўрсаткич 25,4 млрд куб метрни ташкил этган эди.Шу тариқа, табиий газ ишлаб чиқариш бир йилда 15 фоизга ёки қарийб 3,8 млрд куб метрга қисқарди. Етти ойда нефть қазиб олиш ҳажми 368,7 минг тоннани ташкил қилди. Бу 2025 йилнинг мос давридаги 378,8 минг тоннага нисбатан 2,7 фоиз ёки 10,1 минг тоннага кам.Кўмир қазиб олиш ҳажми эса 4 млн тоннадан 3,5 млн тоннага тушди. Натижада кўмир ишлаб чиқариш бир йилда 12,5 фоизга ёки қарийб 500 минг тоннага қисқарди.Шу билан бирга, аввал хабар берилганидек, нефт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ўсиш кузатилди. Етти ойда автомобиль бензини ишлаб чиқариш 8,9 фоизга, дизель ёқилғиси эса 1,4 фоизга ошди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60093288_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_35a92dd3f37d432cc04dd8aa832f1aa3.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика, газ, кўмир маҳсулоти
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика, газ, кўмир маҳсулоти
Ўзбекистонда газ, нефть ва кўмир ишлаб чиқариш камайди
Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан етти ойда Ўзбекистонда табиий газ, нефть, газ конденсати ва кўмир ишлаб чиқариш камайди.
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–июль ойларида табиий газ, нефть, газ конденсати ва кўмир ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан камайди. Бу Миллий статистика қўмитаси маълумотларидан келиб чиқади.
Ҳисобот даврида республикада 21,6 млрд куб метр табиий газ ишлаб чиқарилди. 2025 йилнинг дастлабки етти ойида бу кўрсаткич 25,4 млрд куб метрни ташкил этган эди.
Шу тариқа, табиий газ ишлаб чиқариш бир йилда 15 фоизга ёки қарийб 3,8 млрд куб метрга қисқарди.
Етти ойда нефть қазиб олиш ҳажми 368,7 минг тоннани ташкил қилди. Бу 2025 йилнинг мос давридаги 378,8 минг тоннага нисбатан 2,7 фоиз ёки 10,1 минг тоннага кам.
Кўмир қазиб олиш ҳажми эса 4 млн тоннадан 3,5 млн тоннага тушди. Натижада кўмир ишлаб чиқариш бир йилда 12,5 фоизга ёки қарийб 500 минг тоннага қисқарди.
Шу билан бирга, аввал хабар берилганидек, нефт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ўсиш кузатилди. Етти ойда автомобиль бензини ишлаб чиқариш 8,9 фоизга, дизель ёқилғиси эса 1,4 фоизга ошди.