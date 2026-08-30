Йўқолиб бораётган эски Тошкент — пойтахтда Абдуманнон Юнусов асарлари намойиш этилмоқда
19:33 30.08.2026 (янгиланди: 20:25 30.08.2026)
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Экспозицияда эски Тошкентнинг бетакрор қиёфаси, маънавий муҳити ва самимий инсонлари акс этган асарлар бир жойга жамланган.
Тошкентда Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида рассом Абдуманнон Юнусовнинг "Бизнинг меросимиз" туркумидаги шахсий кўргазмаси намойиш этилмоқда.
Экспозициядан рассомнинг севимли шаҳри — эски Тошкент, унинг тор ва салқин кўчалари, сокин ҳовлилари, қадимий маҳаллалари ҳамда самимий инсонлари акс этган асарлар ўрин олган.
Абдуманнон Юнусов (1946–2012) ижодида Тошкентнинг ўзига хос қиёфаси ва маънавий муҳити алоҳида ўрин тутади. Рассом камер услубдаги асарларида шаҳар ҳаётининг оддий, аммо самимий манзараларини, осойишталик, меҳр-оқибат ва ўзбекона меҳмондўстлик муҳитини нозик тасвирлаган.
Унинг полотнолари эски Тошкентнинг қиёфаси, одамлари ва турмуш тарзини сақлаб қолган ўзига хос бадиий солнома сифатида намоён бўлади.
Абдуманнон Юнусов 1967 йилда П. Беньков номидаги Республика рассомлик билим юртини, 1976 йилда эса А. Островский номидаги Тошкент театр ва рассомлик институтини тамомлаган. Рассомнинг ижодий мероси ўзбек тасвирий санъатида Тошкентнинг тарихий қиёфаси ва ўзига хос муҳитини сақлаб қолган муҳим манбалардан бири ҳисобланади.
Кўргазмада Бадиий кўргазмалар дирекцияси фондлари ҳамда рассом оиласининг шахсий тўпламидан сараланган асарлар намойиш этилмоқда. Улар орқали томошабин эски Тошкентнинг нозик ва илиқ муҳитини ҳис этиши, шаҳарнинг ўтмиши, миллий турмуш тарзи ва тарихий-маданий меросига яна бир бор назар ташлаши мумкин.
Абдуманнон Юнусов асарлари орқали биз нафақат эски Тошкент манзараларини, балки унинг хотираси, руҳи ва инсонларга хос самимий муҳитини ҳам ҳис этамиз.
Кўргазма рассомнинг Тошкентга бўлган меҳрини акс эттирган бой ижодий меросини кенг жамоатчиликка намоён этади. У, шунингдек, миллий шаҳар маданияти, пойтахтнинг тарихий қиёфаси ва у билан боғлиқ хотираларни асраб-авайлашда муҳим аҳамият касб этади.
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
11/15
© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
12/15
© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
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© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
© SputnikВыставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие
15/15
© Sputnik
Выставка художника Абдуманнона Юнусова из серии Наше наследие