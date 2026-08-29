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https://sputniknews.uz/20260829/ozbekiston-tashqi-savdo-aylanmasi-8-foizga-oshdi-60063154.html
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 8 фоизга ошди
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 8 фоизга ошди
Sputnik Ўзбекистон
Ўсиш асосан импорт ҳисобига содир бўлди, экспорт эса ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,6 фоизга камайди. 29.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-29T15:31+0500
2026-08-29T15:31+0500
миллий статистика қўмитаси
инфографика
иқтисод
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2026-йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 49,5 млрд АҚШ долларини ташкил этиб, 2025-йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 млрд АҚШ долларига ёки 8,1 фоизга ошди, деб хабар қилмоқда Миллий Статистика қўмитаси.Бунда экспорт 19,9 млрд АҚШ долларини (-3,6%), импорт эса 29,6 млрд АҚШ долларини (+17,8%) ташкил этди. Натижада 9,7 млрд АҚШ доллари миқдорида манфий салдо баланси қайд этилди. Айни пайтда олтинни ҳисобга олмаганда, товарлар экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 27,7 фоизга ўсиб, 9,8 млрд АҚШ долларини ташкил қилди.
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миллий статистика қўмитаси , инфографика, иқтисод, инфографика
миллий статистика қўмитаси , инфографика, иқтисод, инфографика

Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 8 фоизга ошди

15:31 29.08.2026
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Ўсиш асосан импорт ҳисобига содир бўлди, экспорт эса ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,6 фоизга камайди.
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси - Sputnik Ўзбекистон
2026-йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 49,5 млрд АҚШ долларини ташкил этиб, 2025-йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 млрд АҚШ долларига ёки 8,1 фоизга ошди, деб хабар қилмоқда Миллий Статистика қўмитаси.
Бунда экспорт 19,9 млрд АҚШ долларини (-3,6%), импорт эса 29,6 млрд АҚШ долларини (+17,8%) ташкил этди.

Натижада 9,7 млрд АҚШ доллари миқдорида манфий салдо баланси қайд этилди. Айни пайтда олтинни ҳисобга олмаганда, товарлар экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 27,7 фоизга ўсиб, 9,8 млрд АҚШ долларини ташкил қилди.
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