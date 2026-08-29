Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260829/narendra-modi-mustaqillik-monumenti-poyiga-gul-qoydi-60070496.html
Нарендра Моди Мустақиллик монументи пойига гул қўйди
Нарендра Моди Мустақиллик монументи пойига гул қўйди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди Ўзбекистонга давлат ташрифи билан келди. 29.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-29T20:08+0500
2026-08-29T22:04+0500
ўзбекистон
ҳиндистон
нарендра моди
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1d/60070330_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_3e00a21f6529ecee3c9838fd30bcaf33.jpg
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. "Тошкент-Хумо" халқаро аэропортида Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кутиб олди. Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.Мажмуа билан қисқача танишув давомида ушбу меъморий ансамблнинг мазмуни ва ўзига хос хусусиятлари ҳақида маълумот берилди.Ташрифнинг асосий тадбирлари эртага, 30 август куни бўлиб ўтади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1d/60070330_88:0:2363:1706_1920x0_80_0_0_fa730e13d6057bbe52a994ba60b92fc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, ҳиндистон, нарендра моди , шавкат мирзиёев
ўзбекистон, ҳиндистон, нарендра моди , шавкат мирзиёев

Нарендра Моди Мустақиллик монументи пойига гул қўйди

20:08 29.08.2026 (янгиланди: 22:04 29.08.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ва Нарендра Моди
Шавкат Мирзиёев ва Нарендра Моди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди Ўзбекистонга давлат ташрифи билан келди.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. "Тошкент-Хумо" халқаро аэропортида Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кутиб олди.

Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.
Ҳиндистон бош вазири Шавкат Мирзиёев ҳамроҳлигида "Янги Ўзбекистон" боғига ташриф буюрди ва анъанага кўра, Мустақиллик монументи пойига гул қўйди.
Мажмуа билан қисқача танишув давомида ушбу меъморий ансамблнинг мазмуни ва ўзига хос хусусиятлари ҳақида маълумот берилди.

Ташрифнинг асосий тадбирлари эртага, 30 август куни бўлиб ўтади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0