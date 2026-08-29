https://sputniknews.uz/20260829/narendra-modi-mustaqillik-monumenti-poyiga-gul-qoydi-60070496.html
Нарендра Моди Мустақиллик монументи пойига гул қўйди
Нарендра Моди Мустақиллик монументи пойига гул қўйди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди Ўзбекистонга давлат ташрифи билан келди. 29.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-29T20:08+0500
2026-08-29T20:08+0500
2026-08-29T22:04+0500
ўзбекистон
ҳиндистон
нарендра моди
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1d/60070330_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_3e00a21f6529ecee3c9838fd30bcaf33.jpg
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. "Тошкент-Хумо" халқаро аэропортида Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кутиб олди. Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.Мажмуа билан қисқача танишув давомида ушбу меъморий ансамблнинг мазмуни ва ўзига хос хусусиятлари ҳақида маълумот берилди.Ташрифнинг асосий тадбирлари эртага, 30 август куни бўлиб ўтади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1d/60070330_88:0:2363:1706_1920x0_80_0_0_fa730e13d6057bbe52a994ba60b92fc8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, ҳиндистон, нарендра моди , шавкат мирзиёев
ўзбекистон, ҳиндистон, нарендра моди , шавкат мирзиёев
Нарендра Моди Мустақиллик монументи пойига гул қўйди
20:08 29.08.2026 (янгиланди: 22:04 29.08.2026)
Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди Ўзбекистонга давлат ташрифи билан келди.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. "Тошкент-Хумо" халқаро аэропортида Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.
Ҳиндистон бош вазири Шавкат Мирзиёев ҳамроҳлигида "Янги Ўзбекистон" боғига ташриф буюрди ва анъанага кўра, Мустақиллик монументи пойига гул қўйди.
Мажмуа билан қисқача танишув давомида ушбу меъморий ансамблнинг мазмуни ва ўзига хос хусусиятлари ҳақида маълумот берилди.
Ташрифнинг асосий тадбирлари эртага, 30 август куни бўлиб ўтади.