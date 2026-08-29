Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган байрам шодиёнасининг энг ёрқин лаҳзалари

Тадбирда президент Шавкат Мирзиёев иштирок этиб, Ўзбекистон халқини улуғ айём билан самимий табриклади.Давлат раҳбари ушбу байрам Янги Тошкентда ўтказилаётгани байрам шукуҳини янада ошираётганини таъкидлади. Янги Тошкент пойтахтимизнинг кўркига кўрк қўшиб, Янги Ўзбекистоннинг куч-қудратини намоён этадиган чинакам тараққиёт марказига айланишига ишонч билдирилди.Тадбир дастуридан Ўзбекистон тарихига бағишланган театрлаштирилган томоша, Ўзбекистон Миллий гвардияси оркестри, таниқли маҳаллий хонандалар чиқишлари, маҳаллий ва хорижий опера хонандалари ижролари ўрин олди.
Янги Тошкентда Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди.
Тадбирда президент Шавкат Мирзиёев иштирок этиб, Ўзбекистон халқини улуғ айём билан самимий табриклади.
Давлат раҳбари ушбу байрам Янги Тошкентда ўтказилаётгани байрам шукуҳини янада ошираётганини таъкидлади. Янги Тошкент пойтахтимизнинг кўркига кўрк қўшиб, Янги Ўзбекистоннинг куч-қудратини намоён этадиган чинакам тараққиёт марказига айланишига ишонч билдирилди.
Тадбир дастуридан Ўзбекистон тарихига бағишланган театрлаштирилган томоша, Ўзбекистон Миллий гвардияси оркестри, таниқли маҳаллий хонандалар чиқишлари, маҳаллий ва хорижий опера хонандалари ижролари ўрин олди.