Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260829/mustaqillikning-35-yilligi-60057302.html
Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган байрам шодиёнасининг энг ёрқин лаҳзалари
Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган байрам шодиёнасининг энг ёрқин лаҳзалари
Sputnik Ўзбекистон
Янги Тошкентда Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди. 29.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-29T11:00+0500
2026-08-29T11:00+0500
фото
тошкент
мустақиллик куни
байрам
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1d/60057475_0:24:1281:744_1920x0_80_0_0_bd90920f6984a25447c5e1d200b5f050.jpg
Тадбирда президент Шавкат Мирзиёев иштирок этиб, Ўзбекистон халқини улуғ айём билан самимий табриклади.Давлат раҳбари ушбу байрам Янги Тошкентда ўтказилаётгани байрам шукуҳини янада ошираётганини таъкидлади. Янги Тошкент пойтахтимизнинг кўркига кўрк қўшиб, Янги Ўзбекистоннинг куч-қудратини намоён этадиган чинакам тараққиёт марказига айланишига ишонч билдирилди.Тадбир дастуридан Ўзбекистон тарихига бағишланган театрлаштирилган томоша, Ўзбекистон Миллий гвардияси оркестри, таниқли маҳаллий хонандалар чиқишлари, маҳаллий ва хорижий опера хонандалари ижролари ўрин олди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1d/60057475_26:0:1166:855_1920x0_80_0_0_88947367b0e52db76c564d35a5f5d60a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, тошкент, мустақиллик куни, байрам, ўзбекистон, фото, шавкат мирзиёев
фото, тошкент, мустақиллик куни, байрам, ўзбекистон, фото, шавкат мирзиёев

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган байрам шодиёнасининг энг ёрқин лаҳзалари

11:00 29.08.2026
Oбуна бўлиш
Янги Тошкентда Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди.
Тадбирда президент Шавкат Мирзиёев иштирок этиб, Ўзбекистон халқини улуғ айём билан самимий табриклади.
Давлат раҳбари ушбу байрам Янги Тошкентда ўтказилаётгани байрам шукуҳини янада ошираётганини таъкидлади. Янги Тошкент пойтахтимизнинг кўркига кўрк қўшиб, Янги Ўзбекистоннинг куч-қудратини намоён этадиган чинакам тараққиёт марказига айланишига ишонч билдирилди.

Тадбир дастуридан Ўзбекистон тарихига бағишланган театрлаштирилган томоша, Ўзбекистон Миллий гвардияси оркестри, таниқли маҳаллий хонандалар чиқишлари, маҳаллий ва хорижий опера хонандалари ижролари ўрин олди.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон халқини байрам билан табриклади.

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон халқини байрам билан табриклади. - Sputnik Ўзбекистон
1/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон халқини байрам билан табриклади.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим. - Sputnik Ўзбекистон
2/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим. - Sputnik Ўзбекистон
3/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон тарихига бағишланган театрлаштирилган томоша.

Ўзбекистон тарихига бағишланган театрлаштирилган томоша. - Sputnik Ўзбекистон
4/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон тарихига бағишланган театрлаштирилган томоша.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон тарихига бағишланган театрлаштирилган томоша.

Ўзбекистон тарихига бағишланган театрлаштирилган томоша. - Sputnik Ўзбекистон
5/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон тарихига бағишланган театрлаштирилган томоша.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон Миллий гвардияси оркестри чиқиши.

Ўзбекистон Миллий гвардияси оркестри чиқиши. - Sputnik Ўзбекистон
6/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон Миллий гвардияси оркестри чиқиши.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон Миллий гвардияси оркестри чиқиши.

Ўзбекистон Миллий гвардияси оркестри чиқиши. - Sputnik Ўзбекистон
7/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон Миллий гвардияси оркестри чиқиши.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим. - Sputnik Ўзбекистон
8/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим. - Sputnik Ўзбекистон
9/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим. - Sputnik Ўзбекистон
10/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Тадбир якунида мушакбозлик ва дронлар томошаси бўлиб ўтди.

Тадбир якунида мушакбозлик ва дронлар томошаси бўлиб ўтди. - Sputnik Ўзбекистон
11/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Тадбир якунида мушакбозлик ва дронлар томошаси бўлиб ўтди.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Тадбир якунида мушакбозлик ва дронлар томошаси бўлиб ўтди.

Тадбир якунида мушакбозлик ва дронлар томошаси бўлиб ўтди. - Sputnik Ўзбекистон
12/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Тадбир якунида мушакбозлик ва дронлар томошаси бўлиб ўтди.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Тадбир якунида мушакбозлик ва дронлар томошаси бўлиб ўтди.

Тадбир якунида мушакбозлик ва дронлар томошаси бўлиб ўтди. - Sputnik Ўзбекистон
13/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Тадбир якунида мушакбозлик ва дронлар томошаси бўлиб ўтди.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим. - Sputnik Ўзбекистон
14/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тантанали маросим.

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0