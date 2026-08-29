Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260829/kievda-bmt-boshchiligidagi-tashqi-mamuriyat-kelishuvga-yol-ochishi-mumkin--rossiya-tiv-60060795.html
Киевда БМТ бошчилигидаги ташқи маъмурият келишувга йўл очиши мумкин — Россия ТИВ
Киевда БМТ бошчилигидаги ташқи маъмурият келишувга йўл очиши мумкин — Россия ТИВ
Sputnik Ўзбекистон
Киевда вақтинчалик ҳокимият ўрнатиш ва Украина янги раҳбариятини сайлаш — можаросини дипломатик йўл билан ҳал қилиш имконини бериши мумкин. 29.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-29T13:45+0500
2026-08-29T13:53+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
россия тив
украина
бмт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53100945_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_75d7462269b15f903f1dae91e7759d87.jpg
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. БМТ раҳнамолигида ташқи маъмурият Киев билан дипломатик келишувга йўл очиши мумкин, деди Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин РИА Новостига берган интервьюсида."Бу дипломатик келишувга йўл очиши мумкин", деди Галузин.Лекин БМТ бош котибининг Киевда ташқи бошқарув ғоясига муносабати Москванинг ташаббусларига нисбатан нохолис муносабатни тасдиқлади, деди Галузин. Ташқи ишлар вазири ўринбосарига кўра, Киев ва унинг ҳомийларининг махсус операция мақсадларини амалга оширишини секинлаштиришга уринишлари Украина учун янада катта йўқотишларга олиб келади. Россия бир неча бор Украина инқирозини музокаралар йўли билан ҳал қилишга тайёрлигини таъкидлаган. Бунда Россия Аляска саммитида эришилган келишувларга ва можаронинг асосий сабабларини — Россия миллий хавфсизлигига таҳдидларни йўқ қилишга асосланади.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53100945_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_85be9378bc8e17de29d5b73f4b83f8c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, россия тив, украина, бмт
россия, россия тив, украина, бмт

Киевда БМТ бошчилигидаги ташқи маъмурият келишувга йўл очиши мумкин — Россия ТИВ

13:45 29.08.2026 (янгиланди: 13:53 29.08.2026)
© МИД РФ / Медиабанкка ўтишЗамглава МИД РФ Михаил Галузин
Замглава МИД РФ Михаил Галузин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2026
© МИД РФ
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Киевда вақтинчалик ҳокимият ўрнатиш ва Украина янги раҳбариятини сайлаш — можаросини дипломатик йўл билан ҳал қилиш имконини бериши мумкин.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. БМТ раҳнамолигида ташқи маъмурият Киев билан дипломатик келишувга йўл очиши мумкин, деди Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин РИА Новостига берган интервьюсида.

Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари президент Владимир Путин Украинада янги олий раҳбарият сайловлари ўтказиш учун БМТ, АҚШ, Европа мамлакатлари ва Россия билан ҳамкорликда вақтинчалик ташқи маъмуриятни жорий этишни таклиф қилганини эслатди. Россия президентига кўра, бу Украина можаросини ҳал қилиш бўйича музокараларни бошлашга йўл очиши мумкин.

"Бу дипломатик келишувга йўл очиши мумкин", деди Галузин.
Лекин БМТ бош котибининг Киевда ташқи бошқарув ғоясига муносабати Москванинг ташаббусларига нисбатан нохолис муносабатни тасдиқлади, деди Галузин.
"БМТнинг истеъфога чиқиши яқин қолган бош котиби Антониу Гутерриш ва унинг ходимлари томонидан ҳеч қандай конструктив жавоб бўлмади, бу уларнинг Москва ташаббусларига нисбатан нохолис муносабатини ва "коллектив Ғарб"нинг Киев тарафдори эканини яна бир бор тасдиқлади", деди Галузин.

Ташқи ишлар вазири ўринбосарига кўра, Киев ва унинг ҳомийларининг махсус операция мақсадларини амалга оширишини секинлаштиришга уринишлари Украина учун янада катта йўқотишларга олиб келади.

"Биз душман ва унинг ҳомийлари махсус операция мақсадларига эришишни секинлаштиришга уринаётганларини кўриб турибмиз. Бироқ, бу уларга ёрдам бермайди, балки Украинанинг ўзи учун янада катта йўқотишларга олиб келади", - деди Галузин.

Россия бир неча бор Украина инқирозини музокаралар йўли билан ҳал қилишга тайёрлигини таъкидлаган. Бунда Россия Аляска саммитида эришилган келишувларга ва можаронинг асосий сабабларини — Россия миллий хавфсизлигига таҳдидларни йўқ қилишга асосланади.
Россия махсус операцияси

Россия 2022 йил 24 февраль куни Украинада махсус ҳарбий операция бошланганини эълон қилди. Россия президенти Владимир Путин бу операциянинг мақсади "саккиз йил давомида Киев режими томонидан таҳқирланган ва геноцидга учраган ДХР ва ЛХР фуқароларини ҳимоя қилиш" деб атаган.

Бунинг учун Украинани демилитаризация (ҳарбий инфратузилмаларини йўқ қилиш) ва денацификация (миллатчилик ғояларидан тозалаш) қилиш талаб этилади. Шунингдек, Қуролли Кучлар олдида Донбассни озод қилиш ва Россия хавфсизлигини кафолатлаш турибди.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0