ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. БМТ раҳнамолигида ташқи маъмурият Киев билан дипломатик келишувга йўл очиши мумкин, деди Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин РИА Новостига берган интервьюсида."Бу дипломатик келишувга йўл очиши мумкин", деди Галузин.Лекин БМТ бош котибининг Киевда ташқи бошқарув ғоясига муносабати Москванинг ташаббусларига нисбатан нохолис муносабатни тасдиқлади, деди Галузин. Ташқи ишлар вазири ўринбосарига кўра, Киев ва унинг ҳомийларининг махсус операция мақсадларини амалга оширишини секинлаштиришга уринишлари Украина учун янада катта йўқотишларга олиб келади. Россия бир неча бор Украина инқирозини музокаралар йўли билан ҳал қилишга тайёрлигини таъкидлаган. Бунда Россия Аляска саммитида эришилган келишувларга ва можаронинг асосий сабабларини — Россия миллий хавфсизлигига таҳдидларни йўқ қилишга асосланади.
Киевда вақтинчалик ҳокимият ўрнатиш ва Украина янги раҳбариятини сайлаш — можаросини дипломатик йўл билан ҳал қилиш имконини бериши мумкин.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. БМТ раҳнамолигида ташқи маъмурият Киев билан дипломатик келишувга йўл очиши мумкин, деди Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин РИА Новостига берган интервьюсида.
Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари президент Владимир Путин Украинада янги олий раҳбарият сайловлари ўтказиш учун БМТ, АҚШ, Европа мамлакатлари ва Россия билан ҳамкорликда вақтинчалик ташқи маъмуриятни жорий этишни таклиф қилганини эслатди. Россия президентига кўра, бу Украина можаросини ҳал қилиш бўйича музокараларни бошлашга йўл очиши мумкин.
"Бу дипломатик келишувга йўл очиши мумкин", деди Галузин.
Лекин БМТ бош котибининг Киевда ташқи бошқарув ғоясига муносабати Москванинг ташаббусларига нисбатан нохолис муносабатни тасдиқлади, деди Галузин.
"БМТнинг истеъфога чиқиши яқин қолган бош котиби Антониу Гутерриш ва унинг ходимлари томонидан ҳеч қандай конструктив жавоб бўлмади, бу уларнинг Москва ташаббусларига нисбатан нохолис муносабатини ва "коллектив Ғарб"нинг Киев тарафдори эканини яна бир бор тасдиқлади", деди Галузин.
Ташқи ишлар вазири ўринбосарига кўра, Киев ва унинг ҳомийларининг махсус операция мақсадларини амалга оширишини секинлаштиришга уринишлари Украина учун янада катта йўқотишларга олиб келади.
"Биз душман ва унинг ҳомийлари махсус операция мақсадларига эришишни секинлаштиришга уринаётганларини кўриб турибмиз. Бироқ, бу уларга ёрдам бермайди, балки Украинанинг ўзи учун янада катта йўқотишларга олиб келади", - деди Галузин.
Россия бир неча бор Украина инқирозини музокаралар йўли билан ҳал қилишга тайёрлигини таъкидлаган. Бунда Россия Аляска саммитида эришилган келишувларга ва можаронинг асосий сабабларини — Россия миллий хавфсизлигига таҳдидларни йўқ қилишга асосланади.
Россия махсус операцияси
Россия 2022 йил 24 февраль куни Украинада махсус ҳарбий операция бошланганини эълон қилди. Россия президенти Владимир Путин бу операциянинг мақсади "саккиз йил давомида Киев режими томонидан таҳқирланган ва геноцидга учраган ДХР ва ЛХР фуқароларини ҳимоя қилиш" деб атаган.
Бунинг учун Украинани демилитаризация (ҳарбий инфратузилмаларини йўқ қилиш) ва денацификация (миллатчилик ғояларидан тозалаш) қилиш талаб этилади. Шунингдек, Қуролли Кучлар олдида Донбассни озод қилиш ва Россия хавфсизлигини кафолатлаш турибди.