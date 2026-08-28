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Ўзбекистонда ўртача пенсия 10 йилда 3,3 баравар ошди
Ўзбекистонда ўртача пенсия 10 йилда 3,3 баравар ошди
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Статистика қўмитаси маълумотига кўра, 2016 йилда ўртача пенсия 494 минг сўм бўлган. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T19:27+0500
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2026-08-28T19:27+0500
инфографика
пенсия
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда ўртача ойлик пенсия миқдори 1,6 млн сўмни ташкил этган. 2016 йилда ўртача пенсия 494 минг сўм бўлган.Бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 3,3 бараварга ошган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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инфографика, пенсия, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, пенсия, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Ўзбекистонда ўртача пенсия 10 йилда 3,3 баравар ошди
Статистика қўмитаси маълумотига кўра, 2016 йилда ўртача пенсия 494 минг сўм бўлган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда ўртача ойлик пенсия миқдори 1,6 млн сўмни ташкил этган. 2016 йилда ўртача пенсия 494 минг сўм бўлган.
Бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 3,3 бараварга ошган.
Батафсил - Sputnik
инфографикасида.