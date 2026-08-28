Марказий банк Мустақилликнинг 35 йиллигига янги тангаларни муомалага чиқарди
17:01 28.08.2026 (янгиланди: 18:05 28.08.2026)
© Центральный банк УзбекистанаВ Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости.
© Центральный банк Узбекистана
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Бу 999,9 софликдаги олтин ва кумушдан тайёрланган, оғирлиги 31,1 грамм ва номинали 100 минг сўм бўлган уч хил дизайндаги тангалардир.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Марказий банк Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллигига бағишланган эсдалик олтин ва кумуш тангалар тўпламини муомалага чиқарди. Сотувлар 27 август куни тижорат банкларининг 690 та филиалида бошланди, деб хабар берди регулятор матбуот хизмати.
Тўплам миллий давлатчилик, тарихий мерос, миллий қадриятлар ва Ўзбекистоннинг замонавий тараққиётига бағишланган умумий бадиий концепция билан бирлаштирилган учта тангадан иборат.
Биринчи тангада Мустақиллик монументи — озодлик, миллий ғурур ва мустақил давлатчилик рамзи сифатида тасвирланган. Монумент ортидаги қуёш нурлари мустақиллик туфайли очилган имкониятлар ва порлоқ келажакни ифодалайди.
Танганинг орқа томонида Ўзбекистон давлат байроғи ва унинг қабул қилинган санаси — 1991 йил 18 ноябрь жойлаштирилган.
© Центральный банк УзбекистанаВ Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
1/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
© Центральный банк УзбекистанаВ Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
2/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
© Центральный банк УзбекистанаВ Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
3/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
1/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
2/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
3/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
Иккинчи танга мамлакатнинг тарихий ва маънавий меросига бағишланган. Олд томонида Тошкентдаги Ислом цивилизацияси маркази тасвирланган бўлиб, МБ тавсифига кўра, у Ўзбекистоннинг жаҳон илм-фани, маънавияти ва ислом цивилизацияси ривожига қўшган ҳиссасини ифодалайди.
Орқа томонида Ўзбекистон давлат герби ва унинг қабул қилинган санаси — 1992 йил 2 июль жойлаштирилган.
Учинчи танганинг асосий элементи "35" рақами бўлди. Танганинг орқа томонида давлат мадҳиясидан "Оламни маҳлиё айлаган диёр!" сатри, шунингдек, мадҳия қабул қилинган сана — 1992 йил 10 декабрь келтирилган. Безакда ўзбек дўпписи нақшларидан ҳам фойдаланилган.
© Центральный банк УзбекистанаВ Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости.
1/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости.
© Центральный банк УзбекистанаВ Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
2/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
© Центральный банк УзбекистанаВ Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
3/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
1/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости.
2/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
3/3
© Центральный банк Узбекистана
В Узбекистане выпустили памятные монеты к 35-летию независимости
Эсдалик тангалари 999,9 софликдаги олтин ва кумушдан зарб этилган. Ҳар бир танганинг вазни 31,1 граммни, номинал қиймати эса 100 минг сўмни ташкил этади.
Тангаларни учтадан иборат тўплам шаклида ҳам, алоҳида-алоҳида ҳам харид қилиш мумкин.
Эсдалик олтин тангаларининг бошланғич адади 450 донани, кумуш тангаларники эса 800 донани ташкил этади. Марказий банк бозор талабидан келиб чиқиб, адад кўпайтирилиши мумкинлигини аниқлаштирди.
Сотув нархлари ва банклардаги мавжудлик бўйича янгиланган маълумотлар Марказий банкнинг расмий веб-сайти ҳар куни эълон қилиб борилади.