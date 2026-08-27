Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260827/uzbekistan-limon-eksport-60004388.html
Ўзбекистон лимон экспортини 2,2 баробар оширди — асосий харидорлар ЕОИИ давлатлари
Ўзбекистон лимон экспортини 2,2 баробар оширди — асосий харидорлар ЕОИИ давлатлари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида 4,2 млн долларлик 4,1 минг тонна лимон экспорт қилди. Энг йирик учта харидор ЕОИИ аъзолари — Қозоғистон, Россия ва Қирғизистон бўлди.
2026-08-27T15:05+0500
2026-08-27T15:21+0500
ўзбекистон ва еоии
миллий статистика қўмитаси
экспорт
лимон
еоии
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/60003269_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8315f2ec6001c7df2f089c469eb33c6.png
2026 йилнинг январь–июн ойларида Ўзбекистон хорижий давлатларга 4,2 млн долларлик 4,1 минг тонна лимон экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Лимон экспорти ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,2 баробар ошган.Ўзбекистон лимонининг учта энг йирик харидори Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар бўлди. Экспорт ҳажми бўйича Қозоғистон биринчи, Россия иккинчи, Қирғизистон эса учинчи ўринни эгаллади.Шунингдек, Ўзбекистон лимони Афғонистон, Бирлашган Араб Амирликлари ва бошқа давлатларга ҳам етказиб берилган.Батафсил Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/60003269_179:0:1139:720_1920x0_80_0_0_1b9240870a44d75bcdf06e166b516771.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миллий статистика қўмитаси , экспорт, лимон, еоии, инфографика, инфографика, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , экспорт, лимон, еоии, инфографика, инфографика, ўзбекистон

Ўзбекистон лимон экспортини 2,2 баробар оширди — асосий харидорлар ЕОИИ давлатлари

15:05 27.08.2026 (янгиланди: 15:21 27.08.2026)
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон лимонининг учта энг йирик харидори ЕОИИ давлатлари — Қозоғистон, Россия ва Қирғизистон бўлди.
Топ–3 стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет лимоны - Sputnik Ўзбекистон
Топ–3 стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет лимоны - Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг январь–июн ойларида Ўзбекистон хорижий давлатларга 4,2 млн долларлик 4,1 минг тонна лимон экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Лимон экспорти ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,2 баробар ошган.
Ўзбекистон лимонининг учта энг йирик харидори Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар бўлди. Экспорт ҳажми бўйича Қозоғистон биринчи, Россия иккинчи, Қирғизистон эса учинчи ўринни эгаллади.
Шунингдек, Ўзбекистон лимони Афғонистон, Бирлашган Араб Амирликлари ва бошқа давлатларга ҳам етказиб берилган.
Батафсил Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0