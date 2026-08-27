https://sputniknews.uz/20260827/uzbekistan-limon-eksport-60004388.html
Ўзбекистон лимон экспортини 2,2 баробар оширди — асосий харидорлар ЕОИИ давлатлари
Ўзбекистон лимон экспортини 2,2 баробар оширди — асосий харидорлар ЕОИИ давлатлари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида 4,2 млн долларлик 4,1 минг тонна лимон экспорт қилди. Энг йирик учта харидор ЕОИИ аъзолари — Қозоғистон, Россия ва Қирғизистон бўлди.
2026-08-27T15:05+0500
2026-08-27T15:05+0500
2026-08-27T15:21+0500
ўзбекистон ва еоии
миллий статистика қўмитаси
экспорт
лимон
еоии
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/60003269_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8315f2ec6001c7df2f089c469eb33c6.png
2026 йилнинг январь–июн ойларида Ўзбекистон хорижий давлатларга 4,2 млн долларлик 4,1 минг тонна лимон экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Лимон экспорти ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,2 баробар ошган.Ўзбекистон лимонининг учта энг йирик харидори Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар бўлди. Экспорт ҳажми бўйича Қозоғистон биринчи, Россия иккинчи, Қирғизистон эса учинчи ўринни эгаллади.Шунингдек, Ўзбекистон лимони Афғонистон, Бирлашган Араб Амирликлари ва бошқа давлатларга ҳам етказиб берилган.Батафсил Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/60003269_179:0:1139:720_1920x0_80_0_0_1b9240870a44d75bcdf06e166b516771.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , экспорт, лимон, еоии, инфографика, инфографика, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , экспорт, лимон, еоии, инфографика, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистон лимон экспортини 2,2 баробар оширди — асосий харидорлар ЕОИИ давлатлари
15:05 27.08.2026 (янгиланди: 15:21 27.08.2026)
Ўзбекистон лимонининг учта энг йирик харидори ЕОИИ давлатлари — Қозоғистон, Россия ва Қирғизистон бўлди.
2026 йилнинг январь–июн ойларида Ўзбекистон хорижий давлатларга 4,2 млн долларлик 4,1 минг тонна лимон экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Лимон экспорти ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,2 баробар ошган.
Ўзбекистон лимонининг учта энг йирик харидори Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар бўлди. Экспорт ҳажми бўйича Қозоғистон биринчи, Россия иккинчи, Қирғизистон эса учинчи ўринни эгаллади.
Шунингдек, Ўзбекистон лимони Афғонистон, Бирлашган Араб Амирликлари ва бошқа давлатларга ҳам етказиб берилган.
Батафсил Sputnik
инфографикасида.