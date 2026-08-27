Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260827/grafika-asarlar-korgazma-59989786.html
Халқаро маданият карвонсаройи коллекциясидан сараланган графика асарлари кўргазмаси
Халқаро маданият карвонсаройи коллекциясидан сараланган графика асарлари кўргазмаси
Sputnik Ўзбекистон
Икуо Хираяма номидаги Халқаро маданият карвонсаройида Ўзбекистон ва Япония рассомларининг автолитография, акварель, пастель ҳамда аралаш техникада яратилган 40 та асари намойиш этилмоқда.
2026-08-27T19:39+0500
2026-08-27T19:39+0500
кўргазма
маданият
рассом
санъат
фото
тошкент
япония
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/59992570_0:81:1535:944_1920x0_80_0_0_1789e3961245897ccd50cc838c3935c4.png
26 август куни Ўзбекистон Бадиий академиясининг Икуо Хираяма номидаги Халқаро маданият карвонсаройида муассаса санъат коллекциясидан сараланган графика асарлари кўргазмаси очилди.Халқаро маданият карвонсаройининг санъат фонди 300 тадан ортиқ экспонатни ўз ичига олади. Коллекцияни шакллантириш 2003 йилда Хитой элчихонаси совға қилган кулолчилик буюмлари ва ҳайкаллардан бошланган. Кўргазмада Галина Ли, Дамир Уразаев, Гулзор Султонова, Радик Азизов, Евгений Пак, Борис Журкин, Галина Наумова, Аслиддин Каланов, Хуршид Зияханов, Гаянэ Матевосян, Мустафо Расулов, Сергей Чуфарнов ва Муҳиддин Рисқиев каби рассомларнинг асарлари намойиш этилмоқда.Экспозициядан япон графика усталари Ёшико Сайто, Фуки Жин ва Карасава Такаконинг ижод намуналари ҳам ўрин олган. Жами 40 та асар автолитография, акварель, пастель ва аралаш техникада яратилган. Турли услуб ҳамда бадиий ёндашувларни бирлаштирган кўргазма замонавий графика санъатининг имкониятларини очиб беради.Коллекция мунтазам равишда совғалар ва янги харидлар ҳисобига бойитиб борилади. Фондда япон фотосуратчилари Шота Нагасе ва Канако Сатонинг фотосериялари, хаттотлик усталари Ишимару Шиня ва Ёшиасу Окаданинг асарлари ҳам мавжуд.Кўргазма 2026 йил 6 сентябрга қадар давом этади.
япония
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/59992570_53:0:1420:1025_1920x0_80_0_0_db306904470968eedb7008d69000350d.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, маданият, рассом, санъат, фото, тошкент, фото, япония
кўргазма, маданият, рассом, санъат, фото, тошкент, фото, япония

Халқаро маданият карвонсаройи коллекциясидан сараланган графика асарлари кўргазмаси

19:39 27.08.2026
Oбуна бўлиш
Ундан Ўзбекистон ва Япония рассомларининг турли техникада ишланган 40 та асари ўрин олган.
26 август куни Ўзбекистон Бадиий академиясининг Икуо Хираяма номидаги Халқаро маданият карвонсаройида муассаса санъат коллекциясидан сараланган графика асарлари кўргазмаси очилди.
Халқаро маданият карвонсаройининг санъат фонди 300 тадан ортиқ экспонатни ўз ичига олади. Коллекцияни шакллантириш 2003 йилда Хитой элчихонаси совға қилган кулолчилик буюмлари ва ҳайкаллардан бошланган.
Бугунги кунда фондда Ўзбекистон ва Япония санъатига оид рангтасвир, графика, декоратив-амалий санъат, фотография ва хаттотлик намуналари сақланади.
Кўргазмада Галина Ли, Дамир Уразаев, Гулзор Султонова, Радик Азизов, Евгений Пак, Борис Журкин, Галина Наумова, Аслиддин Каланов, Хуршид Зияханов, Гаянэ Матевосян, Мустафо Расулов, Сергей Чуфарнов ва Муҳиддин Рисқиев каби рассомларнинг асарлари намойиш этилмоқда.
Экспозициядан япон графика усталари Ёшико Сайто, Фуки Жин ва Карасава Такаконинг ижод намуналари ҳам ўрин олган. Жами 40 та асар автолитография, акварель, пастель ва аралаш техникада яратилган. Турли услуб ҳамда бадиий ёндашувларни бирлаштирган кўргазма замонавий графика санъатининг имкониятларини очиб беради.

“ХМКС санъат фонди — турли маданиятлар ва бадиий анъаналарни бирлаштирувчи муҳим маданий макон. Ундаги асарлар Ўзбекистон ва Япония ижодкорлари ўртасидаги маданий мулоқотнинг ўзига хос ифодаси”.

Коллекция мунтазам равишда совғалар ва янги харидлар ҳисобига бойитиб борилади. Фондда япон фотосуратчилари Шота Нагасе ва Канако Сатонинг фотосериялари, хаттотлик усталари Ишимару Шиня ва Ёшиасу Окаданинг асарлари ҳам мавжуд.
Кўргазма 2026 йил 6 сентябрга қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка графических работ из художественного фонда МКСК - Sputnik Ўзбекистон
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0