https://sputniknews.uz/20260826/kazakhstan-bolalar-ijtimoiy-tarmoq-taqiq-59980619.html
Қозоғистонда 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқлар тақиқланиши мумкин
Қозоғистонда 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқлар тақиқланиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистон парламенти 16 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларда рўйхатдан ўтишини тақиқлашни кўриб чиқади. Тоқаев болалар SIM-карталарини мажбурий жорий этишни ҳам топширди.
2026-08-26T15:57+0500
2026-08-26T15:57+0500
2026-08-26T15:57+0500
ижтимоий тармоқ
қозоғистон
қосим-жомарт токаев
болалар
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/182/33/1823377_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_cfc8aa44741771702ea972ae2ad00f29.jpg
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Қозоғистонда 16 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларда рўйхатдан ўтишини тақиқловчи қонун лойиҳаси парламентга киритилди. Бу ҳақда мамлакат президенти Қасим-Жомарт Тоқаев педагогларнинг август конференциясида маълум қилди.Давлат раҳбари қонун лойиҳасини қўллаб-қувватлашини билдириб, ижтимоий тармоқлар, рақамли платформалар, сунъий интеллект ва агрессив маркетинг болалар дунёқарашига оила ва мактабдан кам таъсир кўрсатмаётганини таъкидлади.Чеклов мессенжерларга татбиқ этилмайди. Болаларнинг аввалдан мавжуд аккаунтлари қандай тартибга солиниши ва ёшни текшириш механизми ҳозирча тўлиқ очиқланмаган.Тоқаев ҳукуматга болалар SIM-карталарини мажбурий жорий этишни кенгайтиришни ҳам топширди. Бундай SIM-карталар орқали боланинг ёшига мос бўлмаган сайтлар ва зарарли контентга киришни чеклаш мумкин бўлади.Болаларни ижтимоий тармоқлардан ҳимоя қилиш бўйича чекловлар бошқа давлатларда ҳам кучаймоқда. Австралия 2025 йил декабрда 16 ёшгача бўлганлар учун йирик платформаларни тақиқлаган биринчи мамлакат бўлди. Шундан сўнг 4,7 миллионга яқин аккаунт ёпилди.Индонезияда ҳам 16 ёшгача бўлган болаларнинг қатор платформаларда аккаунтга эга бўлиши босқичма-босқич тақиқланмоқда.Янги Зеландия ҳукумати худди шундай қонун лойиҳасини парламентга киритишини эълон қилди. Польша 15 ёшгача бўлган болалар учун чеклов тайёрламоқда. Францияда эса шундай қонун Конституциявий кенгаш томонидан шахсий ҳаёт ва сўз эркинлигига доир кафолатлар етарли эмаслиги сабабли тўхтатилди.
https://sputniknews.uz/20260424/norvegiya-16-yoshgacha-bolgan-bolalar-uchun-ijtimoiy-tarmoqlarni-taqiqlaydi-57125186.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/182/33/1823377_246:0:1371:844_1920x0_80_0_0_a8cd31a28534a6befefe814825899d30.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ижтимоий тармоқ, қозоғистон, қосим-жомарт токаев, болалар, дунёда, дунё янгиликлари
ижтимоий тармоқ, қозоғистон, қосим-жомарт токаев, болалар, дунёда, дунё янгиликлари
Қозоғистонда 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқлар тақиқланиши мумкин
Қозоғистонда 16 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларда янги аккаунт очишини тақиқловчи қонун лойиҳаси парламентга киритилди.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Қозоғистонда 16 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларда рўйхатдан ўтишини тақиқловчи қонун лойиҳаси парламентга киритилди. Бу ҳақда мамлакат президенти Қасим-Жомарт Тоқаев педагогларнинг август конференциясида маълум қилди
.
Давлат раҳбари қонун лойиҳасини қўллаб-қувватлашини билдириб, ижтимоий тармоқлар, рақамли платформалар, сунъий интеллект ва агрессив маркетинг болалар дунёқарашига оила ва мактабдан кам таъсир кўрсатмаётганини таъкидлади.
Ҳужжат 16 ёшга тўлмаган фойдаланувчиларга ижтимоий тармоқларда янги аккаунт очишни тақиқлашни назарда тутади.
Чеклов мессенжерларга татбиқ этилмайди. Болаларнинг аввалдан мавжуд аккаунтлари қандай тартибга солиниши ва ёшни текшириш механизми ҳозирча тўлиқ очиқланмаган.
Тоқаев ҳукуматга болалар SIM-карталарини мажбурий жорий этишни кенгайтиришни ҳам топширди. Бундай SIM-карталар орқали боланинг ёшига мос бўлмаган сайтлар ва зарарли контентга киришни чеклаш мумкин бўлади.
Болаларни ижтимоий тармоқлардан ҳимоя қилиш бўйича чекловлар бошқа давлатларда ҳам кучаймоқда. Австралия 2025 йил декабрда 16 ёшгача бўлганлар учун йирик платформаларни тақиқлаган биринчи мамлакат бўлди. Шундан сўнг 4,7 миллионга яқин аккаунт ёпилди.
Индонезияда ҳам 16 ёшгача бўлган болаларнинг қатор платформаларда аккаунтга эга бўлиши босқичма-босқич тақиқланмоқда.
Норвегия ҳукумати болаларнинг 16 ёшга тўладиган йилнинг 1 январидан ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини чекловчи қонун лойиҳасини 2026 йил охиригача парламентга киритмоқчи.
Янги Зеландия ҳукумати худди шундай қонун лойиҳасини парламентга киритишини эълон қилди.
Польша 15 ёшгача бўлган болалар учун чеклов тайёрламоқда. Францияда эса шундай қонун Конституциявий кенгаш томонидан шахсий ҳаёт ва сўз эркинлигига доир кафолатлар етарли эмаслиги сабабли тўхтатилди.