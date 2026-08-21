“Бу билимларни ўз ишимда албатта қўллайман”: Москвада навбатдаги SputnikPro бўлиб ўтди

ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Москвада “Зубовскийда SputnikPro” ("SputnikPro на Зубовском") лойиҳасининг 14-модули якунланди. Бу йил давомидаги иккинчи дастур бўлди ва унда Абхазия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистондан келган журналистлар, блогерлар ва SMM ва PR мутахассислари қатнашди.Беш кун давомида – 17 августдан 21 августгача – агентликнинг етакчи ходимлари маъруза қилишди ва замонавий медиа саноатининг асосий йўналишлари бўйича маҳорат дарсларини ўтишди. Улар, жумладан, замонавий радионинг ички томони, янгиликларни ёзиш жараёни ҳамда ҳарбий мухбир ишларига бағишланди.Курсдаги асосий мавзулардан бири сунъий интеллект билан ишлаш бўлди. Иштирокчиларга сунъий интеллект билан ишлашнинг асосий усуллари ва услублари, шунингдек, уни кундалик вазифаларда максимал даражада фойдали қўллаш ҳақида маълумот берилди.Иштирокчилар бу мавзуга бағишланган маърузалар ҳақиқатан ҳам қизиқарли бўлганини таъкидлади: ҳатто таниш мавзулар ҳам улар учун янги нуқтаи назардан тақдим этилди.“Масалан, мен ҳақиқий фотосуратни сунъий интеллектникидан фарқлашни ўргандим. Баъзида менда шундай савол туғиларди. Шунингдек, бизга матнларга тўғри сарлавҳа қўйишни ўргатишди - бу билимларни ўз ишимда албатта қўллайман”, - дея ўз фикрлари билан ўртоқлашди қозоғистонлик иштирокчи Айдана Нагиева.Курс давомида иштирокчилар виртуал студияда бўлишди ва видео билан ишлаш сирларини ўрганишди: вирал роликларни қандай тўғри видеога олиш, монтаж қилиш ва яратиш мумкинлиги.Модуль иштирокчиларининг таъкидлашича, Sputnik Pro’нинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири шундаки, олинган билимларни нафақат журналист сифатида ишлашда, балки умуман турли соҳаларда - блог юритиш, шахсий брендни илгари суриш каби соҳаларда қўллаш мумкин.Албатта, Sputnik Pro – бу нафақат янги кўникмаларга эга бўлиш, балки дўстлар орттириш ва янги жойларни кашф этиш имконияти. Иштирокчиларнинг кўпчилиги Москвага илк бор келди.“Дастуримиз мослашувчан бўлгани учун омадимиз келди. Дарсларда кўп нарсаларни ўрганишимиз мумкин, машғулотлардан сўнг эса фойдали иш билан шуғулланиш учун кўп бўш вақт мавжуд. Масалан, кеча биз Москванинг диққатга сазовор жойларини ўргандик”, - дея Sputnik билан ўз таассуротлари билан ўртоқлашди абхазиялик Милена Снятовская.Дастурнинг охирги кунида барча иштирокчилар беш кун давомида яратган ўз лойиҳаларини тақдим этишди. Курс якунида уларга диплом топширилди.Эслатиб ўтамиз, “Зубовскийда SputnikPro” – МДҲ мамлакатлари журналистлари учун яқин хорижий ва Болтиқбўйи мамлакатларидаги мультимедиа марказлари дирекциясининг лойиҳаси. 2023 йилдан буён унда 11 та мамлакатдан 168 нафар журналист иштирок этди. Жорий йилда яқин хориж мамлакатларидан яна 24 нафар ОАВ вакили агентлик фаолияти билан танишиб, касбий маҳоратини ошириши мумкин бўлади. Олдинда сентябрь ва октябрдаги дастурлар турибди.
Курсдаги асосий мавзулардан бири сунъий интеллект билан ишлаш бўлди, иштирокчилар бу мавзуга бағишланган маърузалар ҳақиқатан ҳам қизиқарли бўлганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Москвада “Зубовскийда SputnikPro” ("SputnikPro на Зубовском") лойиҳасининг 14-модули якунланди. Бу йил давомидаги иккинчи дастур бўлди ва унда Абхазия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистондан келган журналистлар, блогерлар ва SMM ва PR мутахассислари қатнашди.
Беш кун давомида – 17 августдан 21 августгача – агентликнинг етакчи ходимлари маъруза қилишди ва замонавий медиа саноатининг асосий йўналишлари бўйича маҳорат дарсларини ўтишди. Улар, жумладан, замонавий радионинг ички томони, янгиликларни ёзиш жараёни ҳамда ҳарбий мухбир ишларига бағишланди.
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
Курсдаги асосий мавзулардан бири сунъий интеллект билан ишлаш бўлди. Иштирокчиларга сунъий интеллект билан ишлашнинг асосий усуллари ва услублари, шунингдек, уни кундалик вазифаларда максимал даражада фойдали қўллаш ҳақида маълумот берилди.
“Сунъий интеллектга келсак, биз кўп нарсаларни узоқ вақтдан бери амалда қўллаймиз. Аммо улар кўпроқ техник, ёрдамчи хусусиятга эга. Албатта, сунъий интеллект зиммасига биз учун қисқа хабар ва янгиликлар ёзиш вазифасини юкламаймиз, шунга қарамай, у “расшифровка”, таржима, титрлаш, монтаж қилишда қўлланилади”, - деди “Россия сегодня” медиа гуруҳи бош муҳаррирининг ўринбосари Андрей Благодиренко модул очилишида.
Иштирокчилар бу мавзуга бағишланган маърузалар ҳақиқатан ҳам қизиқарли бўлганини таъкидлади: ҳатто таниш мавзулар ҳам улар учун янги нуқтаи назардан тақдим этилди.
“Масалан, мен ҳақиқий фотосуратни сунъий интеллектникидан фарқлашни ўргандим. Баъзида менда шундай савол туғиларди. Шунингдек, бизга матнларга тўғри сарлавҳа қўйишни ўргатишди - бу билимларни ўз ишимда албатта қўллайман”, - дея ўз фикрлари билан ўртоқлашди қозоғистонлик иштирокчи Айдана Нагиева.
Курс давомида иштирокчилар виртуал студияда бўлишди ва видео билан ишлаш сирларини ўрганишди: вирал роликларни қандай тўғри видеога олиш, монтаж қилиш ва яратиш мумкинлиги.
“Бугунги кунда видеотасвирга олишнинг замонавий форматлари барча мавзуларни ёритишга имкон беради - бу интервью ҳам, қисқа видеоизоҳлар ҳам форматлари. Биз улар ёрдамида асосий фикрни етказмоқчи бўлган “мультфильм” ҳикояларини яратамиз”, - деди Sputnikнинг МДҲ ва Болтиқбўйи давлатларидаги контент ишлаб чиқариш бўлими раҳбари Елена Загородняя.
Модуль иштирокчиларининг таъкидлашича, Sputnik Pro’нинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири шундаки, олинган билимларни нафақат журналист сифатида ишлашда, балки умуман турли соҳаларда - блог юритиш, шахсий брендни илгари суриш каби соҳаларда қўллаш мумкин.
“Менимча, бугунги кунда ижтимоий тармоқларсиз бирон бир касбда ишлашнинг имкони йўқ. Янги билимлар – бу SMM мутахассисисиз ўзингизни, шахсий брендингизни тарғиб қилишнинг ажойиб имконият”, - дейди Ўзбекистондан келган иштирокчи Севара Ўролова.
Албатта, Sputnik Pro – бу нафақат янги кўникмаларга эга бўлиш, балки дўстлар орттириш ва янги жойларни кашф этиш имконияти. Иштирокчиларнинг кўпчилиги Москвага илк бор келди.
“Дастуримиз мослашувчан бўлгани учун омадимиз келди. Дарсларда кўп нарсаларни ўрганишимиз мумкин, машғулотлардан сўнг эса фойдали иш билан шуғулланиш учун кўп бўш вақт мавжуд. Масалан, кеча биз Москванинг диққатга сазовор жойларини ўргандик”, - дея Sputnik билан ўз таассуротлари билан ўртоқлашди абхазиялик Милена Снятовская.
Дастурнинг охирги кунида барча иштирокчилар беш кун давомида яратган ўз лойиҳаларини тақдим этишди. Курс якунида уларга диплом топширилди.
Эслатиб ўтамиз, “Зубовскийда SputnikPro” – МДҲ мамлакатлари журналистлари учун яқин хорижий ва Болтиқбўйи мамлакатларидаги мультимедиа марказлари дирекциясининг лойиҳаси. 2023 йилдан буён унда 11 та мамлакатдан 168 нафар журналист иштирок этди. Жорий йилда яқин хориж мамлакатларидан яна 24 нафар ОАВ вакили агентлик фаолияти билан танишиб, касбий маҳоратини ошириши мумкин бўлади. Олдинда сентябрь ва октябрдаги дастурлар турибди.
SputnikPRO
SputnikPRO - Sputnik ахборот агентлиги томонидан ташкил этилган медиа соҳасидаги халқаро маърифий лойиҳа. Бу журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва олий таълим муассасаларининг тегишли йўналишлари бўйича юқори курс талабалари учун Россия ва хориждаги энг яхши медиа-менежерлар, экспертлар ҳамда агентликнинг етакчи мутахассислари томонидан ўтказиладиган семинарлар, маърузалар ва маҳорат дарсларининг ноёб тизимидир.