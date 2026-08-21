Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260821/sputnikpro-59856495.html
“Бу билимларни ўз ишимда албатта қўллайман”: Москвада навбатдаги SputnikPro бўлиб ўтди
“Бу билимларни ўз ишимда албатта қўллайман”: Москвада навбатдаги SputnikPro бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Курсдаги асосий мавзулардан бири сунъий интеллект билан ишлаш бўлди, иштирокчилар бу мавзуга бағишланган маърузалар ҳақиқатан ҳам қизиқарли бўлганини... 21.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-21T16:01+0500
2026-08-21T16:06+0500
жамият
sputnik
sputnikpro
журналистлар
"россия сегодня"
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59861184_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9b69f4c29783cdb245096515062c0759.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Москвада “Зубовскийда SputnikPro” ("SputnikPro на Зубовском") лойиҳасининг 14-модули якунланди. Бу йил давомидаги иккинчи дастур бўлди ва унда Абхазия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистондан келган журналистлар, блогерлар ва SMM ва PR мутахассислари қатнашди.Беш кун давомида – 17 августдан 21 августгача – агентликнинг етакчи ходимлари маъруза қилишди ва замонавий медиа саноатининг асосий йўналишлари бўйича маҳорат дарсларини ўтишди. Улар, жумладан, замонавий радионинг ички томони, янгиликларни ёзиш жараёни ҳамда ҳарбий мухбир ишларига бағишланди.Курсдаги асосий мавзулардан бири сунъий интеллект билан ишлаш бўлди. Иштирокчиларга сунъий интеллект билан ишлашнинг асосий усуллари ва услублари, шунингдек, уни кундалик вазифаларда максимал даражада фойдали қўллаш ҳақида маълумот берилди.Иштирокчилар бу мавзуга бағишланган маърузалар ҳақиқатан ҳам қизиқарли бўлганини таъкидлади: ҳатто таниш мавзулар ҳам улар учун янги нуқтаи назардан тақдим этилди.“Масалан, мен ҳақиқий фотосуратни сунъий интеллектникидан фарқлашни ўргандим. Баъзида менда шундай савол туғиларди. Шунингдек, бизга матнларга тўғри сарлавҳа қўйишни ўргатишди - бу билимларни ўз ишимда албатта қўллайман”, - дея ўз фикрлари билан ўртоқлашди қозоғистонлик иштирокчи Айдана Нагиева.Курс давомида иштирокчилар виртуал студияда бўлишди ва видео билан ишлаш сирларини ўрганишди: вирал роликларни қандай тўғри видеога олиш, монтаж қилиш ва яратиш мумкинлиги.Модуль иштирокчиларининг таъкидлашича, Sputnik Pro’нинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири шундаки, олинган билимларни нафақат журналист сифатида ишлашда, балки умуман турли соҳаларда - блог юритиш, шахсий брендни илгари суриш каби соҳаларда қўллаш мумкин.Албатта, Sputnik Pro – бу нафақат янги кўникмаларга эга бўлиш, балки дўстлар орттириш ва янги жойларни кашф этиш имконияти. Иштирокчиларнинг кўпчилиги Москвага илк бор келди.“Дастуримиз мослашувчан бўлгани учун омадимиз келди. Дарсларда кўп нарсаларни ўрганишимиз мумкин, машғулотлардан сўнг эса фойдали иш билан шуғулланиш учун кўп бўш вақт мавжуд. Масалан, кеча биз Москванинг диққатга сазовор жойларини ўргандик”, - дея Sputnik билан ўз таассуротлари билан ўртоқлашди абхазиялик Милена Снятовская.Дастурнинг охирги кунида барча иштирокчилар беш кун давомида яратган ўз лойиҳаларини тақдим этишди. Курс якунида уларга диплом топширилди.Эслатиб ўтамиз, “Зубовскийда SputnikPro” – МДҲ мамлакатлари журналистлари учун яқин хорижий ва Болтиқбўйи мамлакатларидаги мультимедиа марказлари дирекциясининг лойиҳаси. 2023 йилдан буён унда 11 та мамлакатдан 168 нафар журналист иштирок этди. Жорий йилда яқин хориж мамлакатларидан яна 24 нафар ОАВ вакили агентлик фаолияти билан танишиб, касбий маҳоратини ошириши мумкин бўлади. Олдинда сентябрь ва октябрдаги дастурлар турибди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59861184_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eb6d6ca2c7e9eccb487e18354b3bf562.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, sputnik, sputnikpro , журналистлар, "россия сегодня"
жамият, sputnik, sputnikpro , журналистлар, "россия сегодня"

“Бу билимларни ўз ишимда албатта қўллайман”: Москвада навбатдаги SputnikPro бўлиб ўтди

16:01 21.08.2026 (янгиланди: 16:06 21.08.2026)
© Sputnik / Mikhail Bogachev14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском"
14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
© Sputnik / Mikhail Bogachev
Oбуна бўлиш
Курсдаги асосий мавзулардан бири сунъий интеллект билан ишлаш бўлди, иштирокчилар бу мавзуга бағишланган маърузалар ҳақиқатан ҳам қизиқарли бўлганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Москвада “Зубовскийда SputnikPro” ("SputnikPro на Зубовском") лойиҳасининг 14-модули якунланди. Бу йил давомидаги иккинчи дастур бўлди ва унда Абхазия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистондан келган журналистлар, блогерлар ва SMM ва PR мутахассислари қатнашди.
Беш кун давомида – 17 августдан 21 августгача – агентликнинг етакчи ходимлари маъруза қилишди ва замонавий медиа саноатининг асосий йўналишлари бўйича маҳорат дарсларини ўтишди. Улар, жумладан, замонавий радионинг ички томони, янгиликларни ёзиш жараёни ҳамда ҳарбий мухбир ишларига бағишланди.
© SputnikВ Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон
1/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© SputnikВ Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон
2/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© SputnikВ Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон
3/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© SputnikВ Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон
4/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© SputnikВ Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон
5/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© SputnikВ Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон
6/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© SputnikВ Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон
7/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik / VITALIY BELOUSOV
14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском - Sputnik Ўзбекистон
8/9
© Sputnik / VITALIY BELOUSOV
© SputnikВ Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон
9/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
1/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
2/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
3/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
4/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
5/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
6/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
7/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
8/9
© Sputnik / VITALIY BELOUSOV
9/9
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
Курсдаги асосий мавзулардан бири сунъий интеллект билан ишлаш бўлди. Иштирокчиларга сунъий интеллект билан ишлашнинг асосий усуллари ва услублари, шунингдек, уни кундалик вазифаларда максимал даражада фойдали қўллаш ҳақида маълумот берилди.
© SputnikАндрей Благодыренко - заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
Андрей Благодыренко - заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"
© Sputnik

“Сунъий интеллектга келсак, биз кўп нарсаларни узоқ вақтдан бери амалда қўллаймиз. Аммо улар кўпроқ техник, ёрдамчи хусусиятга эга. Албатта, сунъий интеллект зиммасига биз учун қисқа хабар ва янгиликлар ёзиш вазифасини юкламаймиз, шунга қарамай, у “расшифровка”, таржима, титрлаш, монтаж қилишда қўлланилади”, - деди “Россия сегодня” медиа гуруҳи бош муҳаррирининг ўринбосари Андрей Благодиренко модул очилишида.

Иштирокчилар бу мавзуга бағишланган маърузалар ҳақиқатан ҳам қизиқарли бўлганини таъкидлади: ҳатто таниш мавзулар ҳам улар учун янги нуқтаи назардан тақдим этилди.
“Масалан, мен ҳақиқий фотосуратни сунъий интеллектникидан фарқлашни ўргандим. Баъзида менда шундай савол туғиларди. Шунингдек, бизга матнларга тўғри сарлавҳа қўйишни ўргатишди - бу билимларни ўз ишимда албатта қўллайман”, - дея ўз фикрлари билан ўртоқлашди қозоғистонлик иштирокчи Айдана Нагиева.
Курс давомида иштирокчилар виртуал студияда бўлишди ва видео билан ишлаш сирларини ўрганишди: вирал роликларни қандай тўғри видеога олиш, монтаж қилиш ва яратиш мумкинлиги.
© Sputnik / Mikhail BogachevЕлена Загородняя - начальник управления по производству контента Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии
Начальник управления по производству контента Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Елена Загородняя. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
Елена Загородняя - начальник управления по производству контента Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии
© Sputnik / Mikhail Bogachev
“Бугунги кунда видеотасвирга олишнинг замонавий форматлари барча мавзуларни ёритишга имкон беради - бу интервью ҳам, қисқа видеоизоҳлар ҳам форматлари. Биз улар ёрдамида асосий фикрни етказмоқчи бўлган “мультфильм” ҳикояларини яратамиз”, - деди Sputnikнинг МДҲ ва Болтиқбўйи давлатларидаги контент ишлаб чиқариш бўлими раҳбари Елена Загородняя.
Модуль иштирокчиларининг таъкидлашича, Sputnik Pro’нинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири шундаки, олинган билимларни нафақат журналист сифатида ишлашда, балки умуман турли соҳаларда - блог юритиш, шахсий брендни илгари суриш каби соҳаларда қўллаш мумкин.
© SputnikВ Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik
“Менимча, бугунги кунда ижтимоий тармоқларсиз бирон бир касбда ишлашнинг имкони йўқ. Янги билимлар – бу SMM мутахассисисиз ўзингизни, шахсий брендингизни тарғиб қилишнинг ажойиб имконият”, - дейди Ўзбекистондан келган иштирокчи Севара Ўролова.
Албатта, Sputnik Pro – бу нафақат янги кўникмаларга эга бўлиш, балки дўстлар орттириш ва янги жойларни кашф этиш имконияти. Иштирокчиларнинг кўпчилиги Москвага илк бор келди.
“Дастуримиз мослашувчан бўлгани учун омадимиз келди. Дарсларда кўп нарсаларни ўрганишимиз мумкин, машғулотлардан сўнг эса фойдали иш билан шуғулланиш учун кўп бўш вақт мавжуд. Масалан, кеча биз Москванинг диққатга сазовор жойларини ўргандик”, - дея Sputnik билан ўз таассуротлари билан ўртоқлашди абхазиялик Милена Снятовская.
Дастурнинг охирги кунида барча иштирокчилар беш кун давомида яратган ўз лойиҳаларини тақдим этишди. Курс якунида уларга диплом топширилди.
© Sputnik / Maria Devakhina
14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Sputnik / Maria Devakhina
© Sputnik / Mikhail Bogachev
14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Sputnik / Mikhail Bogachev
© SputnikВ Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
В Москве завершился 14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском. - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik / Mikhail Bogachev
14-й модуль проекта Sputnik Pro на Зубовском - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Sputnik / Mikhail Bogachev
1/4
© Sputnik / Maria Devakhina
2/4
© Sputnik / Mikhail Bogachev
3/4
© Sputnik
В Москве завершился 14-й модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
4/4
© Sputnik / Mikhail Bogachev
Эслатиб ўтамиз, “Зубовскийда SputnikPro” – МДҲ мамлакатлари журналистлари учун яқин хорижий ва Болтиқбўйи мамлакатларидаги мультимедиа марказлари дирекциясининг лойиҳаси. 2023 йилдан буён унда 11 та мамлакатдан 168 нафар журналист иштирок этди. Жорий йилда яқин хориж мамлакатларидан яна 24 нафар ОАВ вакили агентлик фаолияти билан танишиб, касбий маҳоратини ошириши мумкин бўлади. Олдинда сентябрь ва октябрдаги дастурлар турибди.
SputnikPRO

SputnikPRO - Sputnik ахборот агентлиги томонидан ташкил этилган медиа соҳасидаги халқаро маърифий лойиҳа. Бу журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва олий таълим муассасаларининг тегишли йўналишлари бўйича юқори курс талабалари учун Россия ва хориждаги энг яхши медиа-менежерлар, экспертлар ҳамда агентликнинг етакчи мутахассислари томонидан ўтказиладиган семинарлар, маърузалар ва маҳорат дарсларининг ноёб тизимидир.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0