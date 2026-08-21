Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260821/boshpanasiz-59848148.html
Бошпанасиз шахсларни вақтинчалик бошпана билан таъминлаш тартиби белгиланди
Бошпанасиз шахсларни вақтинчалик бошпана билан таъминлаш тартиби белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Улар Вақтинчалик бошпана ва ижтимоий тикланиш марказига жойлаштиради ва тиббий кўрикдан ўтказилади. 21.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-21T11:32+0500
2026-08-21T11:32+0500
жамият
ўзбекистон
бошпана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51784412_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_994dbf5facda007fffc7afe71bbcf27a.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ўзбекистон ҳукумати қарори (447-сон) билан “Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни Вақтинчалик бошпана ва ижтимоий тикланиш марказига жойлаштириш бўйича давлат хизматини кўрсатиш”нинг маъмурий регламенти тасдиқланди. Бу регламент муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни Вақтинчалик бошпана ва ижтимоий тикланиш марказига жойлаштириш бўйича давлат хизматини кўрсатиш тартибини белгилайди. Регламентга кўра, ички ишлар органлари ходимлари ҳамда маҳаллада комплекс ижтимоий хизматлар кўрсатувчи ижтимоий ходимлар кўча, вокзал, бозор, ер ости йўлаклари, яшаш учун мўлжалланмаган бинолар ва бошқа жамоат жойларида мунтазам равишда муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар аниқланади ҳамда уларга Марказ хизматларидан фойдаланишни таклиф қилади.Вояга етган муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахс жойлашиш учун марказга бевосита мурожаат қилади.Бунда вояга етган муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахснинг вояга етмаган фарзандлари мавжуд бўлса, улар ушбу шахс билан биргаликда жойлаштирилади.Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар туман (шаҳар) даражасидаги тиббиёт муассасаларининг шошилинч қабул бўлимлари томонидан улар олиб келинган вақтда тиббий кўрикдан ўтказилади.Мазкур тиббий кўрикда шахсда марказга жойлаштиришга монелик қилувчи шошилинч ва кечиктириб бўлмайдиган тиббий ёрдамга муҳтожлик ҳолатлари ҳамда юқумли касалликлар мавжуд бўлмаган тақдирда марказга қабул қилинади. Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахс томонидан сўровномани тўлдириш учун маълумотларнинг тақдим этилиши, унинг марказга жойлаштириш, марказнинг ички тартиб-қоидаларига амал қилишга розилигини билдиради. Сўровнома шакллантирилганидан сўнг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахс марказга 7 кунга жойлаштирилади. Айрим белгиланган ҳолатларда марказда қолиш муддати 6 ойга узайтирилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20230819/toshkent-boshpanasiz-kishilar-hikoyalar-38014337.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51784412_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6556497271ce3936f3573c3fb355618b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, бошпана
жамият, ўзбекистон, бошпана

Бошпанасиз шахсларни вақтинчалик бошпана билан таъминлаш тартиби белгиланди

11:32 21.08.2026
© Sputnik / Павел Лисицын / Медиабанкка ўтишАрхив сурат
Архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Улар Вақтинчалик бошпана ва ижтимоий тикланиш марказига жойлаштиради ва тиббий кўрикдан ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ўзбекистон ҳукумати қарори (447-сон) билан “Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни Вақтинчалик бошпана ва ижтимоий тикланиш марказига жойлаштириш бўйича давлат хизматини кўрсатиш”нинг маъмурий регламенти тасдиқланди.
Бу регламент муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни Вақтинчалик бошпана ва ижтимоий тикланиш марказига жойлаштириш бўйича давлат хизматини кўрсатиш тартибини белгилайди.

Регламентга кўра, ички ишлар органлари ходимлари ҳамда маҳаллада комплекс ижтимоий хизматлар кўрсатувчи ижтимоий ходимлар кўча, вокзал, бозор, ер ости йўлаклари, яшаш учун мўлжалланмаган бинолар ва бошқа жамоат жойларида мунтазам равишда муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар аниқланади ҳамда уларга Марказ хизматларидан фойдаланишни таклиф қилади.
Вояга етган муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахс жойлашиш учун марказга бевосита мурожаат қилади.
Бунда вояга етган муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахснинг вояга етмаган фарзандлари мавжуд бўлса, улар ушбу шахс билан биргаликда жойлаштирилади.
Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар туман (шаҳар) даражасидаги тиббиёт муассасаларининг шошилинч қабул бўлимлари томонидан улар олиб келинган вақтда тиббий кўрикдан ўтказилади.
Мазкур тиббий кўрикда шахсда марказга жойлаштиришга монелик қилувчи шошилинч ва кечиктириб бўлмайдиган тиббий ёрдамга муҳтожлик ҳолатлари ҳамда юқумли касалликлар мавжуд бўлмаган тақдирда марказга қабул қилинади.

Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахс томонидан сўровномани тўлдириш учун маълумотларнинг тақдим этилиши, унинг марказга жойлаштириш, марказнинг ички тартиб-қоидаларига амал қилишга розилигини билдиради.

Сўровнома шакллантирилганидан сўнг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахс марказга 7 кунга жойлаштирилади.

Айрим белгиланган ҳолатларда марказда қолиш муддати 6 ойга узайтирилиши мумкин.
Уйсизлар - Тошкентнинг бошпанасиз кишилари ҳикоялари. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2023
Ўғли уйни ўйинда ютқазиб қўйган — Тошкентдаги бошпанасизлар ҳикоялари
19 Август 2023, 13:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0