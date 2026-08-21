Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260821/aqsh-59852730.html
АҚШ иттифоқчиларининг Вашингтон уларни ҳимоя қила олишига ишончи комил эмас – ОАВ
АҚШ иттифоқчиларининг Вашингтон уларни ҳимоя қила олишига ишончи комил эмас – ОАВ
Sputnik Ўзбекистон
WSJ газетасининг ёзишича, Эронга қарши ҳарбий операция иттифоқчи мамлакатларга Қўшма Штатларнинг “қаттиқ кучи чекланганини” кўрсатган. 21.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-21T16:22+0500
2026-08-21T16:22+0500
дунёда
дунё янгиликлари
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1431/56/14315674_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3daf77e999603fb44a3efa6ee633a78.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. АҚШ иттифоқчилари Эрон билан уруш давомида Америка қурол-яроғ захиралари тугаб бораётган бир пайтда Вашингтоннинг уларни ҳимоя қилиш қобилиятига тобора кўпроқ шубҳа билан қарашмоқда, дея ёзади “The Wall Street Journal”.Нашр маълумотларига кўра, тутиб олувчи ракеталарнинг етишмаслиги ҳамда АҚШнинг бир вақтнинг ўзида Европа, Яқин Шарқ ва Осиёда жанговар ҳаракатлар олиб бориш қобилияти алоҳида хавотир уйғотмоқда.Газетанинг ёзишича, Стратегик ва халқаро тадқиқотлар маркази (CSIS) ҳисоб-китобларига кўра, АҚШ урушдан олдинги тутуб олувчи ракеталар захирасининг ярмини, жумладан, “Patriot” ва THAAD тизимлари учун ракеталарни ҳам ишлатиб бўлган. Бундан ташқари, узоқ масофали “Tomahawk” ва JASSM ракеталари захирасининг тахминан учдан бир қисми ҳам ишлатилган.Шу билан бирга, Оқ уй қурол-яроғ етишмаслиги ҳақидаги хабарларни рад этмоқда. Пентагон ҳам ўқ-дорилар тақчиллиги ҳақидаги даъволар ҳақиқатга тўғри келмаслигини ва Америка қуролли кучлари барча зарур нарсалар билан таъминланганини маълум қилган.
https://sputniknews.uz/20260807/ular-ozimizga-ham-kerak-tramp-zelenskiyga-raketalar-bermadi-59546680.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1431/56/14315674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb02d24b9e88e2141ed2c1ea9607e04f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, ақш
дунёда, дунё янгиликлари, ақш

АҚШ иттифоқчиларининг Вашингтон уларни ҳимоя қила олишига ишончи комил эмас – ОАВ

16:22 21.08.2026
© AP Photo / Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
© AP Photo / Hubert Delany III
Oбуна бўлиш
WSJ газетасининг ёзишича, Эронга қарши ҳарбий операция иттифоқчи мамлакатларга Қўшма Штатларнинг “қаттиқ кучи чекланганини” кўрсатган.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. АҚШ иттифоқчилари Эрон билан уруш давомида Америка қурол-яроғ захиралари тугаб бораётган бир пайтда Вашингтоннинг уларни ҳимоя қилиш қобилиятига тобора кўпроқ шубҳа билан қарашмоқда, дея ёзади “The Wall Street Journal”.

“Ҳокимиятга президент Трамп қайтганидан буён АҚШ иттифоқчилари Вашингтоннинг ниятларидан хавотирда. Энди, Эронга қарши аниқ натижага олиб келмаган уруш Америка қурол-яроғ захираларини тугатиб, Американинг қаттиқ кучининг чегараларини кўрсатгандан сўнг, уларни Вашингтоннинг имкониятлари ҳам хавотирга солмоқда”, - дейилади мақолада.

Нашр маълумотларига кўра, тутиб олувчи ракеталарнинг етишмаслиги ҳамда АҚШнинг бир вақтнинг ўзида Европа, Яқин Шарқ ва Осиёда жанговар ҳаракатлар олиб бориш қобилияти алоҳида хавотир уйғотмоқда.

Газетанинг ёзишича, Стратегик ва халқаро тадқиқотлар маркази (CSIS) ҳисоб-китобларига кўра, АҚШ урушдан олдинги тутуб олувчи ракеталар захирасининг ярмини, жумладан, “Patriot” ва THAAD тизимлари учун ракеталарни ҳам ишлатиб бўлган. Бундан ташқари, узоқ масофали “Tomahawk” ва JASSM ракеталари захирасининг тахминан учдан бир қисми ҳам ишлатилган.
Шу билан бирга, Оқ уй қурол-яроғ етишмаслиги ҳақидаги хабарларни рад этмоқда. Пентагон ҳам ўқ-дорилар тақчиллиги ҳақидаги даъволар ҳақиқатга тўғри келмаслигини ва Америка қуролли кучлари барча зарур нарсалар билан таъминланганини маълум қилган.
Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для переговоров по Ирану - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.08.2026
Улар ўзимизга ҳам керак - Трамп Зеленскийга ракеталар бермади
7 Август, 11:13
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0