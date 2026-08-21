АҚШ иттифоқчиларининг Вашингтон уларни ҳимоя қила олишига ишончи комил эмас – ОАВ
© AP Photo / Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / Hubert Delany III
Oбуна бўлиш
WSJ газетасининг ёзишича, Эронга қарши ҳарбий операция иттифоқчи мамлакатларга Қўшма Штатларнинг “қаттиқ кучи чекланганини” кўрсатган.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. АҚШ иттифоқчилари Эрон билан уруш давомида Америка қурол-яроғ захиралари тугаб бораётган бир пайтда Вашингтоннинг уларни ҳимоя қилиш қобилиятига тобора кўпроқ шубҳа билан қарашмоқда, дея ёзади “The Wall Street Journal”.
“Ҳокимиятга президент Трамп қайтганидан буён АҚШ иттифоқчилари Вашингтоннинг ниятларидан хавотирда. Энди, Эронга қарши аниқ натижага олиб келмаган уруш Америка қурол-яроғ захираларини тугатиб, Американинг қаттиқ кучининг чегараларини кўрсатгандан сўнг, уларни Вашингтоннинг имкониятлари ҳам хавотирга солмоқда”, - дейилади мақолада.
Нашр маълумотларига кўра, тутиб олувчи ракеталарнинг етишмаслиги ҳамда АҚШнинг бир вақтнинг ўзида Европа, Яқин Шарқ ва Осиёда жанговар ҳаракатлар олиб бориш қобилияти алоҳида хавотир уйғотмоқда.
Газетанинг ёзишича, Стратегик ва халқаро тадқиқотлар маркази (CSIS) ҳисоб-китобларига кўра, АҚШ урушдан олдинги тутуб олувчи ракеталар захирасининг ярмини, жумладан, “Patriot” ва THAAD тизимлари учун ракеталарни ҳам ишлатиб бўлган. Бундан ташқари, узоқ масофали “Tomahawk” ва JASSM ракеталари захирасининг тахминан учдан бир қисми ҳам ишлатилган.
Газетанинг ёзишича, Стратегик ва халқаро тадқиқотлар маркази (CSIS) ҳисоб-китобларига кўра, АҚШ урушдан олдинги тутуб олувчи ракеталар захирасининг ярмини, жумладан, “Patriot” ва THAAD тизимлари учун ракеталарни ҳам ишлатиб бўлган. Бундан ташқари, узоқ масофали “Tomahawk” ва JASSM ракеталари захирасининг тахминан учдан бир қисми ҳам ишлатилган.
Шу билан бирга, Оқ уй қурол-яроғ етишмаслиги ҳақидаги хабарларни рад этмоқда. Пентагон ҳам ўқ-дорилар тақчиллиги ҳақидаги даъволар ҳақиқатга тўғри келмаслигини ва Америка қуролли кучлари барча зарур нарсалар билан таъминланганини маълум қилган.