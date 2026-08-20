Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260820/russia-atom-energetika-vazifalar-59841165.html
Путин Россия атом энергетикасини ривожлантириш бўйича асосий вазифаларни белгилади
Путин Россия атом энергетикасини ривожлантириш бўйича асосий вазифаларни белгилади
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин Россияда қарийб 30 ГВт янги атом қувватларини ишга тушириш, АЭСлар географиясини кенгайтириш ва намунавий энергоблокларни серияли қуриш вазифасини қўйди.
2026-08-20T18:47+0500
2026-08-20T18:47+0500
аэс
росатом
владимир путин
атом энергетикаси
электр энергияси
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59840984_0:56:3086:1792_1920x0_80_0_0_2052c0f3ad33329bb31fe54c1107747d.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин атом энергетикасини ривожлантириш масалалари бўйича йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Тадбир Россия атом саноати ташкил этилганининг 81 йиллиги муносабати билан бўлиб ўтди.Россия раҳбарининг асосий баёнотлари:
https://sputniknews.uz/20260416/uzbekistan-integratsiya-aes-tajriba-56935256.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59840984_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_03495a89207b887e4461da8ff15defb3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аэс, росатом, владимир путин, атом энергетикаси, электр энергияси, россия
аэс, росатом, владимир путин, атом энергетикаси, электр энергияси, россия

Путин Россия атом энергетикасини ривожлантириш бўйича асосий вазифаларни белгилади

18:47 20.08.2026
© POOL / Медиабанкка ўтишПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергетики.
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергетики. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.08.2026
© POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
"Росатом"нинг экспорт портфели турли мамлакатларда қурилаётган 28 та энергоблокни қамраб олган.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин атом энергетикасини ривожлантириш масалалари бўйича йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Тадбир Россия атом саноати ташкил этилганининг 81 йиллиги муносабати билан бўлиб ўтди.
Россия раҳбарининг асосий баёнотлари:
"Росатом"нинг экспорт портфели ҳозир дунёнинг турли мамлакатларида қурилаётган 28 та энергоблокни ўз ичига олади;
Россия атом энергетикасининг бутун технологик занжири бўйича ваколатларга эга бўлган дунёдаги ягона давлат бўлиши мумкин. АЭСларнинг хавфсизлиги ва ишончлилиги бўйича юқори стандартлар мамлакатга хорижда атом станциялари қуриш бозорида етакчи ўринни эгаллаш имконини бермоқда;
келгусида Россияда қарийб 30 ГВт янги атом қувватлари, жумладан, кичик АЭСлар ишга туширилади. Улар хизмат муддати тугаётган энергоблокларни алмаштириш ва атом генерациясининг умумий қувватини оширишга хизмат қилади;
янги атом станциялари Урал, Сибирь ва Узоқ Шарқда ҳам қурилади. Бу ҳудудларни арзон ва экологик тоза электр энергияси билан таъминлаш имконини беради;
жаҳон атом энергетикасида рақобат юқори. Шу боис Россия технологик етакчилигини мустаҳкамлаши, атом генерацияси хавфсизлиги ва иқтисодий самарадорлигини мунтазам ошириб бориши зарур;
рақамли платформалар ривожланиши электр энергиясига талабни оширмоқда. Янги генерация қувватларини, жумладан, АЭСларни ишга туширишда бу омил ҳисобга олиниши керак;
катта ва кичик АЭСларни лойиҳалаш ҳамда қуришга технологик тайёрликни таъминлаш, шунингдек, серияли равишда қуриш мумкин бўлган намунавий энергоблоклар қаторини яратиш муҳим.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.04.2026
Кириенко: Ўзбекистоннинг интеграциялашган АЭС тажрибасини бошқа давлатлар ҳам ўрганади
16 Апрел, 16:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0