Путин Россия атом энергетикасини ривожлантириш бўйича асосий вазифаларни белгилади
© POOL / Медиабанкка ўтишПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергетики.
© POOL/
Oбуна бўлиш
"Росатом"нинг экспорт портфели турли мамлакатларда қурилаётган 28 та энергоблокни қамраб олган.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин атом энергетикасини ривожлантириш масалалари бўйича йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Тадбир Россия атом саноати ташкил этилганининг 81 йиллиги муносабати билан бўлиб ўтди.
Россия раҳбарининг асосий баёнотлари:
"Росатом"нинг экспорт портфели ҳозир дунёнинг турли мамлакатларида қурилаётган 28 та энергоблокни ўз ичига олади;
Россия атом энергетикасининг бутун технологик занжири бўйича ваколатларга эга бўлган дунёдаги ягона давлат бўлиши мумкин. АЭСларнинг хавфсизлиги ва ишончлилиги бўйича юқори стандартлар мамлакатга хорижда атом станциялари қуриш бозорида етакчи ўринни эгаллаш имконини бермоқда;
келгусида Россияда қарийб 30 ГВт янги атом қувватлари, жумладан, кичик АЭСлар ишга туширилади. Улар хизмат муддати тугаётган энергоблокларни алмаштириш ва атом генерациясининг умумий қувватини оширишга хизмат қилади;
янги атом станциялари Урал, Сибирь ва Узоқ Шарқда ҳам қурилади. Бу ҳудудларни арзон ва экологик тоза электр энергияси билан таъминлаш имконини беради;
жаҳон атом энергетикасида рақобат юқори. Шу боис Россия технологик етакчилигини мустаҳкамлаши, атом генерацияси хавфсизлиги ва иқтисодий самарадорлигини мунтазам ошириб бориши зарур;
рақамли платформалар ривожланиши электр энергиясига талабни оширмоқда. Янги генерация қувватларини, жумладан, АЭСларни ишга туширишда бу омил ҳисобга олиниши керак;
катта ва кичик АЭСларни лойиҳалаш ҳамда қуришга технологик тайёрликни таъминлаш, шунингдек, серияли равишда қуриш мумкин бўлган намунавий энергоблоклар қаторини яратиш муҳим.