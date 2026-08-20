Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260820/avgust-tashkent-59821067.html
Августдаги Тошкент: қуёш ва салқинлик орасида
Августдаги Тошкент: қуёш ва салқинлик орасида
Sputnik Ўзбекистон
Августдаги Тошкент фотоларда: қуёшга тўлган кўчалар, салқин хиёбонлар, фавворалар, тарихий ва замонавий меъморчилик ҳамда пойтахтнинг одатий кундалик ҳаёти.
2026-08-20T19:46+0500
2026-08-20T19:46+0500
фото
тошкент
ёз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59818568_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_1090f5f5f7fecf84aa022b33b4ecaa9a.jpg
Август — Тошкентда ёрқин нур ва ранглар ойи. Пешин пайтида қуёш биноларнинг меъморий қиёфасини янада аниқ намоён этади, фавворалар ва кекса дарахтлар сояси эса жазирамада ором бағишлайди. Боғларда оилалар сайр қилади, болалар сув бўйида яйрайди, йўловчилар эса салқин хиёбонларни танлайди.Фотосуратларда пойтахтнинг турли қиёфалари бирлашади: миллий безакли иншоотлар, ўтган давр меъморчилиги, янгиланаётган жамоат маконлари ва замонавий баланд бинолар. Автобуслар, автомашиналар ва пиёдалар ҳаракати катта шаҳарнинг одатий манзарасини шакллантиради.Фототуркумнинг асосий қаҳрамонлари — одамлар. Тўп ортидан югурган бола, фавворада ўйнаётган болалар, чорраҳадан ўтаётган йўловчилар, сайёҳлар ва энг яхши ракурсни излаётган фотограф августдаги Тошкент ҳаётига ўзига хос оҳанг бағишлайди.Фотолавҳа пойтахтни нафақат ривожланаётган мегаполис, балки меъморчилик, табиат ва кундалик ҳаёт уйғунлашган шаҳар сифатида ҳам намоён этади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59818568_119:0:1882:1322_1920x0_80_0_0_ea0602eabcd9f97fd0f77ebacdfc5fe1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, тошкент, фото, ёз
фото, тошкент, фото, ёз

Августдаги Тошкент: қуёш ва салқинлик орасида

19:46 20.08.2026
Oбуна бўлиш
Фавворалар, сояли боғлар, гавжум кўчалар ва янгиланаётган меъморий қиёфа — фотолавҳа Тошкентда ёзнинг сўнгги ҳафталарига хос муҳитни акс эттиради.
Август — Тошкентда ёрқин нур ва ранглар ойи. Пешин пайтида қуёш биноларнинг меъморий қиёфасини янада аниқ намоён этади, фавворалар ва кекса дарахтлар сояси эса жазирамада ором бағишлайди. Боғларда оилалар сайр қилади, болалар сув бўйида яйрайди, йўловчилар эса салқин хиёбонларни танлайди.
Фотосуратларда пойтахтнинг турли қиёфалари бирлашади: миллий безакли иншоотлар, ўтган давр меъморчилиги, янгиланаётган жамоат маконлари ва замонавий баланд бинолар. Автобуслар, автомашиналар ва пиёдалар ҳаракати катта шаҳарнинг одатий манзарасини шакллантиради.
Фототуркумнинг асосий қаҳрамонлари — одамлар. Тўп ортидан югурган бола, фавворада ўйнаётган болалар, чорраҳадан ўтаётган йўловчилар, сайёҳлар ва энг яхши ракурсни излаётган фотограф августдаги Тошкент ҳаётига ўзига хос оҳанг бағишлайди.
"Августдаги Тошкент нур ва ҳаракат орқали намоён бўлади: шаҳар қуёш тафтида қизийди, аммо сув, яшиллик ва одамлар туфайли ҳаётга тўла бўлиб қолади", — дейди фототуркум муаллифи.
Фотолавҳа пойтахтни нафақат ривожланаётган мегаполис, балки меъморчилик, табиат ва кундалик ҳаёт уйғунлашган шаҳар сифатида ҳам намоён этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пойтахтнинг гавжум шоҳкўчасидаги пиёдалар

Пойтахтнинг гавжум шоҳкўчасидаги пиёдалар - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пойтахтнинг гавжум шоҳкўчасидаги пиёдалар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Алишер Навоий номидаги академик театр олдидаги фаввора

Алишер Навоий номидаги академик театр олдидаги фаввора - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Алишер Навоий номидаги академик театр олдидаги фаввора

© Sputnik / Бахром Хатамов

Яшил боғда оилавий дам

Яшил боғда оилавий дам - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яшил боғда оилавий дам

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кекса дарахт соясидаги пешин сукунати

Кекса дарахт соясидаги пешин сукунати - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кекса дарахт соясидаги пешин сукунати

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сайёҳларнинг яшил Тошкент бўйлаб сайри

Сайёҳларнинг яшил Тошкент бўйлаб сайри - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сайёҳларнинг яшил Тошкент бўйлаб сайри

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи ёнидаги гуллаган хиёбон

Ўзбекистон тарихи давлат музейи ёнидаги гуллаган хиёбон - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи ёнидаги гуллаган хиёбон

© Sputnik / Бахром Хатамов

Болалар шаҳар фавворасида жазирамадан салқинлик изламоқда

Болалар шаҳар фавворасида жазирамадан салқинлик изламоқда - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Болалар шаҳар фавворасида жазирамадан салқинлик изламоқда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар сайёҳ нигоҳида: муносиб кадр излаб

Шаҳар сайёҳ нигоҳида: муносиб кадр излаб - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар сайёҳ нигоҳида: муносиб кадр излаб

© Sputnik / Бахром Хатамов

Совет меъморчилиги ва Тошкентнинг шаҳар ритми

Совет меъморчилиги ва Тошкентнинг шаҳар ритми - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Совет меъморчилиги ва Тошкентнинг шаҳар ритми

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нон савдоси

Нон савдоси - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нон савдоси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент сайёҳ-фотограф нигоҳида

Тошкент сайёҳ-фотограф нигоҳида - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент сайёҳ-фотограф нигоҳида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёрқин гуллар орасидаги асалари

Ёрқин гуллар орасидаги асалари - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ёрқин гуллар орасидаги асалари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўрда чорраҳасидаги сокин пешин

Ўрда чорраҳасидаги сокин пешин - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўрда чорраҳасидаги сокин пешин

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фавворалар салқинидаги сайр

Фавворалар салқинидаги сайр - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фавворалар салқинидаги сайр

© Sputnik / Бахром Хатамов

Абай кўчаси ва Алишер Навоий шоҳкўчаси чорраҳасидаги шаҳар ритми

Абай кўчаси ва Алишер Навоий шоҳкўчаси чорраҳасидаги шаҳар ритми - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Абай кўчаси ва Алишер Навоий шоҳкўчаси чорраҳасидаги шаҳар ритми

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0