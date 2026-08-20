Августдаги Тошкент: қуёш ва салқинлик орасида

Август — Тошкентда ёрқин нур ва ранглар ойи. Пешин пайтида қуёш биноларнинг меъморий қиёфасини янада аниқ намоён этади, фавворалар ва кекса дарахтлар сояси эса жазирамада ором бағишлайди. Боғларда оилалар сайр қилади, болалар сув бўйида яйрайди, йўловчилар эса салқин хиёбонларни танлайди.Фотосуратларда пойтахтнинг турли қиёфалари бирлашади: миллий безакли иншоотлар, ўтган давр меъморчилиги, янгиланаётган жамоат маконлари ва замонавий баланд бинолар. Автобуслар, автомашиналар ва пиёдалар ҳаракати катта шаҳарнинг одатий манзарасини шакллантиради.Фототуркумнинг асосий қаҳрамонлари — одамлар. Тўп ортидан югурган бола, фавворада ўйнаётган болалар, чорраҳадан ўтаётган йўловчилар, сайёҳлар ва энг яхши ракурсни излаётган фотограф августдаги Тошкент ҳаётига ўзига хос оҳанг бағишлайди.Фотолавҳа пойтахтни нафақат ривожланаётган мегаполис, балки меъморчилик, табиат ва кундалик ҳаёт уйғунлашган шаҳар сифатида ҳам намоён этади.
Фавворалар, сояли боғлар, гавжум кўчалар ва янгиланаётган меъморий қиёфа — фотолавҳа Тошкентда ёзнинг сўнгги ҳафталарига хос муҳитни акс эттиради.
Август — Тошкентда ёрқин нур ва ранглар ойи. Пешин пайтида қуёш биноларнинг меъморий қиёфасини янада аниқ намоён этади, фавворалар ва кекса дарахтлар сояси эса жазирамада ором бағишлайди. Боғларда оилалар сайр қилади, болалар сув бўйида яйрайди, йўловчилар эса салқин хиёбонларни танлайди.
Фотосуратларда пойтахтнинг турли қиёфалари бирлашади: миллий безакли иншоотлар, ўтган давр меъморчилиги, янгиланаётган жамоат маконлари ва замонавий баланд бинолар. Автобуслар, автомашиналар ва пиёдалар ҳаракати катта шаҳарнинг одатий манзарасини шакллантиради.
Фототуркумнинг асосий қаҳрамонлари — одамлар. Тўп ортидан югурган бола, фавворада ўйнаётган болалар, чорраҳадан ўтаётган йўловчилар, сайёҳлар ва энг яхши ракурсни излаётган фотограф августдаги Тошкент ҳаётига ўзига хос оҳанг бағишлайди.
"Августдаги Тошкент нур ва ҳаракат орқали намоён бўлади: шаҳар қуёш тафтида қизийди, аммо сув, яшиллик ва одамлар туфайли ҳаётга тўла бўлиб қолади", — дейди фототуркум муаллифи.
Фотолавҳа пойтахтни нафақат ривожланаётган мегаполис, балки меъморчилик, табиат ва кундалик ҳаёт уйғунлашган шаҳар сифатида ҳам намоён этади.