https://sputniknews.uz/20260819/xorij-kapital-uzbekistan-soha-korxona-59806734.html
Хорижий капитал Ўзбекистонда қайси соҳаларда кўпроқ корхона очмоқда?
Хорижий капитал Ўзбекистонда қайси соҳаларда кўпроқ корхона очмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида 20 973 та корхона фаолият юритмоқда. Уларнинг аксарияти хорижий корхоналар ҳиссасига тўғри келади.
2026-08-19T14:54+0500
2026-08-19T14:54+0500
2026-08-19T15:07+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
корхона
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59794629_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8e4dd0864bed8c6ac9ec321b154e03d0.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 20 973 та корхона фаолият юритмоқда.Уларнинг 4 685 таси қўшма корхона, 16 288 таси эса хорижий корхона ҳисобланади. Шу тариқа, жами корхоналарнинг қарийб 78 фоизи тўлиқ хорижий капитал иштирокидаги корхоналар ҳиссасига тўғри келади.Хорижий капитал иштирокидаги корхоналар энг кўп савдо, саноат, қурилиш ҳамда ахборот ва алоқа соҳаларида фаолият юритмоқда.Ўзбекистонда қайси соҳаларда энг кўп қўшма корхоналар фаолият юритаётгани ва уларнинг сони — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59794629_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_52ca1af07b6dca8869d00006287f331a.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , корхона, иқтисод, инфографика, ўзбекистон
инфографика, миллий статистика қўмитаси , корхона, иқтисод, инфографика, ўзбекистон
Хорижий капитал Ўзбекистонда қайси соҳаларда кўпроқ корхона очмоқда?
14:54 19.08.2026 (янгиланди: 15:07 19.08.2026)
Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар сони 21 мингга яқинлашди, уларнинг аксарияти хорижий корхоналар.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 20 973 та корхона фаолият юритмоқда.
Уларнинг 4 685 таси қўшма корхона, 16 288 таси эса хорижий корхона ҳисобланади. Шу тариқа, жами корхоналарнинг қарийб 78 фоизи тўлиқ хорижий капитал иштирокидаги корхоналар ҳиссасига тўғри келади.
Хорижий капитал иштирокидаги корхоналар энг кўп савдо, саноат, қурилиш ҳамда ахборот ва алоқа соҳаларида фаолият юритмоқда.
Ўзбекистонда қайси соҳаларда энг кўп қўшма корхоналар фаолият юритаётгани ва уларнинг сони — Sputnik
инфографикасида.