Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260819/xorij-kapital-uzbekistan-soha-korxona-59806734.html
Хорижий капитал Ўзбекистонда қайси соҳаларда кўпроқ корхона очмоқда?
Хорижий капитал Ўзбекистонда қайси соҳаларда кўпроқ корхона очмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида 20 973 та корхона фаолият юритмоқда. Уларнинг аксарияти хорижий корхоналар ҳиссасига тўғри келади.
2026-08-19T14:54+0500
2026-08-19T15:07+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
корхона
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59794629_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8e4dd0864bed8c6ac9ec321b154e03d0.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 20 973 та корхона фаолият юритмоқда.Уларнинг 4 685 таси қўшма корхона, 16 288 таси эса хорижий корхона ҳисобланади. Шу тариқа, жами корхоналарнинг қарийб 78 фоизи тўлиқ хорижий капитал иштирокидаги корхоналар ҳиссасига тўғри келади.Хорижий капитал иштирокидаги корхоналар энг кўп савдо, саноат, қурилиш ҳамда ахборот ва алоқа соҳаларида фаолият юритмоқда.Ўзбекистонда қайси соҳаларда энг кўп қўшма корхоналар фаолият юритаётгани ва уларнинг сони — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59794629_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_52ca1af07b6dca8869d00006287f331a.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, миллий статистика қўмитаси , корхона, иқтисод, инфографика, ўзбекистон
инфографика, миллий статистика қўмитаси , корхона, иқтисод, инфографика, ўзбекистон

Хорижий капитал Ўзбекистонда қайси соҳаларда кўпроқ корхона очмоқда?

14:54 19.08.2026 (янгиланди: 15:07 19.08.2026)
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар сони 21 мингга яқинлашди, уларнинг аксарияти хорижий корхоналар.
Какие отрасли больше всего интересуют иностранных инвесторов в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Какие отрасли больше всего интересуют иностранных инвесторов в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 20 973 та корхона фаолият юритмоқда.
Уларнинг 4 685 таси қўшма корхона, 16 288 таси эса хорижий корхона ҳисобланади. Шу тариқа, жами корхоналарнинг қарийб 78 фоизи тўлиқ хорижий капитал иштирокидаги корхоналар ҳиссасига тўғри келади.
Хорижий капитал иштирокидаги корхоналар энг кўп савдо, саноат, қурилиш ҳамда ахборот ва алоқа соҳаларида фаолият юритмоқда.
Ўзбекистонда қайси соҳаларда энг кўп қўшма корхоналар фаолият юритаётгани ва уларнинг сони — Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0