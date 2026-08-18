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Хорижий инвестицияли корхоналар сони бир йилда 26,3 фоизга ошди — инфографика
Хорижий инвестицияли корхоналар сони бир йилда 26,3 фоизга ошди — инфографика
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Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида 20 973 та корхона фаолият юритмоқда. Энг кўп корхона Хитой, Россия ва Туркия капитали иштирокида ташкил этилган.
2026-08-18T14:36+0500
2026-08-18T14:36+0500
2026-08-18T14:36+0500
миллий статистика қўмитаси
корхона
хитой
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инфографика
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги 20 973 та корхона фаолият юритмоқда. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4 364 тага ёки 26,3 фоизга кўп.Уларнинг:Энг кўп корхона Хитой капитали иштирокида ташкил этилган — 6 241 та ёки жами корхоналарнинг 29,8 фоизи.Кейинги ўринларда:Хитой, Россия ва Туркия ҳиссасига хорижий инвестициялар иштирокидаги барча корхоналарнинг 57,6 фоизи тўғри келади.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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миллий статистика қўмитаси , корхона, хитой, ўзбекистон, инфографика, инфографика
миллий статистика қўмитаси , корхона, хитой, ўзбекистон, инфографика, инфографика
Хорижий инвестицияли корхоналар сони бир йилда 26,3 фоизга ошди — инфографика
Уларнинг қарийб 30 фоизи Хитой капитали иштирокида ташкил этилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги 20 973 та корхона фаолият юритмоқда.
Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4 364 тага ёки 26,3 фоизга кўп.
4 685 таси — қўшма корхона;
16 288 таси — хорижий корхона.
Энг кўп корхона Хитой капитали иштирокида ташкил этилган — 6 241 та ёки жами корхоналарнинг 29,8 фоизи.
Россия — 3 512 та (16,7%);
Туркия — 2 327 та (11,1%).
Хитой, Россия ва Туркия ҳиссасига хорижий инвестициялар иштирокидаги барча корхоналарнинг 57,6 фоизи тўғри келади.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.