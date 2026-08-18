https://sputniknews.uz/20260818/uzbekistan-tugilish-59774366.html
Ўзбекистонда туғилиш уч йилдан бери пасаймоқда, "етмишвой" оталар эса яна кўпайди
Ўзбекистонда туғилиш уч йилдан бери пасаймоқда, "етмишвой" оталар эса яна кўпайди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда январь–июнь ойларида туғилиш кетма-кет учинчи йил камайди. Шу даврда 29 нафар эркак 70 ёшдан кейин ота бўлди. Sputnik сўнгги йиллар ва 1979 йилги аҳоли рўйхати рақамларини солиштирди.
2026-08-18T13:01+0500
2026-08-18T13:01+0500
2026-08-18T13:09+0500
янги туғилган чақалоқ
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
жамият
аҳолини рўйхатга олиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45860850_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_4b2b0f58a98dbb63420298828c418dfa.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Ўзбекистонда туғилишлар сони 2023 йилдаги юқори кўрсаткичдан кейин кетма-кет учинчи йил камаймоқда.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнида 373,4 минг нафар чақалоқ туғилди. Биринчи ярим йилликлар бўйича динамика қуйидагича:– 2023 йил — 434,6 минг;– 2024 йил — 419,9 минг;– 2025 йил — 405,5 минг;– 2026 йил — 373,4 минг.Шундай қилиб, 2023 йилдан буён туғилишлар сони 61,2 мингтага ёки 14 фоиздан зиёд камайган. Фақат сўнгги бир йилда пасайиш 32,1 мингтани ташкил этди.Жорий йилда туғилган болаларнинг оталари ёши бўйича:– 25 ёшгача — 34 526 нафар;– 25–39 ёш — 309 182 нафар;– 40–59 ёш — 29 403 нафар;– 60 ёш ва ундан катта — 278 нафар;– шундан 70 ёш ва ундан катта — 29 нафар.Демак, биринчи ярим йилликда тахминан ҳар 12,9 мингта туғилишдан биттасида ота 70 ёшдан ошган."Етмишвой" оталар бўйича сўнгги уч йилнинг биринчи ярмида кўрсаткич бир текис ўзгармаган:– 2024 йил — 34 нафар;– 2025 йил — 17 нафар;– 2026 йил — 29 нафар.Аввал оилалар қанчалик катта эди?1979 йилги аҳоли рўйхатида Ўзбекистон ССРда 70 ёш ва ундан катта 315 251 нафар аёл қайд этилган. Фарзандлари сонини кўрсатганлар орасида қарийб 93,5 фоизи камида бир марта она бўлган, уларга ўртача 4,34 нафардан фарзанд тўғри келган.Ҳозир Ўзбекистонда йиғинди туғилиш коэффициенти пастроқ: 2023 йилда бир аёлга 3,487 нафар, 2024 йилда 3,382 нафар, 2025 йилда эса 3,229 нафар бола тўғри келган.Бу кўрсаткични 1979 йилги кекса аёлларнинг бутун ҳаёти давомида туғган фарзандлари сони билан тўғридан-тўғри тенглаштириб бўлмайди, аммо оила ҳажми қандай ўзгарганини кўрсатувчи қизиқ тарихий фон беради.
https://sputniknews.uz/20250101/ozbekiston-yangi-yilning-ilk-kuni-chaqaloq-47413421.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45860850_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_b22804d0f61bcc7be234553dda49bb27.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
янги туғилган чақалоқ, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, жамият, аҳолини рўйхатга олиш
янги туғилган чақалоқ, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, жамият, аҳолини рўйхатга олиш
Ўзбекистонда туғилиш уч йилдан бери пасаймоқда, "етмишвой" оталар эса яна кўпайди
13:01 18.08.2026 (янгиланди: 13:09 18.08.2026)
Биринчи ярим йилликда туғилишлар сони 2023 йилдан буён 14 фоиздан зиёд камайди.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Ўзбекистонда туғилишлар сони 2023 йилдаги юқори кўрсаткичдан кейин кетма-кет учинчи йил камаймоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра
, 2026 йилнинг январь–июнида 373,4 минг нафар чақалоқ туғилди. Биринчи ярим йилликлар бўйича динамика қуйидагича:
– 2023 йил — 434,6 минг;
– 2024 йил — 419,9 минг;
– 2025 йил — 405,5 минг;
– 2026 йил — 373,4 минг.
Шундай қилиб, 2023 йилдан буён туғилишлар сони 61,2 мингтага ёки 14 фоиздан зиёд камайган. Фақат сўнгги бир йилда пасайиш 32,1 мингтани ташкил этди.
Жорий йилда туғилган болаларнинг оталари ёши бўйича:
– 25 ёшгача — 34 526 нафар;
– 25–39 ёш — 309 182 нафар;
– 40–59 ёш — 29 403 нафар;
– 60 ёш ва ундан катта — 278 нафар;
– шундан 70 ёш ва ундан катта — 29 нафар.
Демак, биринчи ярим йилликда тахминан ҳар 12,9 мингта туғилишдан биттасида ота 70 ёшдан ошган.
"Етмишвой" оталар бўйича сўнгги уч йилнинг биринчи ярмида кўрсаткич бир текис ўзгармаган:
– 2024 йил — 34 нафар;
– 2025 йил — 17 нафар;
– 2026 йил — 29 нафар.
Аввал оилалар қанчалик катта эди?
1979 йилги аҳоли рўйхатида Ўзбекистон ССРда 70 ёш ва ундан катта 315 251 нафар аёл қайд этилган. Фарзандлари сонини кўрсатганлар орасида қарийб 93,5 фоизи камида бир марта она бўлган, уларга ўртача 4,34 нафардан фарзанд тўғри келган
.
Ҳозир Ўзбекистонда йиғинди туғилиш коэффициенти пастроқ: 2023 йилда бир аёлга 3,487 нафар, 2024 йилда 3,382 нафар, 2025 йилда эса 3,229 нафар бола тўғри келган
.
Бу кўрсаткични 1979 йилги кекса аёлларнинг бутун ҳаёти давомида туғган фарзандлари сони билан тўғридан-тўғри тенглаштириб бўлмайди, аммо оила ҳажми қандай ўзгарганини кўрсатувчи қизиқ тарихий фон беради.