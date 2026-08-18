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Етти ойда 4,4 млн ўзбекистонлик чет элга саёҳатга борди — энг оммабоп йўналишлар
Етти ойда 4,4 млн ўзбекистонлик чет элга саёҳатга борди — энг оммабоп йўналишлар
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг етти ойида 4,4 млн ўзбекистонлик чет элга туристик сафар қилди. Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистон етакчи, Россия ва Саудия Арабистони топ-5дан жой олди.
2026-08-18T19:58+0500
2026-08-18T19:58+0500
миллий статистика қўмитаси
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида 4,4 млн нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 45,6 минг нафарга кўп.Туристик йўналишлардан дастлабки уч ўринни Ўзбекистон билан чегарадош давлатлар эгаллаган. Ўзбекистон билан чегарадош бўлмаган давлатлар орасида эса Россия биринчи ўринда қайд этилган.Жорий йилнинг январь–апрель ойларида хорижга туристик мақсадларда 2 200 530 нафар Ўзбекистон фуқароси чиққан эди. Демак, май–июль ойларининг ўзида ҳам қарийб 2,2 млн нафар ўзбекистонлик чет элга сафар қилган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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миллий статистика қўмитаси , туризм, сайёҳлар, инфографика, инфографика, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , туризм, сайёҳлар, инфографика, инфографика, ўзбекистон

Етти ойда 4,4 млн ўзбекистонлик чет элга саёҳатга борди — энг оммабоп йўналишлар

19:58 18.08.2026
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Ўзбекистонликлар хорижга энг кўп қўшни Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистонга борган.
Топ 5 куда чаще всего едут туристы из Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Топ 5 куда чаще всего едут туристы из Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида 4,4 млн нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 45,6 минг нафарга кўп.
Туристик йўналишлардан дастлабки уч ўринни Ўзбекистон билан чегарадош давлатлар эгаллаган. Ўзбекистон билан чегарадош бўлмаган давлатлар орасида эса Россия биринчи ўринда қайд этилган.
Жорий йилнинг январь–апрель ойларида хорижга туристик мақсадларда 2 200 530 нафар Ўзбекистон фуқароси чиққан эди. Демак, май–июль ойларининг ўзида ҳам қарийб 2,2 млн нафар ўзбекистонлик чет элга сафар қилган.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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