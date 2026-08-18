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https://sputniknews.uz/20260818/max-uzbek-til-59778186.html
Россиянинг "Макс" мессенжери ўзбек тилида ҳам ишлай бошлади
Россиянинг "Макс" мессенжери ўзбек тилида ҳам ишлай бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг MAX миллий платформаси ўзбек тилини қўллаб-қувватлай бошлади. Ўзбекистонликлар энди +998 кодли телефон рақами орқали платформада рўйхатдан ўтиши ҳам мумкин.
2026-08-18T16:07+0500
2026-08-18T16:07+0500
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ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Россиянинг "Макс" миллий платформаси энди ўзбек тилида ҳам ишлай бошлади. Илова интерфейсида ўзбек тилини танлаш имконияти пайдо бўлди.Платформада Ўзбекистоннинг +998 кодли телефон рақамлари орқали рўйхатдан ўтиш имконияти аввалдан мавжуд. Ўзбекистон фойдаланувчилари учун рўйхатдан ўтиш 2025 йил ноябрида очилган.Шунингдек, илова интерфейси рус, инглиз, испан ҳамда португал тилининг Бразилия вариантида мавжуд.Платформа 2025 йил март ойида тақдим этилган. У орқали матнли хабарлар юбориш, овозли ва видео қўнғироқларни амалга ошириш, файллар алмашиш, канал ва гуруҳлардан фойдаланиш мумкин.Платформа Россияда пул ўтказмалари, рақамли ID ҳамда давлат ахборот тизимлари билан интеграция қилинган хизматларни ҳам тақдим этади.
https://sputniknews.uz/20260422/uzbekistan-xorij-max-foydalanish-etakchi-57068565.html
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рақамли технологиялар, ижтимоий тармоқ, интернет, ўзбек тили, россия, ўзбекистон, жамият
рақамли технологиялар, ижтимоий тармоқ, интернет, ўзбек тили, россия, ўзбекистон, жамият

Россиянинг "Макс" мессенжери ўзбек тилида ҳам ишлай бошлади

16:07 18.08.2026
© Sputnik / Владимир АстапковичMax - цифровая платформа
Max - цифровая платформа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2026
© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Макс" миллий платформаси тиллар рўйхатини кенгайтирди — илова интерфейси энди ўзбек тилида ҳам мавжуд.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Россиянинг "Макс" миллий платформаси энди ўзбек тилида ҳам ишлай бошлади. Илова интерфейсида ўзбек тилини танлаш имконияти пайдо бўлди.
Платформада Ўзбекистоннинг +998 кодли телефон рақамлари орқали рўйхатдан ўтиш имконияти аввалдан мавжуд. Ўзбекистон фойдаланувчилари учун рўйхатдан ўтиш 2025 йил ноябрида очилган.
Шунингдек, илова интерфейси рус, инглиз, испан ҳамда португал тилининг Бразилия вариантида мавжуд.

"Макс"да ҳозир МДҲ давлатлари билан бир қаторда Осиё, Африка, Яқин Шарқ ва Лотин Америкасининг жами 40 та мамлакати телефон рақамлари орқали рўйхатдан ўтиш имконияти мавжуд.

Платформа 2025 йил март ойида тақдим этилган. У орқали матнли хабарлар юбориш, овозли ва видео қўнғироқларни амалга ошириш, файллар алмашиш, канал ва гуруҳлардан фойдаланиш мумкин.
Платформа Россияда пул ўтказмалари, рақамли ID ҳамда давлат ахборот тизимлари билан интеграция қилинган хизматларни ҳам тақдим этади.
Max - новая цифровая платформа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.04.2026
Ўзбекистон хорижда MAX мессенжеридан фойдаланиш бўйича етакчи бўлди
22 Апрел, 13:12
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