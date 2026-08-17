https://sputniknews.uz/20260817/uzbekistan-qoshma-korxonalar-59762674.html
Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 давлат
Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида 20 973 та корхона ишламоқда. Қўшма корхоналар сони бўйича Россия, Хитой ва Туркия етакчилик қилмоқда.
2026-08-17T19:57+0500
2026-08-17T19:57+0500
2026-08-17T19:57+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
россия
корхона
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59751524_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba437e5b82c9a6ae6d13b3ad8eb7ffc3.png
Ўзбекистонда 2026 йил 1 август ҳолатига хорижий инвестициялар иштирокидаги 20 973 та корхона фаолият юритмоқда. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4 364 тага ёки 26,3 фоизга кўп, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.Уларнинг 4 685 таси қўшма корхона, 16 288 таси эса тўлиқ хорижий капитал иштирокидаги корхоналардир. Бир ойда уларнинг умумий сони 471 тага кўпайган.Қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда — 955 та. Бу 1 июль ҳолатига нисбатан 14 тага кўп.Кейинги ўринларда Хитой — 886 та ва Туркия — 537 та қўшма корхона билан жойлашган. Бир ойда уларнинг сони мос равишда 23 та ва 14 тага ошган.Умуман, сўнгги беш йилда Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 1,7 баравар кўпайган. Ҳозир уларнинг 77,7 фоизини тўлиқ хорижий капитал асосида ишлайдиган корхоналар ташкил этади.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59751524_165:0:1125:720_1920x0_80_0_0_df47f119f7ab4ea56aad5e752040555a.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , россия, корхона, инфографика, ўзбекистон
инфографика, миллий статистика қўмитаси , россия, корхона, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 давлат
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони бир йилда 26,3 фоизга ошиб, қарийб 21 мингтага етди.
Ўзбекистонда 2026 йил 1 август ҳолатига хорижий инвестициялар иштирокидаги 20 973 та корхона фаолият юритмоқда. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4 364 тага ёки 26,3 фоизга кўп, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.
Уларнинг 4 685 таси қўшма корхона, 16 288 таси эса тўлиқ хорижий капитал иштирокидаги корхоналардир. Бир ойда уларнинг умумий сони 471 тага кўпайган.
Қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда — 955 та. Бу 1 июль ҳолатига нисбатан 14 тага кўп.
Кейинги ўринларда Хитой — 886 та ва Туркия — 537 та қўшма корхона билан жойлашган. Бир ойда уларнинг сони мос равишда 23 та ва 14 тага ошган.
Умуман, сўнгги беш йилда Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 1,7 баравар кўпайган. Ҳозир уларнинг 77,7 фоизини тўлиқ хорижий капитал асосида ишлайдиган корхоналар ташкил этади.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.