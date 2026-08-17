https://sputniknews.uz/20260817/ukraine-russia-59747914.html
Энди бошқа уруш бўлади: Украина Россияни осонгина ортда қолдирди — ва бу ажойиб
Энди бошқа уруш бўлади: Украина Россияни осонгина ортда қолдирди — ва бу ажойиб
Sputnik Ўзбекистон
Украина аҳолисини 2022 йил даражасига қайтариш учун ҳар бир аёл саккизтадан фарзанд кўриши керак. Демографик инқироз, миграция ва инсон ресурслари танқислиги мамлакат келажагига босимни кучайтирмоқда.
2026-08-17T12:58+0500
2026-08-17T12:58+0500
2026-08-17T12:58+0500
украина
колумнистлар
европа иттифоқи
демографик кўрсаткичлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59747505_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_3cfff653dfdf73bbe235c8d0f1b8d197.jpg
Киев перинатал маркази директори Дмитрий Говсеевнинг айтишича, Украина аҳолисини 2022 йил даражасига қайтариш мумкин: бунинг учун ҳар бир украиналик аёл саккизтадан фарзанд кўриши керак.Маълумки, барча аниқ фанлар москалча келиб чиқишга эга, аммо бу ерда қандайдир интеллектуал ютуқ юз берди: озми-кўпми тўғри математикада физика ва биология мутлақо ҳисобга олинмаган.Говсеев бу мавзуда бежиз гап очгани йўқ: у ҳадемай ишдан айрилиб қолишим мумкин, деб зорланяпти.Аслида, рекорд аллақачон янгиланган, дея ёзади РИА Новости колумнисти Кирилл Стрельников.2017 йилда БМТ Аҳолишунослик бўлими 2050 йилга келиб Украина аҳолиси 36,4 миллион, 2100 йилда эса 28,18 миллион киши бўлишини прогноз қилганди. 2024 йилда Украина ҳукумати тасдиқлаган Демографик ривожланиш стратегиясида эса 2051 йилга келиб мамлакатда 25 миллион киши қолиши қайд этилди.Аммо Украина ижтимоий сиёсат вазири Улютин маълумотига кўра, мамлакатда ҳозирнинг ўзида атиги 22–25 миллион аҳоли қолган.Мутахассислар Украинадаги демографик инқироз бир нечта даражага эга эканини таъкидламоқда. Фронтда жонли куч етишмаслиги кўзга ташланади, аммо урушлар эртами-кечми тугайди. Демографик оқибатлар эса жанговар ҳаракатлардан анча узоқ яшайди.Август бошида Люблянадаги Яқин Шарқ ва Болқон тадқиқотлари халқаро институти Осака университети профессори Масахиро Матсумуранинг "Россия-Украина урушининг кутилаётган якуни" номли ишини эълон қилди.Муаллифнинг таъкидлашича, Украинанинг тактик янгиликлари, биринчи навбатда узоқ масофали дронлар Россия инфратузилмаси учун операцион қийинчиликлар туғдирмоқда, аммо улар кўпроқ умидсизлик чоралари ҳисобланади. У можаронинг якуний босқичга киришининг асосий сабабларидан бири сифатида "демографик инқирозни стратегик чеклов" деб кўрсатади.Агар фаол аҳоли оғир ва қайтариб бўлмайдиган даражада қисқарса, давлат армияни шакллантириш ва қўллаб-қувватлаш имкониятини йўқотади. Муаллиф таъбири билан айтганда, Украина "енгиб бўлмас инсон ресурсларининг таркибий номутаносиблиги"га дуч келмоқда.Евростат маълумотларига кўра, Европада 4,5 миллионга яқин украиналик "вақтинчалик ҳимоя" остида. Аммо уларни қайтариш ҳам муаммони тўлиқ ҳал қилмайди.Статистикага кўра, Европага кетганлар орасида фронтга юбориб бўлмайдиган болалар ва ёшлар, шунингдек, фертил ёшдаги аёллар катта улушни ташкил этади. Уларнинг аксарияти олий маълумотли бўлиб, янги муҳитга нисбатан осон мослашади. Шу сабабли уларнинг қайтиш эҳтимоли ҳам паст.Июль охирида Карнеги жамғармаси* Украина аҳолисини Африка, Осиё ёки Лотин Америкасидан келадиган мигрантлар ҳисобига тўлдириш мавзусини яна кўтарди. Украина Демография ва ижтимоий тадқиқотлар институти директори Элла Либанова аҳолини 30 миллион даражасида ушлаб туриш учун ҳар йили 300 мингга яқин мигрант жалб қилиш кераклигини айтган эди.Украина мудофаа вазирлигининг собиқ раҳбари Фёдоров эса ҳужумчи қўшинларнинг 50 фоизини чет элликлар билан алмаштириш режаларини тилга олган.Қизиғи шундаки, Европа Иттифоқига аъзо бўлиш ҳам демографик вазиятни янада оғирлаштириши мумкин. Ҳаммаси бутунлай бошқача бўлиши мумкин эди — Россия бу ҳақда кўп марта огоҳлантирган.Тинчлик, дўстлик, яхши қўшничилик ва озчиликларни ҳурмат қилиш ўрнига Украина ақлсизлик, уруш ва нафратни танлади. Энди эса экканини ўрмоқда.* Россияда хорижий агент вазифасини бажарувчи ташкилот ва РФда номақбул деб тан олинган.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59747505_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_51d208c5075f9fc6b8d5a933c483a41a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, колумнистлар, европа иттифоқи, демографик кўрсаткичлар
украина, колумнистлар, европа иттифоқи, демографик кўрсаткичлар
Энди бошқа уруш бўлади: Украина Россияни осонгина ортда қолдирди — ва бу ажойиб
РИА Новости колумнисти Украинадаги демографик инқироз, унинг мамлакат келажагига таъсири ва эҳтимолий оқибатлари ҳақида мақола ёзди.
Киев перинатал маркази директори Дмитрий Говсеевнинг айтишича, Украина аҳолисини 2022 йил даражасига қайтариш мумкин: бунинг учун ҳар бир украиналик аёл саккизтадан фарзанд кўриши керак.
Маълумки, барча аниқ фанлар москалча келиб чиқишга эга, аммо бу ерда қандайдир интеллектуал ютуқ юз берди: озми-кўпми тўғри математикада физика ва биология мутлақо ҳисобга олинмаган.
Говсеев бу мавзуда бежиз гап очгани йўқ: у ҳадемай ишдан айрилиб қолишим мумкин, деб зорланяпти.
Украина Адлия вазирлиги маълумотларига кўра, 2026 йилнинг дастлабки олти ойида мамлакатда ўлим ва туғилишнинг рекорд даражадаги салбий нисбати қайд этилди: тўрт нафар вафот этган одамга атиги битта туғилиш тўғри келди. Бир йил олдин бу нисбат учга бир эди.
Аслида, рекорд аллақачон янгиланган, дея ёзади
РИА Новости колумнисти Кирилл Стрельников.
2017 йилда БМТ Аҳолишунослик бўлими 2050 йилга келиб Украина аҳолиси 36,4 миллион, 2100 йилда эса 28,18 миллион киши бўлишини прогноз қилганди. 2024 йилда Украина ҳукумати тасдиқлаган Демографик ривожланиш стратегиясида эса 2051 йилга келиб мамлакатда 25 миллион киши қолиши қайд этилди.
Аммо Украина ижтимоий сиёсат вазири Улютин маълумотига кўра, мамлакатда ҳозирнинг ўзида атиги 22–25 миллион аҳоли қолган.
Мутахассислар Украинадаги демографик инқироз бир нечта даражага эга эканини таъкидламоқда. Фронтда жонли куч етишмаслиги кўзга ташланади, аммо урушлар эртами-кечми тугайди. Демографик оқибатлар эса жанговар ҳаракатлардан анча узоқ яшайди.
Август бошида Люблянадаги Яқин Шарқ ва Болқон тадқиқотлари халқаро институти Осака университети профессори Масахиро Матсумуранинг "Россия-Украина урушининг кутилаётган якуни" номли ишини эълон қилди.
Муаллифнинг таъкидлашича, Украинанинг тактик янгиликлари, биринчи навбатда узоқ масофали дронлар Россия инфратузилмаси учун операцион қийинчиликлар туғдирмоқда, аммо улар кўпроқ умидсизлик чоралари ҳисобланади. У можаронинг якуний босқичга киришининг асосий сабабларидан бири сифатида "демографик инқирозни стратегик чеклов" деб кўрсатади.
Агар фаол аҳоли оғир ва қайтариб бўлмайдиган даражада қисқарса, давлат армияни шакллантириш ва қўллаб-қувватлаш имкониятини йўқотади. Муаллиф таъбири билан айтганда, Украина "енгиб бўлмас инсон ресурсларининг таркибий номутаносиблиги"га дуч келмоқда.
Евростат маълумотларига кўра, Европада 4,5 миллионга яқин украиналик "вақтинчалик ҳимоя" остида. Аммо уларни қайтариш ҳам муаммони тўлиқ ҳал қилмайди.
Статистикага кўра, Европага кетганлар орасида фронтга юбориб бўлмайдиган болалар ва ёшлар, шунингдек, фертил ёшдаги аёллар катта улушни ташкил этади. Уларнинг аксарияти олий маълумотли бўлиб, янги муҳитга нисбатан осон мослашади. Шу сабабли уларнинг қайтиш эҳтимоли ҳам паст.
Ҳатто CNN ҳам Украина "бевалар ва етимлар мамлакати"га айланиб бораётгани ва "демографик фалокат" томон ҳаракатланаётганини таъкидлаган.
Июль охирида Карнеги жамғармаси* Украина аҳолисини Африка, Осиё ёки Лотин Америкасидан келадиган мигрантлар ҳисобига тўлдириш мавзусини яна кўтарди. Украина Демография ва ижтимоий тадқиқотлар институти директори Элла Либанова аҳолини 30 миллион даражасида ушлаб туриш учун ҳар йили 300 мингга яқин мигрант жалб қилиш кераклигини айтган эди.
Украина мудофаа вазирлигининг собиқ раҳбари Фёдоров эса ҳужумчи қўшинларнинг 50 фоизини чет элликлар билан алмаштириш режаларини тилга олган.
Қизиғи шундаки, Европа Иттифоқига аъзо бўлиш ҳам демографик вазиятни янада оғирлаштириши мумкин.
"Халқ хизматкори" сериалида президент ЕИ Украина фуқаролари учун визасиз режимни маъқуллаганини эълон қилади ва эртаси куни мамлакатда деярли ёлғиз қолганини кўради. Мутахассисларнинг айримлари худди шу сценарий ҳақиқий ҳаётда ҳам такрорланиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Ҳаммаси бутунлай бошқача бўлиши мумкин эди — Россия бу ҳақда кўп марта огоҳлантирган.
Тинчлик, дўстлик, яхши қўшничилик ва озчиликларни ҳурмат қилиш ўрнига Украина ақлсизлик, уруш ва нафратни танлади. Энди эса экканини ўрмоқда.
* Россияда хорижий агент вазифасини бажарувчи ташкилот ва РФда номақбул деб тан олинган.