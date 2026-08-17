https://sputniknews.uz/20260817/mirziyoev-khorazm-tashrif-59760594.html
Мирзиёев Хоразмга ташриф буюрди — вилоятда нималар ўзгаради
Мирзиёев Хоразмга ташриф буюрди — вилоятда нималар ўзгаради
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Хоразмга ташрифи давомида аэропорт, транспорт, касбий таълим ва саноат лойиҳалари билан танишди. Улар ҳудудда туризм ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришга қаратилган.
2026-08-17T17:14+0500
2026-08-17T17:14+0500
2026-08-17T17:14+0500
хоразм вилояти
шавкат мирзиёев
иқтисод
темир йўл
хива
урганч
аэропорт
ташриф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59757834_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_01119913a07e3bc6bb2d2d47ee6cb938.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Хоразм вилоятига ташрифи Урганч халқаро аэропортидаги йирик реконструкция лойиҳаси билан танишишдан бошланди. Кейин давлат раҳбари янги ишлаб чиқариш корхонаси, касбий таълим мажмуаси ва транспорт инфратузилмаси объектларини кўздан кечирди.Урганч аэропортини модернизация қилишга 264 млн доллар йўналтирилган. Лойиҳа якунлангач, унинг қуввати соатига 300 нафардан 1 300 нафар йўловчигача ошади. Ташрифнинг навбатдаги манзилларидан бири Урганч туманидаги “Тилло домор” корхонаси бўлди. 11 млн долларлик мажмуа йилига қарийб 100 млрд сўмлик маҳсулот ишлаб чиқариш қувватига эга. Бу ерда 70 дан ортиқ турдаги сут маҳсулоти тайёрланмоқда, 120 киши иш билан таъминланган. Президент Урганч шаҳридаги Хоразм илғор касбий маҳорат техникуми ва Касблар шаҳарчасида ҳам бўлди. 72,4 млрд сўмга барпо этилган техникум 1 100 ўринга мўлжалланган. Бу ерда Германия, Швейцария, Буюк Британия, Хитой ва Жанубий Корея дастурлари асосида 11 йўналиш бўйича кадрлар тайёрланади. Вилоятдаги бошқа таълим муассасаларининг қарийб 4 300 нафар ўқувчиси ҳам шу ерда амалиёт ўтайди.Хоразмда сайёҳлар ҳаракатини енгиллаштириш учун транспорт боғлиқлиги ҳам кучайтирилмоқда. Урганч халқаро аэропортини темир йўл тармоғи билан боғлаш, Урганч–Хива йўналишида жамоат транспортини янгилаш ишлари амалга оширилмоқда. Шу тариқа, ташрифда асосий эътибор Хоразмга кўпроқ сайёҳ жалб қилиш, улар учун транспортни қулайлаштириш, шу билан бирга ҳудудда кадрлар тайёрлаш ва қайта ишлаш саноатини кенгайтиришга қаратилган лойиҳаларга қаратилди.
https://sputniknews.uz/20260304/khwarazm-rivojlantirish-vazifalar-56083836.html
хоразм вилояти
хива
урганч
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59757834_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_a324c56b9e99be2425decd6fab5f2e83.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
хоразм вилояти, шавкат мирзиёев, иқтисод, темир йўл, хива, урганч, аэропорт, ташриф
хоразм вилояти, шавкат мирзиёев, иқтисод, темир йўл, хива, урганч, аэропорт, ташриф
Мирзиёев Хоразмга ташриф буюрди — вилоятда нималар ўзгаради
Президентнинг Хоразмга ташрифида аэропортни модернизация қилиш, транспортни ривожлантириш, янги кадрлар тайёрлаш ва ишлаб чиқаришни кенгайтириш лойиҳалари тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёевнинг Хоразм вилоятига ташрифи Урганч халқаро аэропортидаги йирик реконструкция лойиҳаси билан танишишдан бошланди
. Кейин давлат раҳбари янги ишлаб чиқариш корхонаси, касбий таълим мажмуаси ва транспорт инфратузилмаси объектларини кўздан кечирди.
Урганч аэропортини модернизация қилишга 264 млн доллар йўналтирилган. Лойиҳа якунлангач, унинг қуввати соатига 300 нафардан 1 300 нафар йўловчигача ошади.
Boeing 747 ва Airbus A350 каби йирик самолётларни қабул қилиш, Хоразмга узоқ масофали тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўйиш имкони пайдо бўлади. 18 та самолёт тураргоҳи, бизнес-зал, Duty free, чегара ва виза бўлимлари ҳам ташкил этилади.
Ташрифнинг навбатдаги манзилларидан бири Урганч туманидаги “Тилло домор” корхонаси бўлди. 11 млн долларлик мажмуа йилига қарийб 100 млрд сўмлик маҳсулот ишлаб чиқариш қувватига эга. Бу ерда 70 дан ортиқ турдаги сут маҳсулоти тайёрланмоқда, 120 киши иш билан таъминланган.
Президент Урганч шаҳридаги Хоразм илғор касбий маҳорат техникуми ва Касблар шаҳарчасида ҳам бўлди. 72,4 млрд сўмга барпо этилган техникум 1 100 ўринга мўлжалланган. Бу ерда Германия, Швейцария, Буюк Британия, Хитой ва Жанубий Корея дастурлари асосида 11 йўналиш бўйича кадрлар тайёрланади. Вилоятдаги бошқа таълим муассасаларининг қарийб 4 300 нафар ўқувчиси ҳам шу ерда амалиёт ўтайди.
Хоразмда сайёҳлар ҳаракатини енгиллаштириш учун транспорт боғлиқлиги ҳам кучайтирилмоқда. Урганч халқаро аэропортини темир йўл тармоғи билан боғлаш, Урганч–Хива йўналишида жамоат транспортини янгилаш ишлари амалга оширилмоқда.
Аэропортни Хива билан боғлайдиган қарийб 11 километрлик электрлаштирилган темир йўл лойиҳаси ҳам шу мақсадга хизмат қилади.
Шу тариқа, ташрифда асосий эътибор Хоразмга кўпроқ сайёҳ жалб қилиш, улар учун транспортни қулайлаштириш, шу билан бирга ҳудудда кадрлар тайёрлаш ва қайта ишлаш саноатини кенгайтиришга қаратилган лойиҳаларга қаратилди.