Uzum, Yandex Go, Oqtepa Lavash: Тошкентда 39 тадбиркор тақдирланди
© SputnikХокимият города Ташкента
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Мукофотланганлар орасида IT, авиация, умумий овқатланиш, тиббиёт, таълим ва саноат компаниялари вакиллари бор.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Тадбиркорлар куни муносабати билан Тошкент шаҳрида фаолият юритаётган 39 нафар тадбиркорга давлат мукофотлари топширилди. Улар орасида Uzum, Yandex Go, Oqtepa Lavash, Dodo Pizza, Centrum Air, Sofizar каби таниқли брендлар раҳбарлари ва асосчилари бор.
Мукофотланган тадбиркорлар ахборот технологиялари, авиация, умумий овқатланиш, тиббиёт, таълим, меҳмонхона бизнеси, енгил саноат, коммунал хизмат ва бошқа йўналишларда фаолият юритади.
Энг йирик компаниялардан бири — Uzum. Компания маълумотига кўра, экотизим корхоналарида 14 мингдан ортиқ киши ишлайди. Uzum 2025 йилни 176 млн доллар соф фойда билан якунлаган. Компаниянинг бош директори Жасур Жумаев “Фаол тадбиркор” кўкрак нишони билан тақдирланди.
Centrum Air ва My Freighter асосчиси Абдулазиз Абдураҳмонов “Дўстлик” орденига сазовор бўлди. Centrum Air паркида 16 та самолёт бор, авиакомпания 55 дан ортиқ йўналишда парвоз қилади ва шу пайтгача 3 млндан зиёд йўловчи ташиган.
Oqtepa Lavash асосчиси Беҳзод Ғуломов ҳам “Фаол тадбиркор” кўкрак нишонини олди. Тармоқ Ўзбекистоннинг 11 шаҳрида 97 та филиалга эга. Солиқ қўмитаси маълумотларига таянган очиқ манбаларга кўра, Oqtepa Lavash 2026 йилнинг биринчи ярмида 20 млрд сўм солиқ тўлаган.
Мукофотларни Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзоқов топширди. Тадбиркорларга “Дўстлик” ва “Мардлик” орденлари, “Соғлом турмуш”, “Келажак бунёдкори”, “Шуҳрат” медаллари ҳамда “Фаол тадбиркор” кўкрак нишони берилди. Президент фармони, “Фаол тадбиркор” рўйхати.
Барча компания ва брендлар
“Фаол тадбиркор” кўкрак нишони:
Diva teks
Qo‘noq Hotels
“Носирхон-Муслим”
Baner Print
Greenleaf Products
Isko
Sofizar
Mirzo Bobur
Rubber Plast Pharm
Oqtepa Lavash
Uzum Technologies
Trust Communal
Dodo Pizza Tashkent
Edu Action
Mavis Global
Health Line
Asia Kandi
Nano хусусий клиникаси
Eman
“Ижод-ижод”
IT-Alliance SWS
Al Muamalat Consulting
Electronic Autonomous Solutions
YandexGo UB
Давлат орден ва медаллари:
My Freighter
Centrum Air
United Soft
Atabaevs Production
Intest Max
East-Games
Barakat-Alfa
Global Export Company
Brio Group
Cinema Store
Xon Films
Design Studio
Ahmad Oltin Jo‘ja
Fayz миллий таомлар тармоғи
Tasnif Group
Makiz Baraka
Мукофотланган тадбиркорлар ахборот технологиялари, авиация, умумий овқатланиш, тиббиёт, таълим, меҳмонхона бизнеси, енгил саноат, коммунал хизмат ва бошқа йўналишларда фаолият юритади.
Энг йирик компаниялардан бири — Uzum. Компания маълумотига кўра, экотизим корхоналарида 14 мингдан ортиқ киши ишлайди. Uzum 2025 йилни 176 млн доллар соф фойда билан якунлаган. Компаниянинг бош директори Жасур Жумаев “Фаол тадбиркор” кўкрак нишони билан тақдирланди.
Centrum Air ва My Freighter асосчиси Абдулазиз Абдураҳмонов “Дўстлик” орденига сазовор бўлди. Centrum Air паркида 16 та самолёт бор, авиакомпания 55 дан ортиқ йўналишда парвоз қилади ва шу пайтгача 3 млндан зиёд йўловчи ташиган.
Oqtepa Lavash асосчиси Беҳзод Ғуломов ҳам “Фаол тадбиркор” кўкрак нишонини олди. Тармоқ Ўзбекистоннинг 11 шаҳрида 97 та филиалга эга. Солиқ қўмитаси маълумотларига таянган очиқ манбаларга кўра, Oqtepa Lavash 2026 йилнинг биринчи ярмида 20 млрд сўм солиқ тўлаган.
Мукофотларни Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзоқов топширди. Тадбиркорларга “Дўстлик” ва “Мардлик” орденлари, “Соғлом турмуш”, “Келажак бунёдкори”, “Шуҳрат” медаллари ҳамда “Фаол тадбиркор” кўкрак нишони берилди. Президент фармони, “Фаол тадбиркор” рўйхати.
Барча компания ва брендлар
“Фаол тадбиркор” кўкрак нишони:
Diva teks
Qo‘noq Hotels
“Носирхон-Муслим”
Baner Print
Greenleaf Products
Isko
Sofizar
Mirzo Bobur
Rubber Plast Pharm
Oqtepa Lavash
Uzum Technologies
Trust Communal
Dodo Pizza Tashkent
Edu Action
Mavis Global
Health Line
Asia Kandi
Nano хусусий клиникаси
Eman
“Ижод-ижод”
IT-Alliance SWS
Al Muamalat Consulting
Electronic Autonomous Solutions
YandexGo UB
Давлат орден ва медаллари:
My Freighter
Centrum Air
United Soft
Atabaevs Production
Intest Max
East-Games
Barakat-Alfa
Global Export Company
Brio Group
Cinema Store
Xon Films
Design Studio
Ahmad Oltin Jo‘ja
Fayz миллий таомлар тармоғи
Tasnif Group
Makiz Baraka