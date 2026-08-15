https://sputniknews.uz/20260815/ozbekistonning-rossiya-mintaqalariga-biznes-missiyasi-natijalari-59720173.html
Ўзбекистоннинг Россия минтақаларига бизнес миссияси натижалари — видео
Ўзбекистоннинг Россия минтақаларига бизнес миссияси натижалари — видео
Sputnik Ўзбекистон
Бизнес миссия давомида 170 млн долларлик шартномалар имзоланган ва айрим лойиҳаларни аллақачон амалга ошириш бошланган. 15.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-15T12:36+0500
2026-08-15T12:36+0500
2026-08-15T12:36+0500
видео
иқтисод
бизнес
ўзбекистон - россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0f/59719988_44:0:1848:1015_1920x0_80_0_0_2f00a0be875e52bb1cc1a368591d2019.jpg
ТОШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Ўтган ҳафта 100 дан ортиқ Ўзбекистонлик тадбиркорлар Татаристон, Бошқирдистон ва Самара вилоятига ташриф буюришди. Бизнес миссиясининг дастлабки натижалари ва келгусидаги ҳамкорлик истиқболлари Sputnik матбуот марказида муҳокама қилинди.Ривожланиши мумкин бўлган соҳалардан бири бу Россия бозорига ўзбек маҳсулотларини етказиб беришдир. Масалан, консерваланган палов узоқ сақлаш муддати ва ташиш қулайлиги туфайли россиялик истеъмолчилар учун қизиқарли бўлиши мумкин.Ўзбекистондаги Россия савдо миссиясида Бошқирдистон вакили Алберт Шайхутдиновнинг таъкидлашича, ушбу форматга қизиқиш Россияда ўзбек ошхонасининг машҳурлиги ва тайёр овқатларга талабнинг ортиб бориши билан боғлиқ бўлиши мумкин.Ўзбекистон сабзавот, мева, қуритилган мевалар ва тайёр озиқ-овқат маҳсулотларини, Бошқирдистон эса ўсимлик ёғи, гўшт, сут маҳсулотлари, дон ва озуқани етказиб беришни кўпайтириши мумкин.Шайхутдиновнинг сўзларига кўра, музокаралардан амалга оширишга ўтган аниқ қўшма лойиҳалар аллақачон мавжуд. Тошкент вилоятининг Бекобод туманида Бошқирдистон саноат парки қурилмоқда. Бошқирдистондаги "Алга" махсус иқтисодий зонасида маиший техника ишлаб чиқариш бўйича "Премьер Элестротех" заводи режалаштирилган. Ўз навбатида, агросаноат соҳасида Тошкент вилояти чорвачилик мажмуаси Бошқирдистоннинг Иглин туманида очиляпти.Айнан шу учта лойиҳа товар айланмасини ошириш бўйича улкан режаларимизни рўёбга чиқаришни бошлади.Албатта, савдо уйининг очилиши ҳисобига амалда бу кўрсаткич янада ошади.Шунингдек, Бошқирдистон вакили ўзбекистонлик ҳамкорларининг ишончи учун миннатдорлик билдирди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0f/59719988_269:0:1622:1015_1920x0_80_0_0_cf3e4e745743710e7128025e7a5b3361.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, иқтисод, бизнес, ўзбекистон - россия, видео
видео, иқтисод, бизнес, ўзбекистон - россия, видео
Ўзбекистоннинг Россия минтақаларига бизнес миссияси натижалари — видео
Эксклюзив
Бизнес миссия давомида 170 млн долларлик шартномалар имзоланган ва айрим лойиҳаларни аллақачон амалга ошириш бошланган.
ТОШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Ўтган ҳафта 100 дан ортиқ Ўзбекистонлик тадбиркорлар Татаристон, Бошқирдистон ва Самара вилоятига ташриф буюришди. Бизнес миссиясининг дастлабки натижалари ва келгусидаги ҳамкорлик истиқболлари Sputnik матбуот марказида муҳокама қилинди.
Ўзбекистон Савдо-саноат палатасининг Экспортга кўмаклашиш ва сертификатлаш департаменти бошлиғи Отабек Ахматовнинг сўзларига кўра, бизнес миссиясидан сўнг умумий қиймати 170 миллион доллардан ортиқ бўлган лойиҳалар бўйича дастлабки келишувларга эришилган.
Ривожланиши мумкин бўлган соҳалардан бири бу Россия бозорига ўзбек маҳсулотларини етказиб беришдир. Масалан, консерваланган палов узоқ сақлаш муддати ва ташиш қулайлиги туфайли россиялик истеъмолчилар учун қизиқарли бўлиши мумкин.
Ўзбекистондаги Россия савдо миссиясида Бошқирдистон вакили Алберт Шайхутдиновнинг таъкидлашича, ушбу форматга қизиқиш Россияда ўзбек ошхонасининг машҳурлиги ва тайёр овқатларга талабнинг ортиб бориши билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Ўзбекистон сабзавот, мева, қуритилган мевалар ва тайёр озиқ-овқат маҳсулотларини, Бошқирдистон эса ўсимлик ёғи, гўшт, сут маҳсулотлари, дон ва озуқани етказиб беришни кўпайтириши мумкин.
Шайхутдиновнинг сўзларига кўра, музокаралардан амалга оширишга ўтган аниқ қўшма лойиҳалар аллақачон мавжуд. Тошкент вилоятининг Бекобод туманида Бошқирдистон саноат парки қурилмоқда. Бошқирдистондаги "Алга" махсус иқтисодий зонасида маиший техника ишлаб чиқариш бўйича "Премьер Элестротех" заводи режалаштирилган.
Ўз навбатида, агросаноат соҳасида Тошкент вилояти чорвачилик мажмуаси Бошқирдистоннинг Иглин туманида очиляпти.
Айнан шу учта лойиҳа товар айланмасини ошириш бўйича улкан режаларимизни рўёбга чиқаришни бошлади.
Албатта, савдо уйининг очилиши ҳисобига амалда бу кўрсаткич янада ошади.
Чунки, бизнинг вазифамиз – бизнес билан бизнеснинг ҳар бир учрашуви амалий натижага олиб чиқилиши, яъни суҳбатлар шартномага, маҳаллийлаштиришга ва аниқ лойиҳаларга айланишини таъминлашдир. Биз бу йўлда изчил ҳаракат қиляпмиз, деди Шайхутдинов.
Шунингдек, Бошқирдистон вакили ўзбекистонлик ҳамкорларининг ишончи учун миннатдорлик билдирди.