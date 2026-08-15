https://sputniknews.uz/20260815/kievga-qurol-etkazib-berish-moskva-va-anqara-munosabatlarini-buzishi-muqarrar--zaxarova-59727358.html
Киевга қурол етказиб бериш Москва ва Анқара муносабатларини бузиши муқаррар — Захарова
Киевга қурол етказиб бериш Москва ва Анқара муносабатларини бузиши муқаррар — Захарова
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Конгресси Туркия орқали Украинага катта партия қурол-аслаҳа етказиб беришни режалаштирмоқда. 15.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-15T18:55+0500
2026-08-15T18:55+0500
2026-08-15T18:58+0500
россия
туркия
ақш
украина
қурол-яроғ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59619204_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ac01042b16c97df8105187f48db8e136.jpg
ТОШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. АҚШнинг Туркия орқали Украинага қурол етказиб бериш режалари Москва ва Анқара муносабатларини бузиши муқаррар, деди Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Mария Захарова журналистнинг саволига жавобан. Савол: Сўнгги пайтларда Украинага ҳозирда Туркия армияси ихтиёрида бўлган Америкада ишлаб чиқарилган қурол-яроғ ва ўқ-дориларнинг катта партиясини топшириш мумкинлиги ҳақида хавотирли маълумотлар келмоқда. Бунга қандай изоҳ берасиз?Захарова: АҚШ Конгресси томонидан яқинда эълон қилинган ҳужжатларга қараганда, ҳужумкор қуролларни ўз ичига олган жиддий арсенал ҳақида гап кетмоқда.Шуни таъкидлаш керакки, ҳужум қуролларнинг бундай катта партиясини "етказиб бериш" ҳолатлари ва шартлари жуда зиддиятли бўлиб қолмоқда.Катта ҳажмдаги ҳалокатли қуролларни Киевга қайта экспорт қилиш ғояси кимга тегишли эканини ва бу қандай ва қачон амалга ошириш режалаштирилгани номаълум. Ниҳоят, келишув иштирокчилари, АҚШ ва Туркия расмийларини Бандера режимининг азобини узайтириш ва янада кўпроқ одамларнинг ҳаётини олиб кетиш учун яна бир "Пандора қутиси"ни очишга нима ундаган?Ваҳоланки, АҚШ ҳам Туркия ҳам Украина инқирозини ҳал қилишда алоҳида роль ўйнашни талаб қилаётган, сиёсий ва дипломатик ечим топишни устувор деб эълон қилган мамлакатлар.Зеленский хунтасини қуроллар билан таъминлаш — Россиянинг адолатли сценарийси бўйича махсус ҳарбий операцияни давом этиши ва натижаларига сезиларли таъсир кўрсатишга қодир эмас.Тинчликпарварлик риторикасидан фойдаланишга уринишлар, шу билан бирга Украина нацистларига қурол етказиб бериш муқаррар равишда ўзаро ишончни йўқ қилади, айниқса Туркия вакилларининг Туркия Киевга "ҳалокатли" таъминотдан қочаётгани ҳақидаги бир неча бор ишонтирганларини ҳисобга олсак.Россия Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ Конгресси томонидан эълон қилинган маълумотлар бўйича Вашингтон ва Анқарадан тушунтириш сўради.
туркия
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59619204_39:0:1176:853_1920x0_80_0_0_afb2394d70ad9628568ae7aece53d598.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, туркия, ақш, украина, қурол-яроғ
россия, туркия, ақш, украина, қурол-яроғ
Киевга қурол етказиб бериш Москва ва Анқара муносабатларини бузиши муқаррар — Захарова
18:55 15.08.2026 (янгиланди: 18:58 15.08.2026)
АҚШ Конгресси Туркия орқали Украинага катта партия қурол-аслаҳа етказиб беришни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
АҚШнинг Туркия орқали Украинага қурол етказиб бериш режалари Москва ва Анқара муносабатларини бузиши муқаррар, деди Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Mария Захарова журналистнинг саволига жавобан.
Савол: Сўнгги пайтларда Украинага ҳозирда Туркия армияси ихтиёрида бўлган Америкада ишлаб чиқарилган қурол-яроғ ва ўқ-дориларнинг катта партиясини топшириш мумкинлиги ҳақида хавотирли маълумотлар келмоқда. Бунга қандай изоҳ берасиз?
Захарова: АҚШ Конгресси томонидан яқинда эълон қилинган ҳужжатларга қараганда, ҳужумкор қуролларни ўз ичига олган жиддий арсенал ҳақида гап кетмоқда.
Хусусан, 12та ёппасига ўт очиш ракета тизимлари ва улар учун 2500 дан ортиқ аниқ бошқарилмайдиган кластерли ўқ-дорилар, 47 000 та 203 мм кластерли артиллерия снарядлари ва 70 та АТАСМС тактик ракеталари тилга олинган.
Шуни таъкидлаш керакки, ҳужум қуролларнинг бундай катта партиясини "етказиб бериш" ҳолатлари ва шартлари жуда зиддиятли бўлиб қолмоқда.
Катта ҳажмдаги ҳалокатли қуролларни Киевга қайта экспорт қилиш ғояси кимга тегишли эканини ва бу қандай ва қачон амалга ошириш режалаштирилгани номаълум. Ниҳоят, келишув иштирокчилари, АҚШ ва Туркия расмийларини Бандера режимининг азобини узайтириш ва янада кўпроқ одамларнинг ҳаётини олиб кетиш учун яна бир "Пандора қутиси"ни очишга нима ундаган?
Ваҳоланки, АҚШ ҳам Туркия ҳам Украина инқирозини ҳал қилишда алоҳида роль ўйнашни талаб қилаётган, сиёсий ва дипломатик ечим топишни устувор деб эълон қилган мамлакатлар.
Зеленский хунтасини қуроллар билан таъминлаш — Россиянинг адолатли сценарийси бўйича махсус ҳарбий операцияни давом этиши ва натижаларига сезиларли таъсир кўрсатишга қодир эмас.
Бироқ, бундай таъминотдан кўп томонлама зарар етказиши муқаррар. Киев расмийлари нафақат қурбонлар ва вайронагарчиликларни, балки Вашингтон ва Анқара билан икки томонлама муносабатларимизга жиддий зарар етказмоқчи.
Тинчликпарварлик риторикасидан фойдаланишга уринишлар, шу билан бирга Украина нацистларига қурол етказиб бериш муқаррар равишда ўзаро ишончни йўқ қилади, айниқса Туркия вакилларининг Туркия Киевга "ҳалокатли" таъминотдан қочаётгани ҳақидаги бир неча бор ишонтирганларини ҳисобга олсак.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ Конгресси томонидан эълон қилинган маълумотлар бўйича Вашингтон ва Анқарадан тушунтириш сўради.