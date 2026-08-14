"Она юрт уфқларининг нури": Тошкентда Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси очилди

Тошкент Фотосуратлар уйида Абдуқаҳҳор Мажидовнинг 60 йиллигига бағишланган "Она юрт уфқларининг нури" кўргазмаси очилди.Кўргазманинг асосини она юрт манзаралари — тоғлар, қишлоқ уйлари, шинам ҳовлилар, дала йўллари ва гуллаган боғлар тасвири ташкил этади. Рассом оддий ва ҳаётий манзаралардаги ўзига хос гўзалликни очиб, табиат кайфиятини ранглар, ҳаво муҳити ва ўзгарувчан табиий ёруғлик орқали ифодалайди.Абдуқаҳҳор Мажидов асосан пленэрда, бевосита табиат қўйнида ижод қилади. Унинг услуби эркин мўйқалам зарблари, ранг-баранг фактура ва нозик колористик ҳис билан ажралиб туради. Натура билан бевосита ишлаш рассомга илк таассуротнинг табиийлиги ва манзаранинг жонли ҳолатини асарларида сақлаб қолиш имконини беради.Экспозициядан Самарқанд ва Бухоронинг меъморий обидаларига бағишланган асарлар ҳам ўрин олган. Уларда тарихий иншоотлар атрофдаги табиий муҳит билан уйғунлашиб, рассом эътиборини меъморчиликнинг ўзи билан бирга ёруғлик, ҳаво ва макон ўртасидаги муносабат ҳам жалб этади.Юбилей кўргазмаси томошабинларга Абдуқаҳҳор Мажидовнинг кўп йиллик ижодий йўлини кузатиш, унинг бадиий дунёси ва манзара жанрига бўлган садоқати билан яқиндан танишиш имконини беради. Рассом ижодида табиат, она юрт ва атроф-муҳитни синчковлик билан кузатиш асосий илҳом манбаи бўлиб қолмоқда.Рассом ҳақидаАбдуқаҳҳор Мажидов 1966 йилда Тошкент шаҳрида туғилган. 1985 йилда П.П. Беньков номидаги Республика рассомлик билим юртини тамомлаган. Кўп йиллар давомида санъат мактабида дарс бериб, педагогик фаолиятни ижодий амалиёт билан бирга олиб борган.У Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, "Рассом ва табиат", "Наврўз" каби республика кўргазмалари, шунингдек, Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистонда ўтказилган халқаро пленэрларнинг доимий иштирокчисидир.
Кўргазманинг асосини она юрт манзаралари — тоғлар, қишлоқ уйлари, шинам ҳовлилар, дала йўллари ва гуллаган боғлар тасвири ташкил этади. Рассом оддий ва ҳаётий манзаралардаги ўзига хос гўзалликни очиб, табиат кайфиятини ранглар, ҳаво муҳити ва ўзгарувчан табиий ёруғлик орқали ифодалайди.
"Нур табиатнинг кайфияти, уйғунлиги ва ранг-баранглигини очиб беришга хизмат қилувчи муҳим бадиий воситага айланади", — дейилади кўргазма аннотациясида.
Абдуқаҳҳор Мажидов асосан пленэрда, бевосита табиат қўйнида ижод қилади. Унинг услуби эркин мўйқалам зарблари, ранг-баранг фактура ва нозик колористик ҳис билан ажралиб туради. Натура билан бевосита ишлаш рассомга илк таассуротнинг табиийлиги ва манзаранинг жонли ҳолатини асарларида сақлаб қолиш имконини беради.
Экспозициядан Самарқанд ва Бухоронинг меъморий обидаларига бағишланган асарлар ҳам ўрин олган. Уларда тарихий иншоотлар атрофдаги табиий муҳит билан уйғунлашиб, рассом эътиборини меъморчиликнинг ўзи билан бирга ёруғлик, ҳаво ва макон ўртасидаги муносабат ҳам жалб этади.
Юбилей кўргазмаси томошабинларга Абдуқаҳҳор Мажидовнинг кўп йиллик ижодий йўлини кузатиш, унинг бадиий дунёси ва манзара жанрига бўлган садоқати билан яқиндан танишиш имконини беради. Рассом ижодида табиат, она юрт ва атроф-муҳитни синчковлик билан кузатиш асосий илҳом манбаи бўлиб қолмоқда.
Рассом ҳақида
Абдуқаҳҳор Мажидов 1966 йилда Тошкент шаҳрида туғилган. 1985 йилда П.П. Беньков номидаги Республика рассомлик билим юртини тамомлаган. Кўп йиллар давомида санъат мактабида дарс бериб, педагогик фаолиятни ижодий амалиёт билан бирга олиб борган.
У Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, "Рассом ва табиат", "Наврўз" каби республика кўргазмалари, шунингдек, Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистонда ўтказилган халқаро пленэрларнинг доимий иштирокчисидир.