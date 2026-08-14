Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260814/ona-yurt-ufqlarining-nuri-toshkentda-abduqahhor-majidov-korgazmasi-ochildi-59694358.html
"Она юрт уфқларининг нури": Тошкентда Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси очилди
"Она юрт уфқларининг нури": Тошкентда Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент Фотосуратлар уйида Абдуқаҳҳор Мажидовнинг 60 йиллигига бағишланган "Она юрт уфқларининг нури" шахсий кўргазмаси очилди. Экспозициядан турли йилларда ижодий сафар ва пленэрларда яратилган 40 дан ортиқ асар ўрин олди.
2026-08-14T19:22+0500
2026-08-14T19:22+0500
фото
рассом
санъат
маданият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0e/59690309_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_3af90e82a8fd005b354679ffac28e7a1.jpg
Тошкент Фотосуратлар уйида Абдуқаҳҳор Мажидовнинг 60 йиллигига бағишланган "Она юрт уфқларининг нури" кўргазмаси очилди.Кўргазманинг асосини она юрт манзаралари — тоғлар, қишлоқ уйлари, шинам ҳовлилар, дала йўллари ва гуллаган боғлар тасвири ташкил этади. Рассом оддий ва ҳаётий манзаралардаги ўзига хос гўзалликни очиб, табиат кайфиятини ранглар, ҳаво муҳити ва ўзгарувчан табиий ёруғлик орқали ифодалайди.Абдуқаҳҳор Мажидов асосан пленэрда, бевосита табиат қўйнида ижод қилади. Унинг услуби эркин мўйқалам зарблари, ранг-баранг фактура ва нозик колористик ҳис билан ажралиб туради. Натура билан бевосита ишлаш рассомга илк таассуротнинг табиийлиги ва манзаранинг жонли ҳолатини асарларида сақлаб қолиш имконини беради.Экспозициядан Самарқанд ва Бухоронинг меъморий обидаларига бағишланган асарлар ҳам ўрин олган. Уларда тарихий иншоотлар атрофдаги табиий муҳит билан уйғунлашиб, рассом эътиборини меъморчиликнинг ўзи билан бирга ёруғлик, ҳаво ва макон ўртасидаги муносабат ҳам жалб этади.Юбилей кўргазмаси томошабинларга Абдуқаҳҳор Мажидовнинг кўп йиллик ижодий йўлини кузатиш, унинг бадиий дунёси ва манзара жанрига бўлган садоқати билан яқиндан танишиш имконини беради. Рассом ижодида табиат, она юрт ва атроф-муҳитни синчковлик билан кузатиш асосий илҳом манбаи бўлиб қолмоқда.Рассом ҳақидаАбдуқаҳҳор Мажидов 1966 йилда Тошкент шаҳрида туғилган. 1985 йилда П.П. Беньков номидаги Республика рассомлик билим юртини тамомлаган. Кўп йиллар давомида санъат мактабида дарс бериб, педагогик фаолиятни ижодий амалиёт билан бирга олиб борган.У Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, "Рассом ва табиат", "Наврўз" каби республика кўргазмалари, шунингдек, Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистонда ўтказилган халқаро пленэрларнинг доимий иштирокчисидир.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0e/59690309_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_ecbe0709771eea6c85edc7d11b4bfd34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, рассом, санъат, маданият, ўзбекистон, фото
фото, рассом, санъат, маданият, ўзбекистон, фото

"Она юрт уфқларининг нури": Тошкентда Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси очилди

19:22 14.08.2026
Oбуна бўлиш
Экспозициядан турли йилларда яратилган 40 тадан ортиқ асар ўрин олди.
Тошкент Фотосуратлар уйида Абдуқаҳҳор Мажидовнинг 60 йиллигига бағишланган "Она юрт уфқларининг нури" кўргазмаси очилди.
Кўргазманинг асосини она юрт манзаралари — тоғлар, қишлоқ уйлари, шинам ҳовлилар, дала йўллари ва гуллаган боғлар тасвири ташкил этади. Рассом оддий ва ҳаётий манзаралардаги ўзига хос гўзалликни очиб, табиат кайфиятини ранглар, ҳаво муҳити ва ўзгарувчан табиий ёруғлик орқали ифодалайди.

"Нур табиатнинг кайфияти, уйғунлиги ва ранг-баранглигини очиб беришга хизмат қилувчи муҳим бадиий воситага айланади", — дейилади кўргазма аннотациясида.

Абдуқаҳҳор Мажидов асосан пленэрда, бевосита табиат қўйнида ижод қилади. Унинг услуби эркин мўйқалам зарблари, ранг-баранг фактура ва нозик колористик ҳис билан ажралиб туради. Натура билан бевосита ишлаш рассомга илк таассуротнинг табиийлиги ва манзаранинг жонли ҳолатини асарларида сақлаб қолиш имконини беради.
Экспозициядан Самарқанд ва Бухоронинг меъморий обидаларига бағишланган асарлар ҳам ўрин олган. Уларда тарихий иншоотлар атрофдаги табиий муҳит билан уйғунлашиб, рассом эътиборини меъморчиликнинг ўзи билан бирга ёруғлик, ҳаво ва макон ўртасидаги муносабат ҳам жалб этади.
Юбилей кўргазмаси томошабинларга Абдуқаҳҳор Мажидовнинг кўп йиллик ижодий йўлини кузатиш, унинг бадиий дунёси ва манзара жанрига бўлган садоқати билан яқиндан танишиш имконини беради. Рассом ижодида табиат, она юрт ва атроф-муҳитни синчковлик билан кузатиш асосий илҳом манбаи бўлиб қолмоқда.
Рассом ҳақида
Абдуқаҳҳор Мажидов 1966 йилда Тошкент шаҳрида туғилган. 1985 йилда П.П. Беньков номидаги Республика рассомлик билим юртини тамомлаган. Кўп йиллар давомида санъат мактабида дарс бериб, педагогик фаолиятни ижодий амалиёт билан бирга олиб борган.
У Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, "Рассом ва табиат", "Наврўз" каби республика кўргазмалари, шунингдек, Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистонда ўтказилган халқаро пленэрларнинг доимий иштирокчисидир.
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

&quot;Она юрт уфқларининг нури&quot;: Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Она юрт уфқларининг нури": Абдуқаҳҳор Мажидов кўргазмаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0