Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260814/eoii-tailand-59700606.html
Савдодан сунъий интеллектгача: ЕОИИ Таиланд билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Савдодан сунъий интеллектгача: ЕОИИ Таиланд билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Январь-май ойларида ЕОИИ мамлакатларининг Таиланд билан товар айланмаси 1 млрд доллардан ошди. 14.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-14T15:22+0500
2026-08-14T15:22+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
еик
таиланд
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0e/59698236_0:117:1400:905_1920x0_80_0_0_b2194e0baedd05d25874144fbfdf0dba.jpg
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Таиланд бош вазирининг ўринбосари - ташқи ишлар вазири Сихасак Пхуангкеткеоу билан учрашди.Томонлар 2018 йилда имзоланган ЕИК ва Таиланд ҳукумати ўртасидаги ўзаро англашув меморандуми доирасида ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди.“2026 йилда савдо-сотиқимиз ривожида ижобий динамика сақланиб қолмоқда. Январь-май ойларида Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатларининг Таиланд билан товар айланмаси 1 млрд доллардан ошди, бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 20 фоизга кўпдир”, - деди Сагинтаев. Томонлар ЕОИИ ва Таиланд ўртасидаги рақамлаштириш, транспорт ва логистика, яшил энергетика соҳаларидаги ҳамкорликнинг юқори салоҳиятини қайд этди Таиланд Жануби-Шарқий Осиёнинг етакчи рақамли марказларидан бири ҳисобланади. ЕОИИда ҳам ушбу йўналишни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда, жумладан, 2026 йил май ойида Остона шаҳрида Евроосиё "бешлиги" давлатлари президентлари томонидан қабул қилинган Сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш тўғрисидаги қўшма баёнот доирасида. Бакитжан Сагинтаев ва Сихасак Пхуангкеткеоу ишбилармон доиралар ўртасидаги ўзаро манфаатли алоқаларни ривожлантиришни қўллаб-қувватладилар. Таъкидланишича, мулоқотнинг муҳим ўлчови АСEАН каби кўп томонлама халқаро майдонларда ҳамкорлик қилишдир. Бу иш минтақалар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг энг яхлит ва амалий кун тартибини шакллантиришга имкон беради. Учрашув якунида режалаштирилган қўшма иқтисодий ташаббусларни амалга оширишда ўзаро манфаатдорлик тасдиқланди.
https://sputniknews.uz/20260410/eik-malayziya-56824507.html
таиланд
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0e/59698236_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_9b261d7e8a18b89f77914d1f9eb64ce4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, еик, таиланд, ҳамкорлик
иқтисод, еоии, еик, таиланд, ҳамкорлик

Савдодан сунъий интеллектгача: ЕОИИ Таиланд билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда

15:22 14.08.2026
© Пресс-служба ЕЭКПредседатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пхуангкеткеоу.
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пхуангкеткеоу. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
Январь-май ойларида ЕОИИ мамлакатларининг Таиланд билан товар айланмаси 1 млрд доллардан ошди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Таиланд бош вазирининг ўринбосари - ташқи ишлар вазири Сихасак Пхуангкеткеоу билан учрашди.
Томонлар 2018 йилда имзоланган ЕИК ва Таиланд ҳукумати ўртасидаги ўзаро англашув меморандуми доирасида ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди.
“2026 йилда савдо-сотиқимиз ривожида ижобий динамика сақланиб қолмоқда. Январь-май ойларида Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатларининг Таиланд билан товар айланмаси 1 млрд доллардан ошди, бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 20 фоизга кўпдир”, - деди Сагинтаев.
Томонлар ЕОИИ ва Таиланд ўртасидаги рақамлаштириш, транспорт ва логистика, яшил энергетика соҳаларидаги ҳамкорликнинг юқори салоҳиятини қайд этди Таиланд Жануби-Шарқий Осиёнинг етакчи рақамли марказларидан бири ҳисобланади.
ЕОИИда ҳам ушбу йўналишни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда, жумладан, 2026 йил май ойида Остона шаҳрида Евроосиё "бешлиги" давлатлари президентлари томонидан қабул қилинган Сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш тўғрисидаги қўшма баёнот доирасида.
Бакитжан Сагинтаев ва Сихасак Пхуангкеткеоу ишбилармон доиралар ўртасидаги ўзаро манфаатли алоқаларни ривожлантиришни қўллаб-қувватладилар.
Таъкидланишича, мулоқотнинг муҳим ўлчови АСEАН каби кўп томонлама халқаро майдонларда ҳамкорлик қилишдир. Бу иш минтақалар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг энг яхлит ва амалий кун тартибини шакллантиришга имкон беради.
Учрашув якунида режалаштирилган қўшма иқтисодий ташаббусларни амалга оширишда ўзаро манфаатдорлик тасдиқланди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
ЕЭК и правительство Малайзии обсудили перспективные направления сотрудничества - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.04.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕИК ва Малайзия ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзолаши мумкин
10 Апрел, 16:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0