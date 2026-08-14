https://sputniknews.uz/20260814/avariya-59710895.html
Қўшни давлат энергетика тизимида юз берган авария Ўзбекистонга таъсир қилди
Қўшни давлат энергетика тизимида юз берган авария Ўзбекистонга таъсир қилди
Sputnik Ўзбекистон
Энергетика вазирлигига кўра, қўшни мамлакатнинг энергетика тизимида юз берган авария Марказий Осиё энергетика тизимига таъсир кўрсатди. Натижада Сурхондарё ва бошқа айрим вилоятларнинг электр таъминотида узилиш кузатилди. Вазирликнинг қўшимча қилишича, Сурхондарё вилоятининг электр таъминоти 80 фоизга тикланди.
2026-08-14T16:40+0500
2026-08-14T16:40+0500
2026-08-14T16:45+0500
жамият
ўзбекистон
қозоғистон
энергетика вазирлиги
электр энергияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45296173_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_2646c31c1f09e93b94f554fc703fbcda.jpg
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Сурхондарё вилояти ва республиканинг айрим ҳудудларида аварияга қарши автоматика тизими ишлаши оқибатида электр таъминотида фавқулодда узилишлар кузатилди. Бу ҳақда “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” хабар қилди.Қайд этилишича, айни пайтда тармоқларга навбатма-навбат кучланиш берилмоқда, компания мутахассислари ҳозирда юзага келган носозлик сабабларини аниқлаш ва унинг оқибатларини бартараф этиш ишларини олиб бормоқда. Тармоқларга навбатма-навбат кучланиш бериш ишлари амалга оширилмоқда.Энергетика вазирлигига кўра, қўшни мамлакатнинг энергетика тизимида юз берган авария Марказий Осиё энергетика тизимига таъсир кўрсатди. Натижада Сурхондарё ва бошқа айрим вилоятларнинг электр таъминотида узилиш кузатилди.Вазирликнинг қўшимча қилишича, Сурхондарё вилоятининг электр таъминоти 80 фоизга тикланди.Ҳозир қолган ҳудудларда ҳам электр таъминотини тўлиқ тиклаш ишлари олиб борилмоқда.Қўшни давлатлар ОАВ Бишкек, Олмаота ва Душанбе шаҳарларида ҳам электр таъминотида оммавий узилишлар кузатилгани ҳақида ёзмоқда.
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45296173_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_831c90f729942681ef3548f3a6261efe.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, қозоғистон, энергетика вазирлиги, электр энергияси
жамият, ўзбекистон, қозоғистон, энергетика вазирлиги, электр энергияси
Қўшни давлат энергетика тизимида юз берган авария Ўзбекистонга таъсир қилди
16:40 14.08.2026 (янгиланди: 16:45 14.08.2026)
Сурхондарё ва бошқа айрим вилоятларнинг электр таъминотида узилиш кузатилди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
Сурхондарё вилояти ва республиканинг айрим ҳудудларида аварияга қарши автоматика тизими ишлаши оқибатида электр таъминотида фавқулодда узилишлар кузатилди. Бу ҳақда “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” хабар қилди
.
Қайд этилишича, айни пайтда тармоқларга навбатма-навбат кучланиш берилмоқда, компания мутахассислари ҳозирда юзага келган носозлик сабабларини аниқлаш ва унинг оқибатларини бартараф этиш ишларини олиб бормоқда. Тармоқларга навбатма-навбат кучланиш бериш ишлари амалга оширилмоқда.
Энергетика вазирлигига кўра
, қўшни мамлакатнинг энергетика тизимида юз берган авария Марказий Осиё энергетика тизимига таъсир кўрсатди.
Натижада Сурхондарё ва бошқа айрим вилоятларнинг электр таъминотида узилиш кузатилди.
Вазирликнинг қўшимча қилишича, Сурхондарё вилоятининг электр таъминоти 80 фоизга тикланди.
Ҳозир қолган ҳудудларда ҳам электр таъминотини тўлиқ тиклаш ишлари олиб борилмоқда.
Қўшни давлатлар ОАВ Бишкек, Олмаота ва Душанбе шаҳарларида ҳам электр таъминотида оммавий узилишлар кузатилгани ҳақида ёзмоқда.