Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260813/kapital-bozor-qonun-59683126.html
Ўзбекистонда "Капитал бозори тўғрисида"ги янги қонун ишлаб чиқилмоқда — видео
Ўзбекистонда "Капитал бозори тўғрисида"ги янги қонун ишлаб чиқилмоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 16 боб ва 123 моддадан иборат "Капитал бозори тўғрисида"ги янги қонун тайёрланмоқда. У янги молиявий воситалар, инвестиция ва бизнес учун қўшимча имкониятларни назарда тутади.
2026-08-13T19:46+0500
2026-08-13T19:46+0500
матбуот маркази
матбуот маркази видео
облигациялар
бозор
янги қонун
молиялаштириш
иқтисод
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59683413_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_24e48b107dafa3c6d4af35aab8432888.jpg
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Ўзбекистонда капитал бозорининг ишлаш қоидаларини янгилайдиган янги комплекс қонун лойиҳаси тайёрланмоқда. Ҳужжат молиявий воситалар турларини кенгайтириш, инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва бизнес учун маблағ жалб этишнинг янги имкониятларини яратишга қаратилган.Қонун лойиҳасининг асосий қоидалари Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигида ўтказилган матбуот анжуманида тақдим этилди.Агентликнинг Капитал бозори экотизимини ривожлантириш ва регуляторлик инновациялари бўлими бошлиғи Валерий Ли Sputnik Ўзбекистон билан суҳбатда янги ҳужжат бозор иштирокчилари учун қандай имкониятлар яратиши мумкинлигини тушунтириб берди.Унинг сўзларига кўра, қонунчиликни янгилаш зарурати Ўзбекистон капитал бозорининг сўнгги йилларда сезиларли кенгайиб бораётгани билан ҳам боғлиқ.Бироқ, Валерий Ли таъкидлаганидек, мақсад хорижий моделларни тўғридан-тўғри кўчириш эмас. Энг самарали амалиётларни Ўзбекистон бозорининг ўзига хос хусусиятларига мослаштириш кўзда тутилган.Ҳужжатнинг муҳим йўналишларидан бири — инвесторлар ва компаниялар фойдаланиши мумкин бўлган молиявий воситалар турларини кенгайтириш.Лойиҳада опционлар, своплар, фьючерслар, форвардлар ва нархлар фарқи бўйича шартномалар каби воситаларни қўллаш имконияти назарда тутилган. Шунингдек, қопланган, секьюритизация қилинган ва барқарор ривожланиш облигацияларини чиқариш билан боғлиқ нормалар ҳам киритилмоқда.Янги қонун капитал бозори иштирокчилари фаолияти, инвесторларни ҳимоя қилиш ва замонавий молиявий воситалардан фойдаланиш тартибини ягона ҳуқуқий асосда белгилаб бериши кутилмоқда.Қонун қандай янгиликларни олиб келиши ва улар бизнес ҳамда инвесторларга қандай таъсир қилиши ҳақида — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59683413_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_bbd6738bf39bfc854e03bb295b43b46a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
матбуот маркази видео, облигациялар, бозор, янги қонун, молиялаштириш, видео, иқтисод, видео
матбуот маркази видео, облигациялар, бозор, янги қонун, молиялаштириш, видео, иқтисод, видео

Ўзбекистонда "Капитал бозори тўғрисида"ги янги қонун ишлаб чиқилмоқда — видео

19:46 13.08.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Янги қонун бизнес учун маблағ жалб қилиш, инвесторлар учун эса опцион, фьючерс ва бошқа молиявий воситалардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Ўзбекистонда капитал бозорининг ишлаш қоидаларини янгилайдиган янги комплекс қонун лойиҳаси тайёрланмоқда. Ҳужжат молиявий воситалар турларини кенгайтириш, инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва бизнес учун маблағ жалб этишнинг янги имкониятларини яратишга қаратилган.
Қонун лойиҳасининг асосий қоидалари Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигида ўтказилган матбуот анжуманида тақдим этилди.
Агентликнинг Капитал бозори экотизимини ривожлантириш ва регуляторлик инновациялари бўлими бошлиғи Валерий Ли Sputnik Ўзбекистон билан суҳбатда янги ҳужжат бозор иштирокчилари учун қандай имкониятлар яратиши мумкинлигини тушунтириб берди.
Унинг сўзларига кўра, қонунчиликни янгилаш зарурати Ўзбекистон капитал бозорининг сўнгги йилларда сезиларли кенгайиб бораётгани билан ҳам боғлиқ.

Янги қонун лойиҳаси 16 та боб ва 123 та моддадан иборат. Уни ишлаб чиқишда Россия, Қозоғистон, Малайзия, БАА ва Форс кўрфази давлатларининг капитал бозорини тартибга солиш тажрибаси ўрганилган.

Бироқ, Валерий Ли таъкидлаганидек, мақсад хорижий моделларни тўғридан-тўғри кўчириш эмас. Энг самарали амалиётларни Ўзбекистон бозорининг ўзига хос хусусиятларига мослаштириш кўзда тутилган.
Ҳужжатнинг муҳим йўналишларидан бири — инвесторлар ва компаниялар фойдаланиши мумкин бўлган молиявий воситалар турларини кенгайтириш.
Лойиҳада опционлар, своплар, фьючерслар, форвардлар ва нархлар фарқи бўйича шартномалар каби воситаларни қўллаш имконияти назарда тутилган. Шунингдек, қопланган, секьюритизация қилинган ва барқарор ривожланиш облигацияларини чиқариш билан боғлиқ нормалар ҳам киритилмоқда.
Бу бизнес учун фақат банк кредитларига таяниб қолмасдан, капитал бозори орқали маблағ жалб қилиш имкониятларини кенгайтириши мумкин. Инвесторлар эса маблағ киритиш учун кўпроқ молиявий воситалар орасидан танлаш имконига эга бўлади.
Янги қонун капитал бозори иштирокчилари фаолияти, инвесторларни ҳимоя қилиш ва замонавий молиявий воситалардан фойдаланиш тартибини ягона ҳуқуқий асосда белгилаб бериши кутилмоқда.
Қонун қандай янгиликларни олиб келиши ва улар бизнес ҳамда инвесторларга қандай таъсир қилиши ҳақида — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0