https://sputniknews.uz/20260811/hayvonlar-tizim-muhokama-59624994.html
Анонс: "Sputnik"да ҳайвонларни ҳисобга олишнинг янги тизими муҳокама қилинади
Анонс: "Sputnik"да ҳайвонларни ҳисобга олишнинг янги тизими муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида ҳайвонларни идентификация қилиш ва рўйхатга олишнинг янги тизими муҳокама қилинади. Тадбир 13 август куни бўлиб ўтади.
2026-08-11T15:56+0500
2026-08-11T15:56+0500
2026-08-11T16:01+0500
матбуот маркази
sputnik
ҳайвонлар
жамият
янги қонун
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/02/24327586_0:55:3449:1995_1920x0_80_0_0_9193a368088b79a31cd9073a6d20a964.jpg
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатишнинг янги тизимига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Тадбир 13 август куни соат 12:00 да Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги қўмитаси ҳузуридаги Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш маркази бўлим бошлиғи Ғайрат Қўзибоев иштирокида ўтказилади.2026 йил 7 августдан “Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш тўғрисида”ги қонун кучга кирди. У мамлакатда қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини ҳисобга олишнинг ягона тизимини жорий этади ҳамда уларни идентификация қилиш ва рўйхатга олиш тартибини белгилайди.Шунингдек, қонунни амалда қўллаш, ҳайвонлар ҳисобини рақамлаштириш, ветеринария хавфсизлигини таъминлаш ва касалликларнинг олдини олиш масалалари муҳокама қилинади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/02/24327586_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_2ba49516454f44265858021ed09ec963.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnik, ҳайвонлар, жамият, янги қонун, ўзбекистон
sputnik, ҳайвонлар, жамият, янги қонун, ўзбекистон
Анонс: "Sputnik"да ҳайвонларни ҳисобга олишнинг янги тизими муҳокама қилинади
15:56 11.08.2026 (янгиланди: 16:01 11.08.2026)
Мутахассис янги қонун қандай ишлаши, қайси ҳайвонлар мажбурий рўйхатдан ўтказилиши ва эгалар зиммасига қандай талаблар юкланишини тушунтиради.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон
матбуот марказида ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатишнинг янги тизимига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 13 август куни соат 12:00 да Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги қўмитаси ҳузуридаги Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш маркази бўлим бошлиғи Ғайрат Қўзибоев иштирокида ўтказилади.
2026 йил 7 августдан “Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш тўғрисида”ги қонун кучга кирди. У мамлакатда қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини ҳисобга олишнинг ягона тизимини жорий этади ҳамда уларни идентификация қилиш ва рўйхатга олиш тартибини белгилайди.
Матбуот анжуманида янги тизим қандай ишлаши, қайси ҳайвонлар мажбурий идентификация қилиниши, уларнинг эгалари зиммасига қандай мажбуриятлар юкланиши ва белгиланган талабларни бузганлик учун қандай жавобгарлик назарда тутилгани ҳақида маълумот берилади.
Шунингдек, қонунни амалда қўллаш, ҳайвонлар ҳисобини рақамлаштириш, ветеринария хавфсизлигини таъминлаш ва касалликларнинг олдини олиш масалалари муҳокама қилинади.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев