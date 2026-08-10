https://sputniknews.uz/20260810/uzbekistan-oltin-zaxiralar-59605655.html
Ўзбекистоннинг олтин захиралари қиймати 56,1 млрд долларга етди
Ўзбекистоннинг олтин захиралари қиймати 56,1 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 64,347 млрд долларга етди. Олтиннинг жисмоний ҳажми бироз камайган бўлса-да, унинг қиймати 365 млн долларга ошди.
2026-08-10T18:36+0500
2026-08-10T18:36+0500
2026-08-10T18:36+0500
олтин
олтин-валюта захиралари
марказий банк
ўзбекистон
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0a/59604481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50e468d032e37d84827e868b5077a366.png
Марказий банк маълумотларига кўра, 2026 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 64,347 млрд долларни ташкил этди. Бу бир ой аввалгига нисбатан 589,75 млн доллар ёки 0,9 фоизга кўп.Ўсишнинг асосий қисми олтин ҳисобига тўғри келди. Унинг захиралардаги қиймати бир ойда 55,757 млрд доллардан 56,122 млрд долларга — қарийб 365,3 млн долларга ошди.Захиралар ўсиши фақат олтин билан боғлиқ эмас. Хорижий валюта захиралари ҳам 7,443 млрд доллардан 7,652 млрд долларга, яъни қарийб 209 млн долларга кўпайди.Ҳозир олтин Ўзбекистон халқаро захираларининг 87,2 фоизини ташкил этмоқда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0a/59604481_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8c4a8bb420cb903f89ce139c593e7f2e.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
олтин, олтин-валюта захиралари, марказий банк, ўзбекистон, инфографика, инфографика
олтин, олтин-валюта захиралари, марказий банк, ўзбекистон, инфографика, инфографика
Ўзбекистоннинг олтин захиралари қиймати 56,1 млрд долларга етди
Олтиннинг жисмоний ҳажми бироз камайган бўлса-да, унинг захиралардаги қиймати 56,1 млрд долларга етди.
Марказий банк маълумотларига кўра, 2026 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 64,347 млрд долларни ташкил этди. Бу бир ой аввалгига нисбатан 589,75 млн доллар ёки 0,9 фоизга кўп.
Ўсишнинг асосий қисми олтин ҳисобига тўғри келди. Унинг захиралардаги қиймати бир ойда 55,757 млрд доллардан 56,122 млрд долларга — қарийб 365,3 млн долларга ошди.
Шу билан бирга, олтиннинг жисмоний ҳажми аксинча, 13,89 миллиондан 13,8 миллион трой унцияга камайган. Бу олтин қийматининг ўсишида жаҳон бозоридаги нарх омили муҳим роль ўйнаганини кўрсатади.
Захиралар ўсиши фақат олтин билан боғлиқ эмас. Хорижий валюта захиралари ҳам 7,443 млрд доллардан 7,652 млрд долларга, яъни қарийб 209 млн долларга кўпайди.
Ҳозир олтин Ўзбекистон халқаро захираларининг 87,2 фоизини ташкил этмоқда.