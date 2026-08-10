Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260810/russia-syria-tartus-kelishuv-59598855.html
Россия ва Сурия Тартус ва Хмеймим келажаги бўйича келишиб олди
Россия ва Сурия Тартус ва Хмеймим келажаги бўйича келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Сурия Хмеймим ҳамда Тартус келажагини келишиб олди. Ҳарбий базалар қўшма ўқув марказларига айланади, фуқаролик объектлари Дамашқ бошқарувига ўтади.
2026-08-10T11:33+0500
2026-08-10T11:33+0500
дунё янгиликлари
сурия
дунёда
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/61/77/617748_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_d967777b798dc5d98290a0cc8a1c44b3.jpg
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Россия ва Сурия 1,5 йиллик музокаралардан сўнг Хмеймим ва Тартусдаги Россия ҳарбий объектларининг келажаги бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда Сурия ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Томонлар имзолаган меморандумга кўра, Россиянинг Сурия соҳилидаги иштироки қайта ташкил этилади.Нималар ўзгаради:— Хмеймим ва Тартусдаги Россия ҳарбий базалари қўшма тайёргарлик ва ўқув марказларига айлантирилади;— Хмеймим аэропортининг фуқаролик қисми Сурия бошқарувига ўтади;— аэропортда техник ва эксплуатацион баҳолаш бошланган, кейин уни реконструкция қилиш ва фуқаролик авиақатновларини тиклаш режалаштирилмоқда;— Тартус портидаги тўртинчи тижорат причали ҳам Сурия бошқарувига ўтади;— фуқаролик объектлари босқичма-босқич Суриянинг миллий бошқарув тизимига интеграция қилинади;— ўзгаришларни амалга ошириш учун уч ойдан кўп бўлмаган муддат берилган. Шундан сўнг янги келишувлар кучга киради.Аввалроқ Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Сурия раҳбарияти Москва ҳарбий иштирокининг сақланишидан манфаатдор эканини, уни минтақада бошқа ўйинчилар таъсирини мувозанатлаштирувчи омил деб ҳисоблашини айтган эди.Хмеймим 2015 йилдан Россия авиация гуруҳининг Суриядаги асосий таянч нуқтаси бўлиб келган. Тартусда эса Россия Ҳарбий-денгиз флотининг Ўрта ер денгизидаги моддий-техник таъминот пункти жойлашган.
https://sputniknews.uz/20251015/putin-kremlda-suriya-prezidenti-ahmad-al-sharani-qabul-qildi-52721142.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/61/77/617748_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bf0100cbf02956653d63979f1f401e3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, сурия, дунёда, россия
дунё янгиликлари, сурия, дунёда, россия

Россия ва Сурия Тартус ва Хмеймим келажаги бўйича келишиб олди

11:33 10.08.2026
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Медиабанкка ўтишРоссийская авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.08.2026
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Москва ва Дамашқ 1,5 йиллик музокаралардан сўнг Россиянинг Суриядаги ҳарбий объектлари келажаги бўйича келишди.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Россия ва Сурия 1,5 йиллик музокаралардан сўнг Хмеймим ва Тартусдаги Россия ҳарбий объектларининг келажаги бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда Сурия ТИВ матбуот хизмати хабар берди.
Томонлар имзолаган меморандумга кўра, Россиянинг Сурия соҳилидаги иштироки қайта ташкил этилади.
Нималар ўзгаради:
— Хмеймим ва Тартусдаги Россия ҳарбий базалари қўшма тайёргарлик ва ўқув марказларига айлантирилади;
— Хмеймим аэропортининг фуқаролик қисми Сурия бошқарувига ўтади;
— аэропортда техник ва эксплуатацион баҳолаш бошланган, кейин уни реконструкция қилиш ва фуқаролик авиақатновларини тиклаш режалаштирилмоқда;
— Тартус портидаги тўртинчи тижорат причали ҳам Сурия бошқарувига ўтади;
— фуқаролик объектлари босқичма-босқич Суриянинг миллий бошқарув тизимига интеграция қилинади;
— ўзгаришларни амалга ошириш учун уч ойдан кўп бўлмаган муддат берилган. Шундан сўнг янги келишувлар кучга киради.
Аввалроқ Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Сурия раҳбарияти Москва ҳарбий иштирокининг сақланишидан манфаатдор эканини, уни минтақада бошқа ўйинчилар таъсирини мувозанатлаштирувчи омил деб ҳисоблашини айтган эди.
Шунингдек, у объектлардан Африка давлатларига гуманитар ёрдам етказиш учун транзит нуқтаси сифатида фойдаланиш имкониятини ҳам тилга олган.
Хмеймим 2015 йилдан Россия авиация гуруҳининг Суриядаги асосий таянч нуқтаси бўлиб келган. Тартусда эса Россия Ҳарбий-денгиз флотининг Ўрта ер денгизидаги моддий-техник таъминот пункти жойлашган.
Встреча президента Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2025
Путин Кремлда Сурия президенти Аҳмад ал-Шарани қабул қилди
15 Октябр 2025, 17:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0