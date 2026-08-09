Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260809/tashkent-maktab-forma-narxlar-59587855.html
Болани мактабга тайёрлаш қанчага тушади — Тошкентда мактаб формаси нархлари
Болани мактабга тайёрлаш қанчага тушади — Тошкентда мактаб формаси нархлари
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда ўғил болалар учун мактаб формаси тахминан 1,18 млн сўм, қиз болалар учун эса 1,21 млн сўмга тушиши мумкин. Якуний нарх тўплам ва сифатга боғлиқ.
2026-08-09T19:38+0500
2026-08-10T10:36+0500
инфографика
мактаб
нарх-наво
ўзбекистон
ўқувчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59579575_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c51543ad69bf3e9be6e83094659cf44c.png
Янги ўқув йили бошланиши олдидан ота-оналар учун асосий харажатлардан бири — мактаб формасини харид қилишдир. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра:Ушбу нархга мактаб кийимларининг асосий тўплами кириши мумкин. Якуний сумма мато сифати, ишлаб чиқарувчи, боланинг ёши, тўплам таркиби ва қўшимча аксессуарларга қараб фарқ қилади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59579575_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_f8cf2ca75799b123b4897a3d760f7e51.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, мактаб, нарх-наво, ўзбекистон, ўқувчилар, инфографика
инфографика, мактаб, нарх-наво, ўзбекистон, ўқувчилар, инфографика

Болани мактабга тайёрлаш қанчага тушади — Тошкентда мактаб формаси нархлари

19:38 09.08.2026 (янгиланди: 10:36 10.08.2026)
Oбуна бўлиш
Янги ўқув йили олдидан Тошкентда ўғил ва қиз болалар учун мактаб формасининг тахминий нархлари ҳисоблаб чиқилди.
Сколько стоит подготовить ребёнка к школе? - Sputnik Ўзбекистон
Сколько стоит подготовить ребёнка к школе? - Sputnik Ўзбекистон
Янги ўқув йили бошланиши олдидан ота-оналар учун асосий харажатлардан бири — мактаб формасини харид қилишдир.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра:
ўғил болалар учун мактаб формаси — тахминан 1 млн 180 минг сўм;
қиз болалар учун мактаб формаси — тахминан 1 млн 210 минг сўм.
Ушбу нархга мактаб кийимларининг асосий тўплами кириши мумкин. Якуний сумма мато сифати, ишлаб чиқарувчи, боланинг ёши, тўплам таркиби ва қўшимча аксессуарларга қараб фарқ қилади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0