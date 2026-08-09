https://sputniknews.uz/20260809/tashkent-maktab-forma-narxlar-59587855.html
Болани мактабга тайёрлаш қанчага тушади — Тошкентда мактаб формаси нархлари
Болани мактабга тайёрлаш қанчага тушади — Тошкентда мактаб формаси нархлари
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда ўғил болалар учун мактаб формаси тахминан 1,18 млн сўм, қиз болалар учун эса 1,21 млн сўмга тушиши мумкин. Якуний нарх тўплам ва сифатга боғлиқ.
2026-08-09T19:38+0500
2026-08-09T19:38+0500
2026-08-10T10:36+0500
инфографика
мактаб
нарх-наво
ўзбекистон
ўқувчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59579575_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c51543ad69bf3e9be6e83094659cf44c.png
Янги ўқув йили бошланиши олдидан ота-оналар учун асосий харажатлардан бири — мактаб формасини харид қилишдир. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра:Ушбу нархга мактаб кийимларининг асосий тўплами кириши мумкин. Якуний сумма мато сифати, ишлаб чиқарувчи, боланинг ёши, тўплам таркиби ва қўшимча аксессуарларга қараб фарқ қилади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59579575_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_f8cf2ca75799b123b4897a3d760f7e51.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, мактаб, нарх-наво, ўзбекистон, ўқувчилар, инфографика
инфографика, мактаб, нарх-наво, ўзбекистон, ўқувчилар, инфографика
Болани мактабга тайёрлаш қанчага тушади — Тошкентда мактаб формаси нархлари
19:38 09.08.2026 (янгиланди: 10:36 10.08.2026)
Янги ўқув йили олдидан Тошкентда ўғил ва қиз болалар учун мактаб формасининг тахминий нархлари ҳисоблаб чиқилди.
Янги ўқув йили бошланиши олдидан ота-оналар учун асосий харажатлардан бири — мактаб формасини харид қилишдир.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра:
ўғил болалар учун мактаб формаси — тахминан 1 млн 180 минг сўм;
қиз болалар учун мактаб формаси — тахминан 1 млн 210 минг сўм.
Ушбу нархга мактаб кийимларининг асосий тўплами кириши мумкин. Якуний сумма мато сифати, ишлаб чиқарувчи, боланинг ёши, тўплам таркиби ва қўшимча аксессуарларга қараб фарқ қилади.