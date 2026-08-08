https://sputniknews.uz/20260808/2026-yilda-bolani-maktabga-tayyorlash-qanchaga-tushadi-59571834.html
2026 йилда болани мактабга тайёрлаш қанчага тушади?
2026 йилда болани мактабга тайёрлаш қанчага тушади?
Sputnik Ўзбекистон
2026-2027 ўқув йилида болалар учун канцтоварлар ва мактаб формасини харид қилиш неча пулга тушади? 08.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-08T14:41+0500
2026-08-08T14:41+0500
2026-08-08T14:43+0500
инфографика
мактаб
мактабга қабул
бола
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/08/59570827_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fddf33ae237027e0e770c6d07f5a0b2f.png
Янги ўқув йили олдидан ота-oналар учун асосий харажатлардан бири — мактаб анжомларини харид қилиш. Тошкент бозорларида канцтоварлар нархи ўртача 529 минг сўм атрофида бўлиши мумкин. Танланган бренд ва сифатга қараб бу сумма яна ошиши мумкин.Мактабга тайёргарлик кўришда асосий харажатлардан бири — мактаб формасини харид қилишдир. 2026 йилда дастлабки ҳисоб-китобларга кўра: Ўғил болалар формаси — 1,180 млн сўм Қиз болалар формаси — 1, 210 млн сўмУшбу нархга мактаб кийимларининг асосий тўплами кириши мумкин. Якуний сумма мато сифати, ишлаб чиқарувчи, тўплам таркиби ва қўшимча аксессуарларга қараб фарқ қилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/08/59570827_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a6596f967d0f6dab2a07ac6c94f19b11.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, инфографика, мактаб, мактабга қабул, бола
инфографика, инфографика, мактаб, мактабга қабул, бола
2026 йилда болани мактабга тайёрлаш қанчага тушади?
14:41 08.08.2026 (янгиланди: 14:43 08.08.2026)
2026-2027 ўқув йилида болалар учун канцтоварлар ва мактаб формасини харид қилиш неча пулга тушади?
Янги ўқув йили олдидан ота-oналар учун асосий харажатлардан бири — мактаб анжомларини харид қилиш. Тошкент бозорларида канцтоварлар нархи ўртача 529 минг сўм атрофида бўлиши мумкин. Танланган бренд ва сифатга қараб бу сумма яна ошиши мумкин.
Мактабга тайёргарлик кўришда асосий харажатлардан бири — мактаб формасини харид қилишдир. 2026 йилда дастлабки ҳисоб-китобларга кўра:
Ўғил болалар формаси — 1,180 млн сўм
Қиз болалар формаси — 1, 210 млн сўм
Ушбу нархга мактаб кийимларининг асосий тўплами кириши мумкин. Якуний сумма мато сифати, ишлаб чиқарувчи, тўплам таркиби ва қўшимча аксессуарларга қараб фарқ қилади.