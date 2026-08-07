Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260807/prezident-suniy-intellekt-loyihalari-soni-va-qamrovini-kengaytirishni-topshirdi-59559094.html
Президент сунъий интеллект лойиҳалари сони ва қамровини кенгайтиришни топширди
Президент сунъий интеллект лойиҳалари сони ва қамровини кенгайтиришни топширди
Sputnik Ўзбекистон
Келгуси икки йилда “Беш миллион сунъий интеллект етакчилари” лойиҳасини тўлиқ амалга ошириш вазифаси белгиланди. 07.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-07T17:42+0500
2026-08-07T17:45+0500
президент
шавкат мирзиёев
рақамли технологиялар
сунъий интеллект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/07/59558911_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_2f3e4524078e29099c4698ac06802271.jpg
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ҳузурида сунъий интеллект экотизимини ривожлантиришга бағишланган тақдимот бўлиб ўтди. Унда президент мутассаддиларга соҳадаги лойиҳалар сони ва қамровини кенгайтиришни топширди. Бу борада IT-Park резидентлари, стартаплар ва 20 дан ортиқ сунъий интеллект лабораториялари билан тизимли ҳамкорликни йўлга қўйиш муҳимлиги қайд этилди. Жорий йилда ушбу йўналишда фаолият юритаётган резидентлар сонини 300 тага, улар томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажмини 2 триллион сўмга, экспортни эса 160 миллион долларга етказиш кутилмоқда.Сунъий интеллект ечимларининг самарадорлиги сифатли маълумотлар базасига бевосита боғлиқлиги таъкидланди. Шу боис, вазирлик ва идоралардаги мавжуд маълумотларни хатловдан ўтказиш, уларнинг тўлиқлиги, ишончлилиги ва ўзаро мувофиқлигини таъминлаш, соҳалар кесимида сифатли маълумотлар тўпламларини шакллантириш вазифаси қўйилди.Шунингдек, кадрлар тайёрлаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Бугунги кунга қадар 1,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи сунъий интеллект бўйича махсус сертификат олди. Келгуси икки йилда “Беш миллион сунъий интеллект етакчилари” лойиҳасини тўлиқ амалга ошириш вазифаси белгиланди.Тақдимотда Республикада сўнгги йилларда сунъий интеллект соҳасида эришилган ютуқлар ҳам санаб ўтилди:
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/07/59558911_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_75d30e3f09c46f7b80acef2344e1e142.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент, шавкат мирзиёев, рақамли технологиялар, сунъий интеллект
президент, шавкат мирзиёев, рақамли технологиялар, сунъий интеллект

Президент сунъий интеллект лойиҳалари сони ва қамровини кенгайтиришни топширди

17:42 07.08.2026 (янгиланди: 17:45 07.08.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.08.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Келгуси икки йилда “Беш миллион сунъий интеллект етакчилари” лойиҳасини тўлиқ амалга ошириш вазифаси белгиланди.
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ҳузурида сунъий интеллект экотизимини ривожлантиришга бағишланган тақдимот бўлиб ўтди. Унда президент мутассаддиларга соҳадаги лойиҳалар сони ва қамровини кенгайтиришни топширди.
"Жорий йилнинг ўзида иқтисодиёт ва ижтимоий соҳаларда сунъий интеллект асосида амалга ошириладиган лойиҳалар сонини 100 тадан ошириш зарурлиги кўрсатиб ўтилди. Тиббиёт, энергетика, транспорт, божхона, ҳуқуқий хизматлар, жамоат хавфсизлиги, экология ва геология йўналишларида ишлаб чиқилаётган ечимлар тақдим қилинди", - дейилади хабарда.
Бу борада IT-Park резидентлари, стартаплар ва 20 дан ортиқ сунъий интеллект лабораториялари билан тизимли ҳамкорликни йўлга қўйиш муҳимлиги қайд этилди. Жорий йилда ушбу йўналишда фаолият юритаётган резидентлар сонини 300 тага, улар томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажмини 2 триллион сўмга, экспортни эса 160 миллион долларга етказиш кутилмоқда.
Сунъий интеллект ечимларининг самарадорлиги сифатли маълумотлар базасига бевосита боғлиқлиги таъкидланди. Шу боис, вазирлик ва идоралардаги мавжуд маълумотларни хатловдан ўтказиш, уларнинг тўлиқлиги, ишончлилиги ва ўзаро мувофиқлигини таъминлаш, соҳалар кесимида сифатли маълумотлар тўпламларини шакллантириш вазифаси қўйилди.
Шунингдек, кадрлар тайёрлаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Бугунги кунга қадар 1,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи сунъий интеллект бўйича махсус сертификат олди. Келгуси икки йилда “Беш миллион сунъий интеллект етакчилари” лойиҳасини тўлиқ амалга ошириш вазифаси белгиланди.

Тақдимотда Республикада сўнгги йилларда сунъий интеллект соҳасида эришилган ютуқлар ҳам санаб ўтилди:
Ўзбекистон сунъий интеллектга тайёрлик бўйича халқаро рейтингда 25 поғона юқорилаб, 62-ўринни эгаллади.
Ўтган ойда “Рақамли ҳукумат” дата-марказида АҚШнинг NVIDIA технологиялари асосидаги суперкомпьютер ишга туширилган ва унинг кластер юкламасининг бир ойда 90 фоизга етди.
Ўзбекистон яқинда WAICO – Сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик бўйича Бутунжаҳон ташкилотига таъсисчи сифатида аъзо бўлди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0