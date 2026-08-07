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Палов индекси: энг арзон ва энг қиммат ош қаерда
Палов индекси: энг арзон ва энг қиммат ош қаерда
Sputnik Ўзбекистон
Ҳисоб-китобга кўра, Тошкентда 1 кило палов тайёрлаш Қорақалпоғистонга нисбатан тахминан 20 фоиз қимматроққа тушади. 07.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-07T16:14+0500
2026-08-07T16:14+0500
инфографика
палов
миллий статистика қўмитаси
озиқ-овқат
нарх-наво
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Миллий статистика қўмитаси 2026 йил июль ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида 1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилган. Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида кузатилган.Палов қийматини аниқлашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, гуруч, нўхат, зира ва ош тузи каби асосий маҳсулотларнинг ўртача нархлари инобатга олинган.Қўмитанинг таъкидлашича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.
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инфографика, палов, миллий статистика қўмитаси , озиқ-овқат, нарх-наво, инфографика
инфографика, палов, миллий статистика қўмитаси , озиқ-овқат, нарх-наво, инфографика

Палов индекси: энг арзон ва энг қиммат ош қаерда

16:14 07.08.2026
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Ҳисоб-китобга кўра, Тошкентда 1 кило палов тайёрлаш Қорақалпоғистонга нисбатан тахминан 20 фоиз қимматроққа тушади.
Палов индекси - Sputnik Ўзбекистон
Палов индекси - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил июль ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида 1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.
Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилган. Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида кузатилган.
Палов қийматини аниқлашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, гуруч, нўхат, зира ва ош тузи каби асосий маҳсулотларнинг ўртача нархлари инобатга олинган.
Қўмитанинг таъкидлашича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.
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