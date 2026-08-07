https://sputniknews.uz/20260807/ozbekistonda-hayvonlarni-royxatga-olish-haqidagi-qonun-kuchga-kirdi-59553729.html
Ўзбекистонда ҳайвонларни рўйхатга олиш ҳақидаги қонун кучга кирди
Ўзбекистонда ҳайвонларни рўйхатга олиш ҳақидаги қонун кучга кирди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳайвон эгаларининг тўлиқ мажбуриятлари 2028 йил 1 январдан эътиборан амалга киритилади. 07.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-07T14:28+0500
2026-08-07T14:28+0500
2026-08-07T14:28+0500
ўзбекистон
қонун
янги қонун
фермерлар
ҳайвонлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/0e/15403015_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_936f7a8854712f5c0c546a05df305700.jpg
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Ўзбекистонда бугундан "Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш тўғрисида"ги Қонун кучга кирди. Рўйхатга олишда, ҳайвон эгасининг исми шарифи, янан манзили ва телефон рақамлари кўрсатилади. Юридик шахсларнинг номи ва манзили кўрстилади. Ҳайвонларни рўйхатга олишнинг қуйидаги муддатлари белгиланган:Бунда ҳайвонлар кўрсатилган муддатлар тугаганидан кейин 1 ойдан кечиктирмай идентификация қилиниши ва рўйхатга олиниши керак. Ваколатли давлат органининг вакили ҳайвон эгасининг мурожаатига асосан 5 иш куни ичида ҳайвонни идентификация қилиши ва рўйхатдан ўтказиши лозим.Шунингдек, ҳайвонлар, сўйилганда, нобуд бўлганда ёки чет элга олиб чиқилганда — 7 кунлик муддатда ҳисобдан чиқарилади.Ушбу Қонунга мувофиқ, ҳайвон эгаларининг тўлиқ мажбуриятлари 2028 йил 1 январдан эътиборан амалга киритилади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/0e/15403015_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_56f5cbb2f2ccb01b179408879ef33939.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, қонун, янги қонун, фермерлар, ҳайвонлар
ўзбекистон, қонун, янги қонун, фермерлар, ҳайвонлар
Ўзбекистонда ҳайвонларни рўйхатга олиш ҳақидаги қонун кучга кирди
Ҳайвон эгаларининг тўлиқ мажбуриятлари 2028 йил 1 январдан эътиборан амалга киритилади.
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Ўзбекистонда бугундан "Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш тўғрисида"ги Қонун кучга кирди.
Унга мувофиқ, Ўзбекистон ҳудудида жисмоний ёки юридик шахслар томонидан сақланадиган, кўпайтириладиган ва олиб келинаётган ҳайвонлар идентификация қилиниши ҳамда электрон ахборот тизимида рўйхатга олиниши керак.
Рўйхатга олишда, ҳайвон эгасининг исми шарифи, янан манзили ва телефон рақамлари кўрсатилади. Юридик шахсларнинг номи ва манзили кўрстилади.
Ҳайвонларни рўйхатга олишнинг қуйидаги муддатлари белгиланган:
қорамол, кўй, эчки ва туялар – туғилганидан 14 кундан кейин;
отлар – туғилганидан 4 ойдан кейин;
чўчқалар туғилганидан – 1 ойдан кейин;
итлар ва мушуклар – туғилганидан 3 ойдан кейин.
чет элдан олиб келинаётган ҳайвонлар - 21 кундан кечиктирмай идентификация қилиниши лозим.
Бунда ҳайвонлар кўрсатилган муддатлар тугаганидан кейин 1 ойдан кечиктирмай идентификация қилиниши ва рўйхатга олиниши керак.
Ваколатли давлат органининг вакили ҳайвон эгасининг мурожаатига асосан 5 иш куни ичида ҳайвонни идентификация қилиши ва рўйхатдан ўтказиши лозим.
Шунингдек, ҳайвонлар, сўйилганда, нобуд бўлганда ёки чет элга олиб чиқилганда — 7 кунлик муддатда ҳисобдан чиқарилади.
Ушбу Қонунга мувофиқ, ҳайвон эгаларининг тўлиқ мажбуриятлари 2028 йил 1 январдан эътиборан амалга киритилади.