https://sputniknews.uz/20260807/fxx-moskvadagi-kriptovalyuta-ayirboshlash-punktlariga-reyd-uyushtirdi-59550412.html
ФХХ Москвадаги криптовалюта айирбошлаш пунктларига рейд уюштирди
ФХХ Москвадаги криптовалюта айирбошлаш пунктларига рейд уюштирди
Sputnik Ўзбекистон
Украина қўнғироқ марказлари фойдсига ишлаган 9та канал ёпилди, 20 нафар ходимлар ҳибсга олинди. 07.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-07T13:21+0500
2026-08-07T13:21+0500
2026-08-07T13:22+0500
фхх
россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх)
криптовалюта
видео
москва
украина
фирибгарлик
фирибгар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59006298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3dbd461af0666f2c7abbf0f172bcd1ee.jpg
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Москва шаҳрида Украина қўнғироқ марказлари томонидан Россия фуқароларидан ўғирланган пулларни ювиш учун фойдаланилган криптовалюта айирбошлаш пунктларининг 20 дан ортиқ ходими ҳибсга олинди. Бу ҳақда ФХХ матбуот хизмати маълум қилди. ФХХ ходимлари Ички ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда криптовалюта ёрдамида чет элга маблағ ечиб олиш учун хориждан мувофиқлаштирилган тўққизта канални ёпган.Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг маълумотларига кўра, жабрланувчилар қўнғироқ маркази билан доимий алоқада бўлишган, босқичма-босқич кўрсатмаларга амал қилишган ва ўз ҳаракатларининг моҳиятидан бехабар бўлишган.Шунингдек, молиявий саводхонлиги чекланган, осон пул топишни истаган ёшлар Россия ҳудудларидан крипто айирбошлаш шохобчаларида масофадан ишлаш учун жалб қилинган.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59006298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c86d66e7b0678d399a15fde18c99d4c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фхх, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), криптовалюта, видео, москва, украина, фирибгарлик, фирибгар
фхх, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), криптовалюта, видео, москва, украина, фирибгарлик, фирибгар
ФХХ Москвадаги криптовалюта айирбошлаш пунктларига рейд уюштирди
13:21 07.08.2026 (янгиланди: 13:22 07.08.2026)
Украина қўнғироқ марказлари фойдсига ишлаган 9та канал ёпилди, 20 нафар ходимлар ҳибсга олинди.
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Москва шаҳрида Украина қўнғироқ марказлари томонидан Россия фуқароларидан ўғирланган пулларни ювиш учун фойдаланилган криптовалюта айирбошлаш пунктларининг 20 дан ортиқ ходими ҳибсга олинди. Бу ҳақда ФХХ матбуот хизмати маълум қилди.
"Украина қўнғироқ марказлари томонидан Россия фуқароларидан масофавий фирибгарлик йўли билан ўғирланган маблағларни ювиш учун фойдаланилган рўйхатдан ўтмаган криптовалюта айирбошлаш пунктларининг 20 дан ортиқ ходими Москва бизнес-марказида ҳибсга олинди", - дейилади баёнотда.
ФХХ ходимлари Ички ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда криптовалюта ёрдамида чет элга маблағ ечиб олиш учун хориждан мувофиқлаштирилган тўққизта канални ёпган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг маълумотларига кўра, жабрланувчилар қўнғироқ маркази билан доимий алоқада бўлишган, босқичма-босқич кўрсатмаларга амал қилишган ва ўз ҳаракатларининг моҳиятидан бехабар бўлишган.
"Ушбу айирбошлаш шохобчаларида фирибгарлар таъсирида бўлган фуқароларга, жумладан, нафақахўрларга криптовалюта сотилган ва маблағлар украиналик кураторлар ҳисобларига ўтказган", дейилади баёнотда.
Шунингдек, молиявий саводхонлиги чекланган, осон пул топишни истаган ёшлар Россия ҳудудларидан крипто айирбошлаш шохобчаларида масофадан ишлаш учун жалб қилинган.