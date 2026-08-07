Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260807/fxx-moskvadagi-kriptovalyuta-ayirboshlash-punktlariga-reyd-uyushtirdi-59550412.html
ФХХ Москвадаги криптовалюта айирбошлаш пунктларига рейд уюштирди
ФХХ Москвадаги криптовалюта айирбошлаш пунктларига рейд уюштирди
Sputnik Ўзбекистон
Украина қўнғироқ марказлари фойдсига ишлаган 9та канал ёпилди, 20 нафар ходимлар ҳибсга олинди. 07.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-07T13:21+0500
2026-08-07T13:22+0500
фхх
россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх)
криптовалюта
видео
москва
украина
фирибгарлик
фирибгар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59006298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3dbd461af0666f2c7abbf0f172bcd1ee.jpg
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Москва шаҳрида Украина қўнғироқ марказлари томонидан Россия фуқароларидан ўғирланган пулларни ювиш учун фойдаланилган криптовалюта айирбошлаш пунктларининг 20 дан ортиқ ходими ҳибсга олинди. Бу ҳақда ФХХ матбуот хизмати маълум қилди. ФХХ ходимлари Ички ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда криптовалюта ёрдамида чет элга маблағ ечиб олиш учун хориждан мувофиқлаштирилган тўққизта канални ёпган.Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг маълумотларига кўра, жабрланувчилар қўнғироқ маркази билан доимий алоқада бўлишган, босқичма-босқич кўрсатмаларга амал қилишган ва ўз ҳаракатларининг моҳиятидан бехабар бўлишган.Шунингдек, молиявий саводхонлиги чекланган, осон пул топишни истаган ёшлар Россия ҳудудларидан крипто айирбошлаш шохобчаларида масофадан ишлаш учун жалб қилинган.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59006298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c86d66e7b0678d399a15fde18c99d4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фхх, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), криптовалюта, видео, москва, украина, фирибгарлик, фирибгар
фхх, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), криптовалюта, видео, москва, украина, фирибгарлик, фирибгар

ФХХ Москвадаги криптовалюта айирбошлаш пунктларига рейд уюштирди

13:21 07.08.2026 (янгиланди: 13:22 07.08.2026)
© Sputnik / Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ (архивное фото)
Бойцы спецназа ФСБ (архивное фото) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.08.2026
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Oбуна бўлиш
Украина қўнғироқ марказлари фойдсига ишлаган 9та канал ёпилди, 20 нафар ходимлар ҳибсга олинди.
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Москва шаҳрида Украина қўнғироқ марказлари томонидан Россия фуқароларидан ўғирланган пулларни ювиш учун фойдаланилган криптовалюта айирбошлаш пунктларининг 20 дан ортиқ ходими ҳибсга олинди. Бу ҳақда ФХХ матбуот хизмати маълум қилди.
"Украина қўнғироқ марказлари томонидан Россия фуқароларидан масофавий фирибгарлик йўли билан ўғирланган маблағларни ювиш учун фойдаланилган рўйхатдан ўтмаган криптовалюта айирбошлаш пунктларининг 20 дан ортиқ ходими Москва бизнес-марказида ҳибсга олинди", - дейилади баёнотда.
ФХХ ходимлари Ички ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда криптовалюта ёрдамида чет элга маблағ ечиб олиш учун хориждан мувофиқлаштирилган тўққизта канални ёпган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг маълумотларига кўра, жабрланувчилар қўнғироқ маркази билан доимий алоқада бўлишган, босқичма-босқич кўрсатмаларга амал қилишган ва ўз ҳаракатларининг моҳиятидан бехабар бўлишган.
"Ушбу айирбошлаш шохобчаларида фирибгарлар таъсирида бўлган фуқароларга, жумладан, нафақахўрларга криптовалюта сотилган ва маблағлар украиналик кураторлар ҳисобларига ўтказган", дейилади баёнотда.
Шунингдек, молиявий саводхонлиги чекланган, осон пул топишни истаган ёшлар Россия ҳудудларидан крипто айирбошлаш шохобчаларида масофадан ишлаш учун жалб қилинган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0