Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260805/uzbekistan-oltin-xarid-59497019.html
Ўзбекистон олтин хариди бўйича дунёда иккинчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон олтин хариди бўйича дунёда иккинчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йилнинг биринчи ярмида 41 тонна олтин сотиб олиб, дунёда иккинчи ўринни эгаллади. Июнь ойининг ўзида харид 9 тоннани ташкил этди, деб маълум қилди Жаҳон олтин кенгаши.
2026-08-05T10:56+0500
2026-08-05T10:56+0500
олтин
олтин-валюта захиралари
марказий банк
ўзбекистон
хитой
польша
қозоғистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/17/20614516_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a9f59aff8db05968fb8d2386f1ac460.jpg
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Ўзбекистон Марказий банки 2026 йилнинг биринчи ярмида 41 тонна олтин сотиб олиб, дунёдаги марказий банклар орасида иккинчи йирик харидор бўлди. Бу ҳақда Жаҳон олтин кенгаши (WGC) июнь ойи статистикасида маълум қилди.Январь–июнь ойларида энг кўп олтинни Польша Миллий банки — 82 тонна харид қилган. Кейинги ўринларни Ўзбекистон — 41 тонна, Хитой — 40 тонна ва Қозоғистон — 27 тонна билан эгаллади. Қозоғистон ва Сингапурнинг ҳар бири 7 тоннадан олтин харид қилган.Умуман, дунё марказий банклари июнда соф ҳисобда 51 тонна олтин сотиб олди. Ялпи харидлар 63 тоннани, сотувлар эса 12 тоннани ташкил этди. 2026 йил бошидан очиқ эълон қилинган соф харидлар ҳажми 102 тоннага етди.Жаҳон олтин кенгашининг май ойи бўйича ҳисоботида Ўзбекистон халқаро захираларининг 87 фоизи олтин ҳиссасига тўғри келиши қайд этилган эди.
https://sputniknews.uz/20260402/uzbekistan-dunyo-yirik-oltin-xaridor-56676227.html
ўзбекистон
хитой
польша
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/17/20614516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d62cc352f84d2ad2fda8d44f26232fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
олтин, олтин-валюта захиралари, марказий банк, ўзбекистон, хитой, польша, қозоғистон
олтин, олтин-валюта захиралари, марказий банк, ўзбекистон, хитой, польша, қозоғистон

Ўзбекистон олтин хариди бўйича дунёда иккинчи ўринни эгаллади

10:56 05.08.2026
© Depositphotos / BalonciciЗолотые слитки
Золотые слитки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2026
© Depositphotos / Baloncici
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида 41 тонна олтин сотиб олиб, дунё марказий банклари орасида иккинчи ўринни эгаллади
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Ўзбекистон Марказий банки 2026 йилнинг биринчи ярмида 41 тонна олтин сотиб олиб, дунёдаги марказий банклар орасида иккинчи йирик харидор бўлди. Бу ҳақда Жаҳон олтин кенгаши (WGC) июнь ойи статистикасида маълум қилди.
Январь–июнь ойларида энг кўп олтинни Польша Миллий банки — 82 тонна харид қилган. Кейинги ўринларни Ўзбекистон — 41 тонна, Хитой — 40 тонна ва Қозоғистон — 27 тонна билан эгаллади.
Июнь ойининг ўзида Ўзбекистон Марказий банки олтин захираларини яна 9 тоннага оширди. Ойлик харид ҳажми бўйича Ўзбекистон Польша — 19 тонна ва Хитойдан — 15 тонна кейин учинчи ўринни эгаллади.
Қозоғистон ва Сингапурнинг ҳар бири 7 тоннадан олтин харид қилган.
Умуман, дунё марказий банклари июнда соф ҳисобда 51 тонна олтин сотиб олди. Ялпи харидлар 63 тоннани, сотувлар эса 12 тоннани ташкил этди. 2026 йил бошидан очиқ эълон қилинган соф харидлар ҳажми 102 тоннага етди.
Жаҳон олтин кенгашининг май ойи бўйича ҳисоботида Ўзбекистон халқаро захираларининг 87 фоизи олтин ҳиссасига тўғри келиши қайд этилган эди.

WGC статистикаси Халқаро валюта жамғармаси, марказий банклар ва бошқа расмий институтлар очиқ эълон қилган маълумотларга асосланади. Кейинроқ тақдим этиладиган маълумотлар сабабли рақамларга ўзгартириш киритилиши мумкин.

КенгайтиришЙиғиштириш
Золотые слитки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.04.2026
Ўзбекистон яна дунёдаги иккинчи йирик олтин харидори бўлди
2 Апрел, 15:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0