Ўзбекистон олтин хариди бўйича дунёда иккинчи ўринни эгаллади

ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Ўзбекистон Марказий банки 2026 йилнинг биринчи ярмида 41 тонна олтин сотиб олиб, дунёдаги марказий банклар орасида иккинчи йирик харидор бўлди. Бу ҳақда Жаҳон олтин кенгаши (WGC) июнь ойи статистикасида маълум қилди.Январь–июнь ойларида энг кўп олтинни Польша Миллий банки — 82 тонна харид қилган. Кейинги ўринларни Ўзбекистон — 41 тонна, Хитой — 40 тонна ва Қозоғистон — 27 тонна билан эгаллади. Қозоғистон ва Сингапурнинг ҳар бири 7 тоннадан олтин харид қилган.Умуман, дунё марказий банклари июнда соф ҳисобда 51 тонна олтин сотиб олди. Ялпи харидлар 63 тоннани, сотувлар эса 12 тоннани ташкил этди. 2026 йил бошидан очиқ эълон қилинган соф харидлар ҳажми 102 тоннага етди.Жаҳон олтин кенгашининг май ойи бўйича ҳисоботида Ўзбекистон халқаро захираларининг 87 фоизи олтин ҳиссасига тўғри келиши қайд этилган эди.
Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида 41 тонна олтин сотиб олиб, дунё марказий банклари орасида иккинчи ўринни эгаллади
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Ўзбекистон Марказий банки 2026 йилнинг биринчи ярмида 41 тонна олтин сотиб олиб, дунёдаги марказий банклар орасида иккинчи йирик харидор бўлди. Бу ҳақда Жаҳон олтин кенгаши (WGC) июнь ойи статистикасида маълум қилди.
Январь–июнь ойларида энг кўп олтинни Польша Миллий банки — 82 тонна харид қилган. Кейинги ўринларни Ўзбекистон — 41 тонна, Хитой — 40 тонна ва Қозоғистон — 27 тонна билан эгаллади.
Июнь ойининг ўзида Ўзбекистон Марказий банки олтин захираларини яна 9 тоннага оширди. Ойлик харид ҳажми бўйича Ўзбекистон Польша — 19 тонна ва Хитойдан — 15 тонна кейин учинчи ўринни эгаллади.
Қозоғистон ва Сингапурнинг ҳар бири 7 тоннадан олтин харид қилган.
Умуман, дунё марказий банклари июнда соф ҳисобда 51 тонна олтин сотиб олди. Ялпи харидлар 63 тоннани, сотувлар эса 12 тоннани ташкил этди. 2026 йил бошидан очиқ эълон қилинган соф харидлар ҳажми 102 тоннага етди.
Жаҳон олтин кенгашининг май ойи бўйича ҳисоботида Ўзбекистон халқаро захираларининг 87 фоизи олтин ҳиссасига тўғри келиши қайд этилган эди.
WGC статистикаси Халқаро валюта жамғармаси, марказий банклар ва бошқа расмий институтлар очиқ эълон қилган маълумотларга асосланади. Кейинроқ тақдим этиладиган маълумотлар сабабли рақамларга ўзгартириш киритилиши мумкин.