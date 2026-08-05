Жапаров: қирғизлар 200 йил олдин Россия билан муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилган
Жапаров: қирғизлар 200 йил олдин Россия билан муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилган
Sputnik Ўзбекистон
Ақилбек Жапаров қирғизлар Россия билан 200 йил аввал муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилганини айтди. У ишонч, таълим ва иқтисодий боғлиқликни кучайтириш, 9 та мактаб ва КРСУ кампуси қурилишини тилга олди.
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Қирғизистон Министрлар кабинети собиқ раиси Ақилбек Жапаров қирғизлар Россия билан 200 йилдан кўпроқ вақт олдин муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилганини айтди. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди.Жапаров бу ҳақда Иссиқкўлда ўтаётган VIII Қирғизистон–Россия иқтисодий форуми ва XII ҳудудлараро конференция доирасида сўзлади. Унинг фикрича, икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар келгуси 100–200 йилни ҳисобга олган ҳолда қурилиши керак. Жапаров Россия Қирғизистонда "ҳатто Россиянинг ўзида ҳам мавжуд бўлмаган 9 та энг замонавий мактаб" қуриб беришини таъкидлади. Ҳар бири 1 224 ўқувчига мўлжалланган ушбу мактаблар замонавий лабораториялар, спорт инфратузилмаси ва илғор технологиялар билан жиҳозланади. Уларнинг битирувчилари Қирғизистон ва Россия намунасидаги аттестат олиши режалаштирилган.Чуй вилоятида қуриладиган Қирғизистон–Россия Славян университетининг янги кампусини ҳам мисол сифатида келтирди. Университет 15 минг талабага мўлжалланган бўлиб, уни 2030 йилгача фойдаланишга топшириш режалаштирилган. Лойиҳа Қирғизистон ва Россия бюджетлари ҳисобидан молиялаштирилади.
Ақилбек Жапаров Россия билан яқин алоқаларни сақлаш учун ишонч, таълим ва иқтисодий боғлиқликни кучайтириш зарурлигини айтди
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Қирғизистон Министрлар кабинети собиқ раиси Ақилбек Жапаров қирғизлар Россия билан 200 йилдан кўпроқ вақт олдин муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилганини айтди. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди.
Жапаров бу ҳақда Иссиқкўлда ўтаётган VIII Қирғизистон–Россия иқтисодий форуми ва XII ҳудудлараро конференция доирасида сўзлади.
Унинг фикрича, икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар келгуси 100–200 йилни ҳисобга олган ҳолда қурилиши керак.
Бунинг учун ўзаро ишончни мустаҳкамлаш, маданий ва таълим алоқаларини ривожлантириш ҳамда икки давлат иқтисодиётини янада боғлаш зарур.
Жапаров Россия Қирғизистонда "ҳатто Россиянинг ўзида ҳам мавжуд бўлмаган 9 та энг замонавий мактаб" қуриб беришини таъкидлади.
Ҳар бири 1 224 ўқувчига мўлжалланган ушбу мактаблар замонавий лабораториялар, спорт инфратузилмаси ва илғор технологиялар билан жиҳозланади. Уларнинг битирувчилари Қирғизистон ва Россия намунасидаги аттестат олиши режалаштирилган.
Чуй вилоятида қуриладиган Қирғизистон–Россия Славян университетининг янги кампусини ҳам мисол сифатида келтирди. Университет 15 минг талабага мўлжалланган бўлиб, уни 2030 йилгача фойдаланишга топшириш режалаштирилган. Лойиҳа Қирғизистон ва Россия бюджетлари ҳисобидан молиялаштирилади.
VIII Қирғизистон–Россия иқтисодий форумида Қирғизистоннинг ЕОИИга аъзо бўлган ўн йиллик натижалари, савдодаги тўсиқлар, энергетика ва саноат кооперацияси муҳокама қилинмоқда. Томонлар машинасозлик, қишлоқ хўжалиги ва рақамли технологиялар соҳаларида қўшма ишлаб чиқариш занжирларини ривожлантиришни режалаштирган.