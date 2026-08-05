Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260805/kyrgyzstan-russia-munosabat-59506515.html
Жапаров: қирғизлар 200 йил олдин Россия билан муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилган
Жапаров: қирғизлар 200 йил олдин Россия билан муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилган
Sputnik Ўзбекистон
Ақилбек Жапаров қирғизлар Россия билан 200 йил аввал муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилганини айтди. У ишонч, таълим ва иқтисодий боғлиқликни кучайтириш, 9 та мактаб ва КРСУ кампуси қурилишини тилга олди.
2026-08-05T17:11+0500
2026-08-05T17:11+0500
иссиқкўл
қирғизистон
форум
мактаб
ҳамкорлик
иқтисод
еоии
университет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59506069_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70d08c09a27ffd5db8ce8e0e2b263399.jpg
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Қирғизистон Министрлар кабинети собиқ раиси Ақилбек Жапаров қирғизлар Россия билан 200 йилдан кўпроқ вақт олдин муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилганини айтди. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди.Жапаров бу ҳақда Иссиқкўлда ўтаётган VIII Қирғизистон–Россия иқтисодий форуми ва XII ҳудудлараро конференция доирасида сўзлади. Унинг фикрича, икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар келгуси 100–200 йилни ҳисобга олган ҳолда қурилиши керак. Жапаров Россия Қирғизистонда "ҳатто Россиянинг ўзида ҳам мавжуд бўлмаган 9 та энг замонавий мактаб" қуриб беришини таъкидлади. Ҳар бири 1 224 ўқувчига мўлжалланган ушбу мактаблар замонавий лабораториялар, спорт инфратузилмаси ва илғор технологиялар билан жиҳозланади. Уларнинг битирувчилари Қирғизистон ва Россия намунасидаги аттестат олиши режалаштирилган.Чуй вилоятида қуриладиган Қирғизистон–Россия Славян университетининг янги кампусини ҳам мисол сифатида келтирди. Университет 15 минг талабага мўлжалланган бўлиб, уни 2030 йилгача фойдаланишга топшириш режалаштирилган. Лойиҳа Қирғизистон ва Россия бюджетлари ҳисобидан молиялаштирилади.
https://sputniknews.uz/20260419/belarus-kyrgyzstan-russia-transport-axborot-makon-56983894.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59506069_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3c20566ce7502a04c31bedaff8d97379.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иссиқкўл, қирғизистон, форум, мактаб, ҳамкорлик, иқтисод, еоии, университет
иссиқкўл, қирғизистон, форум, мактаб, ҳамкорлик, иқтисод, еоии, университет

Жапаров: қирғизлар 200 йил олдин Россия билан муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилган

17:11 05.08.2026
© Кабинет Министров КыргызстанаФлаги России и Кыргызстана. Архивное фото
Флаги России и Кыргызстана. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2026
© Кабинет Министров Кыргызстана
Oбуна бўлиш
Ақилбек Жапаров Россия билан яқин алоқаларни сақлаш учун ишонч, таълим ва иқтисодий боғлиқликни кучайтириш зарурлигини айтди
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Қирғизистон Министрлар кабинети собиқ раиси Ақилбек Жапаров қирғизлар Россия билан 200 йилдан кўпроқ вақт олдин муносабат ўрнатиб, тўғри танлов қилганини айтди. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди.
Жапаров бу ҳақда Иссиқкўлда ўтаётган VIII Қирғизистон–Россия иқтисодий форуми ва XII ҳудудлараро конференция доирасида сўзлади.
Унинг фикрича, икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар келгуси 100–200 йилни ҳисобга олган ҳолда қурилиши керак.
Бунинг учун ўзаро ишончни мустаҳкамлаш, маданий ва таълим алоқаларини ривожлантириш ҳамда икки давлат иқтисодиётини янада боғлаш зарур.
Жапаров Россия Қирғизистонда "ҳатто Россиянинг ўзида ҳам мавжуд бўлмаган 9 та энг замонавий мактаб" қуриб беришини таъкидлади.
Ҳар бири 1 224 ўқувчига мўлжалланган ушбу мактаблар замонавий лабораториялар, спорт инфратузилмаси ва илғор технологиялар билан жиҳозланади. Уларнинг битирувчилари Қирғизистон ва Россия намунасидаги аттестат олиши режалаштирилган.
Чуй вилоятида қуриладиган Қирғизистон–Россия Славян университетининг янги кампусини ҳам мисол сифатида келтирди. Университет 15 минг талабага мўлжалланган бўлиб, уни 2030 йилгача фойдаланишга топшириш режалаштирилган. Лойиҳа Қирғизистон ва Россия бюджетлари ҳисобидан молиялаштирилади.

VIII Қирғизистон–Россия иқтисодий форумида Қирғизистоннинг ЕОИИга аъзо бўлган ўн йиллик натижалари, савдодаги тўсиқлар, энергетика ва саноат кооперацияси муҳокама қилинмоқда. Томонлар машинасозлик, қишлоқ хўжалиги ва рақамли технологиялар соҳаларида қўшма ишлаб чиқариш занжирларини ривожлантиришни режалаштирган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Беларусь, Қирғизистон ва Россия ягона транспорт назорати ахборот маконини ишга туширди
19 Апрел, 16:55
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0