https://sputniknews.uz/20260802/uzbekistan-iqtisod-osish-59435207.html
Ўзбекистон иқтисодий ўсишига қайси тармоқлар кўпроқ ҳисса қўшди
Ўзбекистон иқтисодий ўсишига қайси тармоқлар кўпроқ ҳисса қўшди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистон ЯИМи 8,5 фоизга ўсиб, 1 072,7 трлн сўмга етди. Қурилиш 13,7 фоиз, хизматлар 9,2 фоиз ва саноат 8 фоиз ўсди.
2026-08-02T16:10+0500
2026-08-02T16:10+0500
2026-08-02T16:10+0500
миллий статистика қўмитаси
яим
иқтисод
ўзбекистон
солиқ
хизмат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59434546_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_80b8c96b54488eae575a0568070bb1e8.png
2026 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти жорий нархларда 1 072,7 трлн сўмни ташкил этди. Реал иқтисодий ўсиш 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 8,5 фоиз бўлди, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.Асосий тармоқлар орасида энг юқори ўсиш қурилишда қайд этилди — 13,7 фоиз. Хизматлар соҳасида қўшилган қиймат 9,2 фоиз, саноатда 8 фоиз, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида 4,7 фоиз ўсди.Иқтисодиёт тармоқларида яратилган ялпи қўшилган қиймат ЯИМнинг 95,8 фоизини ташкил этди. Маҳсулотларга соф солиқларнинг улуши 4,2 фоиз бўлиб, уларнинг ҳажми 8,3 фоизга ошди.Аҳоли жон бошига ЯИМ 27,95 млн сўмга етди ва реал ҳисобда 6,6 фоизга ўсди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59434546_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e4b61274bfa4cd181e69dbcda3f52975.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , инфографика, яим, иқтисод, ўзбекистон, солиқ, хизмат
миллий статистика қўмитаси , инфографика, яим, иқтисод, ўзбекистон, солиқ, хизмат
Ўзбекистон иқтисодий ўсишига қайси тармоқлар кўпроқ ҳисса қўшди
Ярим йилда Ўзбекистон ЯИМи 1 072,7 трлн сўмга етди, энг юқори ўсиш қурилиш ва ахборот-алоқа соҳаларида қайд этилди.
2026 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти жорий нархларда 1 072,7 трлн сўмни ташкил этди. Реал иқтисодий ўсиш 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 8,5 фоиз бўлди, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.
Асосий тармоқлар орасида энг юқори ўсиш қурилишда қайд этилди — 13,7 фоиз. Хизматлар соҳасида қўшилган қиймат 9,2 фоиз, саноатда 8 фоиз, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида 4,7 фоиз ўсди.
Хизматлар таркибида ахборот ва алоқа соҳаси 23,2 фоизлик ўсиш билан етакчилик қилди. Ташиш ва сақлаш хизматлари 15,8 фоиз, савдо 15 фоиз, яшаш ва овқатланиш хизматлари 10,8 фоизга ўсди.
Иқтисодиёт тармоқларида яратилган ялпи қўшилган қиймат ЯИМнинг 95,8 фоизини ташкил этди. Маҳсулотларга соф солиқларнинг улуши 4,2 фоиз бўлиб, уларнинг ҳажми 8,3 фоизга ошди.
Аҳоли жон бошига ЯИМ 27,95 млн сўмга етди ва реал ҳисобда 6,6 фоизга ўсди.